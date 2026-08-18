তৃণমূলের আমলে দখল ! জমি উদ্ধারে জেলাশাসকের দ্বারস্থ পূর্ণদাস বাউল
অনুব্রত মণ্ডল এবং চন্দ্রনাথ সিংহের মদতে জমি দখলের অভিযোগ ৷ ইলামবাজারে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ৷
Published : August 18, 2026 at 8:10 PM IST
সিউড়ি, 18 অগস্ট: তৃণমূলের শাসনকালে জমি দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন 'বাউল সম্রাট' পূর্ণদাস ৷ কিন্তু, কোনও সুরাহা হয়নি ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর জমি ফেরত পেতে বীরভূমের জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলেন পদ্মশ্রী বাউল শিল্পী এবং তাঁর ছেলে দিব্যেন্দু দাস বাউল ৷ বীরভূমের ইলামবাজারের কামারপাড়ায় পূর্ণদাস বাউলের প্রায় চার বিঘা জমি স্থানীয় মাফিয়ারা জবর দখল করে রেখেছেন ৷ আর এর নেপথ্যে অনুব্রত মণ্ডল এবং প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ রয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বাউল সম্রাট ৷
পূর্ণদাস বাউলের ছেলে দিব্যেন্দু দাস বাউল বলেন, "দেড় দশক ধরে অল্প অল্প করে আমাদের 4 বিঘা জমি দখল করে রেখেছে জমি মাফিয়ারা ৷ মদত দিয়েছে কেষ্ট মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিংহ ৷ বহু অভিযোগ করেছি ৷ আমাদের কাছে জমির সমস্ত কাগজপত্র আছে ৷ সব দেখিয়ে অভিযোগ করেছি ৷ কিন্তু, কোনও ফল হয়নি ৷ এ দিন জেলাশাসককে জানালাম সমস্তটাই ৷ উনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলেছেন ৷"
ইলামবাজার থানার কামারপাড়া এলাকায় রাস্তার ধারেই পূর্ণদাস বাউলের 10 বিঘার উপর জমি রয়েছে ৷ অভিযোগ, গত দেড় দশক ধরে অল্প অল্প করে প্রায় চার বিঘার বেশি জমি জবরদখল করে নিয়েছে স্থানীয় মাফিয়ারা ৷ এই মর্মে 2023 সালে বোলপুর মহকুমাশাসক, বীরভূম জেলাশাসক, জেলার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন বাউল সম্রাট ৷
প্রশাসনের তরফে সেই সময় মাপঝোঁক হলেও জমি উদ্ধার করে দেয়নি প্রশাসন ৷ কারণ, এই জমি দখলের নেপথ্যে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল এবং প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ, এমনটাই অভিযোগ বাউল শিল্পীর ছেলের ৷ এই মর্মে এক সময় রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও অভিযোগ করেছিলেন বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউল ৷ তাও কোনও সুরাহা হয়নি বলেই অভিযোগ শিল্পীর পরিবারের ৷ এ নিয়ে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে ফোন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান ৷ তিনি বলেন, "আমি এসবের মধ্যে নেই ৷"
এদিন, বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈনের দ্বারস্থ হন বর্ষীয়ান বাউল শিল্পী ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই জমি ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে আশাবাদী পূর্ণদাস বাউলের পরিবার ৷ জেলাশাসকের কাছে জমির সমস্ত নথির প্রতিলিপি জমা দিয়েছেন তাঁকা ৷ জেলাশাসক বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বাউল সম্রাটকে ৷ তবে এক সময় রাজ্যে তৃণমূলের শাসনকালে বাউল সম্রাটের এই জমি জবর দখলের অভিযোগ নিয়ে সরগরম হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। সরব হয়েছিল বিজেপি ও সিপিআইএম ৷
প্রসঙ্গত, বর্তমানে 93 বছরের পূর্ণদাস বাউল বর্তমানে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন ৷ বিশ্বের দরবারে বাউল গানের প্রসার ও প্রচারের জন্য তাঁকে 'বাউল সম্রাট' বলা হয় ৷ বাউল-ভূম হিসাবে পরিচিত এই বীরভূম জেলাতেই তাঁর জন্ম ৷ 2013 সালে বাউল গানে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে ভারত সরকার ৷ একদা প্রখ্যাত মার্কিন সুরকার বব ডিলানের সঙ্গে বহু গানে সুর বেঁধেছেন পূর্ণদাস বাউল ৷ এই রকম স্বনামধন্য একজন বাউল শিল্পী বছরের পর বছর ধরে জমি ফেরত পেতে বীরভূম প্রশাসনের দরজায় দরজার ঘুরছেন, যা নিয়ে নিন্দার ঝড় শিল্পী মহলে ৷