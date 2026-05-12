ভোট মিটতেই প্রবল দ্বন্দ্ব পুরাতন মালদা পুরসভায়, আগামী নির্বাচন পর্যন্ত নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন

ভোট মিটতেই প্রবল দ্বন্দ্ব পুরাতন মালদা পুরসভায়, আগামী নির্বাচন পর্যন্ত নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন
নির্বাচনে দলের ভরাডুবির জন্য তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন ঘাসফুল নেতা তথা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ ৷
Published : May 12, 2026 at 7:20 PM IST
মালদা, 12 মে: আগামী পুর নির্বাচন পর্যন্ত নাগরিকরা সঠিক পরিষেবা পাবেন তো ? বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এটাই প্রশ্ন পুরাতন মালদা পুর এলাকায় ৷ নাগরিকরা বলছেন, যেভাবে পুরসভার অন্দরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল তৈরি হয়েছে, তাতে আগামী পুর নির্বাচন পর্যন্ত চেয়ারম্যান ঠিকমতো কাজ করতে পারবেন কি না সেটাই বোঝা যাচ্ছে না ৷
এর মধ্যে শুরু হয়েছে আরেক গোলযোগ ৷ এবারের নির্বাচনে দলের ভরাডুবির জন্য তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন ঘাসফুল নেতা তথা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ ৷ আইপ্যাকের কাছ থেকে বার্তা পেয়ে ভোটের মুখে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন অভিষেক ৷ ভোটের ফল প্রকাশের পর পুষে রাখা সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছিল ৷
অবশ্য তার মূল্যও চোকাতে হয়েছে কার্তিককে ৷ তাঁকে ছ’বছরের জন্য বহিষ্কার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ তবে কার্তিক জানিয়ে দিয়েছেন, অনুগামী ও এলাকার মানুষের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন ৷ যদিও সংবাদমাধ্যমে একই মন্তব্য করেও পার পেয়ে গিয়েছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ এবার কার্তিকের সুরে সুর মিলিয়েছেন পুরাতন মালদা পুরসভার আরেক তৃণমূল কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন প্রশাসক বশিষ্ঠ ত্রিবেদীও ৷
বশিষ্ঠ বলছেন, "তৃণমূল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে দল করছি ৷ এখন কিছু লোক দলে ঢুকে শুধু ব্যবসা করে গিয়েছেন ৷ দলও এসবের শুদ্ধিকরণ করতে পারল না ৷ তাতেই এই বিপদ নেমে এসেছে ৷ 2022 সালে আমি এই পুরসভায় নেতৃত্ব দিয়ে 18টি ওয়ার্ডে দলীয় প্রার্থীদের জিতিয়ে এনেছি ৷ তারপরেও আমাকে সরিয়ে অন্যজনকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে ৷ দল কী দেখছে ? এই পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান আর ভাইস চেয়ারম্যান দুর্নীতিগ্রস্ত ৷"
বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবি প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ বলেন, "দলটাকে শেষ করে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কাজ করেছেন ৷ মানুষের পাশে থেকেছেন ৷ কিন্তু অভিষেকের উপর বেশি ভরসা করে লাগামটা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন ৷ তাতেই এই বিপর্যয় নেমে এসেছে ৷ এখন দলে ঢুকে লোকজন দু’নম্বরি কারবার শুরু করে দিচ্ছে ৷ জমি মাফিয়া হয়ে যাচ্ছে ৷ তাদের জন্যই মানুষ দলকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে ৷ ভোটের পর অনেকেই আড়ালে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ৷ ভবিষ্যতে কী হবে জানি না ৷"
বশিষ্ঠের শেষের বক্তব্যটাই পুরাতন মালদায় তৃণমূল নেতৃত্বের মাথাব্যথার কারণ ৷ বর্তমানে 20 ওয়ার্ডের পুরসভায় তৃণমূলের কাউন্সিলর রয়েছেন 18 জন ৷ বিজেপির দু’জন ৷ তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশে ভোটের আগে চেয়ারম্যানের দায়িত্বে এসেছেন বিভূতিভূষণ ঘোষ ৷ এর আগেও তিনি এই পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন ৷ ফলে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে পুরবাসীর একটা ধারণা রয়েছে ৷ তৃণমূল নেতৃত্ব ভেবেছিল, বিভূতিবাবুকে সামনে রেখে ভোটের ময়দানে নামলে দলের ফল ভালো হবে ৷ কিন্তু বাস্তবে হয়েছে উলটো ৷ পুরসভায় তৃণমূলের লিড রয়েছে মাত্র দুটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওয়ার্ডে ৷ বাকি 18টিতেই তৃণমূলকে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি ৷ চেয়ারম্যানের নিজের ওয়ার্ডেই পদ্ম লিড পেয়েছে 1100 ভোটের ৷
পুরসভার একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানাচ্ছে, ইতিমধ্যে বোর্ডের অন্দরে চেয়ারম্যান বিরোধী তৃণমূলের গোষ্ঠী সক্রিয় হয়েছে ৷ সেই গোষ্ঠীতে রয়েছেন ঘাসফুলের ন’জন কাউন্সিলর ৷ এঁদের সঙ্গে যোগ রয়েছে বিজেপির দুই কাউন্সিলরেরও ৷ যদি আস্থা প্রমাণে এই মুহূর্তে ভোটাভুটি হয় তবে নিশ্চিতভাবেই হেরে যাবেন বিভূতিবাবু ৷ কিন্তু পুর আইন অনুযায়ী চেয়ারম্যান গঠনের পর এক বছর তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা যায় না ৷ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সেই সময়সীমা ছ’মাস ৷ বিভূতিবাবুর ক্ষেত্রে সেই মেয়াদ শেষ হতে এখনও বেশ দেরি ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁর বিরোধীরা যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে তাঁকে বিরোধিতার মুখে ফেলতে পারে ৷ তাহলে আসল ভুক্তভোগী হবেন নাগরিকরাই ৷
বিভূতিবাবু জানাচ্ছেন, "পুরো বিষয়টি জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হচ্ছে ৷ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বলে তারা আগামী পুর নির্বাচনে সমস্ত পুরসভা দখল করবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ বাম আমলেও আমরা এই পুরসভায় বোর্ড করেছি ৷ আগামী বছর পুরাতন মালদা পুরসভার নির্বাচন ৷ সেই নির্বাচনে আমরা ঘুরে দাঁড়াবই ৷ আর কে কী মন্তব্য করল তা নিয়ে আমি কিছু ভাবছি না ৷"
পুরাতন মালদার বাসিন্দা অরিত্র দাসের বক্তব্য, "পুরসভার ভিতরে কী হচ্ছে তা আমাদের সঠিক জানা নেই ৷ এখনও পর্যন্ত পুর পরিষেবা সঠিকভাবেই চলছে ৷ শুনতে পাচ্ছি, ভোট পরবর্তী সময়ে পুরসভায় একটা ডামাডোল চলছে ৷ আমাদের একটাই দাবি, রাজনীতি যা হচ্ছে হোক, কিন্তু নাগরিকরা যেন দ্বন্দ্বের শিকার না-হয়ে যান ৷ পরিষেবা যেন ঠিকমতো চলে ৷ আশা করব রাজ্যের নতুন সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর এই বিষয়টিতে নজর রাখবে ৷"