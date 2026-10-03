মালদায় সভাধিপতি নির্বাচন ভেস্তে দিতে চায় বিজেপি ! ঝাড়খণ্ডের হোটেলে পুলিশি অভিযান ঘিরে প্রশ্ন

মালদায় সভাধিপতি নির্বাচন ভেস্তে দিতে চায় বিজেপি ! ঝাড়খণ্ডের হোটেলে পুলিশি অভিযান ঘিরে প্রশ্ন
Malda Zilla Parishad: আগামী 6 অক্টোবর মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন ৷
Published : October 3, 2026 at 6:31 PM IST
মালদা, 3 অক্টোবর: যেন পূর্বতন আমলেরই ছায়া ! তৃণমূল আমলে গায়ের জোরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কিংবা পুরসভা দখল করার অনেক অভিযোগ উঠত ৷ বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় আসার দেড়শো দিনের মধ্যেই সেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে কালিয়াগঞ্জ পুরসভা থেকে শুরু করে আরও অনেক জায়গায় ৷ এবার পুলিশের সহায়তায় মালদা জেলা পরিষদ দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে ৷
আর সেই কারণেই নাকি ঝাড়খণ্ডের একটি হোটেলে হানা দেয় রতুয়া থানার পুলিশ । মালদা জেলা পরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য় এখন ওই হোটেলেই আছেন । সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতি নির্বাচনের আগে ওই হোটেলেই তাঁরা শিবির করেছেন । তাঁদের মধ্য়ে একজনকে অপহরণ করে মালদা থেকে ওই হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে । সেই সদস্য়কে 'উদ্ধার' করতেই ঝাড়খণ্ডের হোটেলে অভিযান চলেছে বলে পুলিশের দাবি । যদিও সংশ্লিষ্ট সদস্যের দাবি তাঁকে কেউ অপহরণ করেনি । তিনি নিজের ইচ্ছায় এসেছেন ।
বহু টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আগামী 6 অক্টোবর মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন ৷ তার আগে বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ঘিরে রীতিমতো হইচই পড়েছে মালদায় ৷ যদিও সেই অভিযোগকে কোনও গুরুত্ব দিতে নারাজ মালদার পদ্ম শিবির ৷
মালদা জেলা পরিষদে অনাস্থা
গত 15 জুন সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ও সহকারি সভাধিপতি আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন 24 জন সদস্য ৷ এঁদের মধ্যে 19 জন তৃণমূল ও পাঁচজন কংগ্রেস সদস্য ৷ 43 আসনবিশিষ্ট এই জেলা পরিষদে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান ৷ ফলে সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির অপসারণ ছিল সময়ের অপেক্ষা ৷
অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে গত 25 জুন তলবি সভা ডাকে জেলা প্রশাসন ৷ কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেই সভা স্থগিত করে দেওয়া হয় । কোনও নির্দিষ্ট কারণ দেখানো হয়নি ৷ বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিদ্রোহী সদস্যরা ৷ আদালতের নির্দেশে 17 অগস্ট তলবি সভার মাধ্যমে সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতিকে অপসারণ করা হয় ৷ হাইকোর্টের বিচারপতি 17 সেপ্টেম্বরের মধ্যে নয়া সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচনের জন্য মালদার ডিভিশনাল কমিশনারকে নির্দেশ দেন ৷
কিন্তু পঞ্চায়েত আইনে এই সভা করানোর ক্ষেত্রে ডিভিশনাল কমিশনারের কোনও ভূমিকা নেই ৷ তাই আবারও কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিদ্রোহীরা ৷ এবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ আগামী 6 অক্টোবরের মধ্যে সেই সভার আয়োজনের জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দেন ৷ এরপরেই জেলা প্রশাসন সেই সভার দিনক্ষণ ঘোষণা করে ৷ ইতিমধ্যে জেলা পরিষদ সদস্যদের কাছে সভার প্রশাসনিক চিঠি পৌঁছে গিয়েছে ৷
ঝাড়খণ্ডের হোটেলে বিদ্রোহীরা
এই পরিস্থিতিতে পুলিশ ও প্রশাসনিক হেনস্তার অনুমান করে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা জেলা পরিষদের সদস্যরা ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে একটি হোটেলে শিবির করে থাকতে শুরু করেন ৷ শুক্রবার রাতে সেই হোটেলে হানা দেয় রতুয়া থানার পুলিশ ৷ অভিযোগ, পুলিশকর্মীরা মোংলি চৌধুরী নামে এক সদস্যকে সেখান থেকে মালদায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন ৷ এতে বাধা দেন সবাই ৷
এই নিয়ে ওই হোটেলে হইহট্টগোল শুরু হয় ৷ স্থানীয় মানুষজন হোটেলে ভিড় জমান ৷ তাঁরা কার্যত রতুয়া থানার পুলিশকে ঘিরে ফেলেছিলেন ৷ খবর পেয়ে সেখানে চলে আসেন ঝাড়খণ্ড কংগ্রেসের লোকজনও ৷ তাঁরাও রতুয়া থানার পুলিশের এই ভূমিকার প্রতিবাদ করেন ৷ শেষ পর্যন্ত পাকুড় থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷
গতকাল হোটেলে গিয়ে রতুয়া থানার পুলিশ দাবি করেছিল, মোংলি চৌধুরীকে অপহরণ করে পাকুড়ের হোটেলে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ তাদের কাছে এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ সেই অভিযোগ করেছেন মোংলির স্বামী লালটু চৌধুরী ৷ তারই ভিত্তিতে তারা মোংলি চৌধুরীকে উদ্ধারের জন্য হোটেলে এসেছে ৷
যদিও পাকুড় থানার পুলিশ ও এলাকার মানুষজনের উপস্থিতিতে মোংলি রতুয়া থানার পুলিশকে জানিয়ে দেন, তাঁকে কেউ অপহরণ করেনি ৷ তিনি নিজের ইচ্ছায় ওই হোটেলে এসেছেন ৷ আগামী সোমবার জেলা পরিষদের ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করে তিনি বাড়ি ফিরে যাবেন ৷ এরপর সেখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয় রতুয়া থানার পুলিশ ৷ এরপর থেকেই ঝাড়খণ্ড পুলিশ ওই হোটেল ঘিরে রেখেছে ৷ শনিবারও হোটেলের সামনে রয়েছে সেই রাজ্যের পুলিশ ৷
মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, “পুলিশের কাছে অপহরণের অভিযোগ ছিল ৷ তার ভিত্তিতেই পুলিশ ওই হোটেলে গিয়েছিল ৷”
পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা
এই নিয়ে রতুয়া থানার পুলিশের ভূমিকার বিরোধিতা করে জেলা পরিষদের অন্যতম বিদ্রোহী সদস্য সাগরিকা সরকার বলেন, ‘‘হাইকোর্টের নির্দেশে আগামী 6 তারিখ মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি পদের জন্য নির্বাচন ৷ সেই সভা ভেস্তে দিতে বাংলার পুলিশ পাকুড়ের হোটেলে আসে ৷ তারা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তোলে ৷ আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে ৷ আমরা সুরক্ষিতভাবে ওই সভায় উপস্থিত থাকতে চাই ৷ বিরোধী পক্ষ পুলিশকে কাজে লাগিয়ে আমাদের উপর চাপ তৈরি করতে চাইছে ৷”
অনাস্থা প্রস্তাবকারী দলের বর্ষীয়ান সদস্য সামশুল হক এই মুহূর্তে পাকুড়ের ওই হোটেলেই রয়েছেন ৷ তিনি বলেন, “গতকাল রাতে রতুয়া থানার 30-40 জন পুলিশকর্মী এখানে এসেছিলেন ৷ তাঁরা মোংলি চৌধুরীকে জোর করে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ৷ মোংলি তাঁদের জানিয়ে দেন, তাঁকে কেউ অপহরণ করেনি ৷ তিনি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছেন ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এসবের মধ্যে পাকুড় থানার পুলিশও চলে আসে ৷ দীর্ঘক্ষণ হোটেলে থাকার পর রাত 12টা নাগাদ রতুয়া থানার পুলিশ এখান থেকে চলে যায় ৷ আমাদের সন্দেহ, আগামী সোমবার আমাদের জেলা পরিষদ ভবনে পৌঁছোতে প্রশাসনিক বাধার মুখে পড়তে হবে ৷ আমরা যাতে সেই সভায় উপস্থিত থাকতে পারি তার জন্য আদালতে যাওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে ৷”
জেলার তৃণমূল নেতা হেমন্ত শর্মা বলেন, “6 অক্টোবরের নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে কংগ্রেস ও তৃণমূলের বোর্ড তৈরি হতে চলেছে ৷ সেই সভা ভেস্তে দিতে এসব বিজেপির চক্রান্ত ৷ রতুয়া থানার পুলিশ পুলিশ মোংলি চৌধুরীর স্বামী লালটু চৌধুরীকে চাপ দিয়ে অপহরণের মিথ্যে অভিযোগ করিয়েছে ৷ গতকাল পুলিশ পাকুড়ের হোটেলে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছে ৷ যদিও মোংলি পুলিশকে পরিষ্কার জানিয়েছেন, তিনি স্বেচ্ছায় ওই হোটেলে রয়েছেন ৷ 6 তারিখ ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরবেন ৷”
কী বলছে বিজেপি ?
এই নিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, “ঝাড়খণ্ডে কী হয়েছে আমার জানা নেই ৷ তবে কোনও অভিযোগ থাকলে পুলিশ তো পদক্ষেপ করবেই ৷ এক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই ৷ যা বলার পুলিশ বলবে ৷”
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