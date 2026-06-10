তৃণমূল-ত্যাগীরাই কি কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ? ইশার সোশাল মিডিয়া পোস্টে জল্পনা

তৃণমূল-ত্যাগীরাই কি কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ? ইশার সোশাল মিডিয়া পোস্টে জল্পনা
তৃণমূলের নীতি খারাপ হলেও সেই দলের সবাই খারাপ নন, মন্তব্য ইশা খান চৌধুরীর ৷ তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা স্বীকার কংগ্রেস সাংসদের ৷
Published : June 10, 2026 at 7:36 PM IST
মালদা, 10 জুন: তৃণমূলের দলত্যাগীরাই কি কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ শক্তি? মঙ্গলবার বিকালে সোশাল মিডিয়ায় কংগ্রেসের মালদা জেলার সভাপতি তথা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা ইশা খান চৌধুরীর একটি পোস্ট ঘিরে সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ ওই পোস্টে ইশা দলত্যাগে ইচ্ছুক তৃণমূল সাংসদদের কোনও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক গঠনের সঙ্গে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ যদিও ইশার বক্তব্য, কোনও দলের নেতা-নেত্রীরা তাঁদের দলের শক্তি নন ৷ তাঁদের দলের আসল শক্তি মানুষ ৷
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ইশা লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের উদ্দেশে, যাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত চেনা-পরিচিতি রয়েছে ৷ আপনারা যদি আদর্শগত কারণে আপনাদের দল ছাড়েন, তবে আপনাদের কাছে আমার আবেদন, অন্তত কোনও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক গঠনের সঙ্গেই থাকুন ৷ সকল ভারতীয়দের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখুন ৷"
বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্যে তৃণমূলের ডামাডোল চলছে ৷ প্রতিদিনই কেউ না-কেউ পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন ৷ এদিকে বিজেপি আগেভাগে জানিয়ে রেখেছে, তারা তৃণমূলের কোনও নেতা-নেত্রী কিংবা কর্মীকে দলে গ্রহণ করবে না ৷ এই পরিস্থিতিতে দলত্যাগী তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সামনে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনও দলে যোগদানের পথ নেই বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূলের এক কাউন্সিলর বলছেন, "বাম আর বিজেপি প্রায় একই ধাতুতে তৈরি ৷ কোথাও ঢুকেই নেতা হওয়া যায় না ৷ শুধু তাই নয়, কোনওভাবে এদের সঙ্গে পথ চলা শুরু করলেও ভোটের সময় তারা আমাদের টিকিট দেবে না ৷ প্রার্থী হওয়ার জন্য বেশ কয়েক বছর দলের কাজ করে যেতে হবে ৷ আমরা এমন রাজনীতিতে অভ্যস্ত নই ৷ তাই কংগ্রেসই আমাদের ভালো জায়গা ৷ কিন্তু, মালদা জেলা কংগ্রেসে যোগদানের ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত চাপানো হয়েছে ৷ আশা করছি সেসব শর্ত পরবর্তীতে খানিকটা নমনীয় করা হবে ৷ তবু, আমরা খানিকটা সময় দেখে নিতে চাইছি ৷ বিজেপি শেষ পর্যন্ত নিজেদের কঠোর অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসে কি না, সেটাই আমরা দেখতে চাই ৷"
এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ইশা খান চৌধুরী বলেন, "আমি একজন সাংসদ ৷ সেই সুবাদে দিল্লিতে অনেক তৃণমূল সাংসদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, কথাও হয় ৷ আমি একটা কথায় বিশ্বাস করি, তৃণমূলের নীতি খারাপ হলেও সেই দলের সবাই খারাপ নন ৷ তাঁরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করেন ৷ বর্তমান ভারতে এই সম্প্রীতিরই বিশেষ প্রয়োজন ৷ সেই কারণেই আমি গতকাল এক্স হ্যান্ডেলে ওই পোস্ট করেছি ৷ আমার সঙ্গে বিধায়ক, কাউন্সিলর কিংবা ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের তেমন কোনও যোগাযোগ নেই ৷ তাই তাঁদের বিষয়টি পোস্টে উল্লেখ করিনি ৷ নেতা আসে নেতা যায়, তাতে দলের অবস্থানের পরিবর্তন হয় না ৷ থেকে যায় শুধু মানুষ ৷ তাঁরাই পরিবর্তনের পূজারি ৷ তাই আমি মনে করি, কংগ্রেসের আসল শক্তি মানুষ ৷"
ইশা আরও বলেন, "ভোটের কয়েকদিন পর থেকেই তৃণমূলের প্রচুর নেতা ও জনপ্রতিনিধি আমায় ফোন করছেন ৷ তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিতে চান ৷ কিন্তু, এই সুযোগে অনেক বেনোজল দলে ঢুকে পড়তে পারে ৷ তাই কংগ্রেসে যোগদানের ক্ষেত্রে আমরা কিছু শর্ত আরোপ করেছি ৷ আমরা চাই না, সুযোগসন্ধানী নেতারা দলে ঢুকে কংগ্রেসকেও তৃণমূলের মতো কালিমালিপ্ত করুন ৷ তবে, দলবদলের ফলে আমাদের হাতে কিছু পঞ্চায়েত এলে, আমরা মানুষের কাজ ভালোভাবে করতে পারব ৷ মানুষ সেটা দেখবে ৷ মানুষের কাজ করাই আমাদের একমাত্র নীতি ৷"