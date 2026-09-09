জমি দখল করেছে অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ ! মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবারে' পূর্ণদাস বাউল
বাউল সম্রাটকে জমি ফেরানোর আশ্বাস শুভেন্দু অধিকারীর ৷ 'জনতার দরবার' থেকেই ফোন বীরভূমের জেলাশাসককে ৷
Published : September 9, 2026 at 4:25 PM IST
সল্টলেক, 9 সেপ্টেম্বর: ইলামবাজার ও শান্তিনিকেতনে দখল হয়ে যাওয়া জমি ফিরে পাওয়ার আবেদন জানিয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবারে' উপস্থিত হলেন পদ্মশ্রী 'বাউল সম্রাট' পূর্ণদাস বাউল এবং তাঁর ছেলে দিব্যেন্দু দাস বাউল ৷ বীরভূমের ইলামবাজারের কামাড়পাড়ায় 1977 সালে কেনা সেই জমি সুকুল টুডু নামে এক জমি মাফিয়া দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ ৷ তিনি দাবি করেছেন, শান্তিনিকেতন পূর্ণদাস বাউলের বাবাকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি জমি দিয়েছিলেন আখড়া তৈরির জন্য ৷ সেই জমিও এই জমি মাফিয়া দখল করেছেন বলে অভিযোগ ৷
বুধবার সল্টলেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবারে' সেই জমি দু’টি পুনরুদ্ধারের আবেদন নিয়ে হাজির হন বাউল সম্রাট ৷ দিব্যেন্দু দাস বাউল জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁরা সন্তুষ্ট ৷ তাঁদের সামনেই শুভেন্দু অধিকারী বীরভূমের জেলাশাসককে ফোন করে শান্তিনিকেতন ও ইলামবাজারের জমি বাউল সম্রাটকে পুনরুদ্ধার করে দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷
দিব্যেন্দু দাসের কথা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেন, "আপনাদের আসার কোনও দরকার ছিল না ৷ আমি বিষয়টা জানি ৷ একবার ফোন করে দিতেন, আমি নিজে ডিএম-এর সঙ্গে কথা বলে নিতাম ৷"
উল্লেখ্য, 1977 সালে পূর্ণদাস বাউল ইলামবাজার থানার কামারপাড়া মৌজায় 10 বিঘার বেশি জমি কিনেছিলেন ৷ 2006 সালে সুকুল টুডু নামে এক ব্যক্তি সেই জমির চার বিঘা জবরদখল করেন ৷ জমির পার্ট নম্বর বদলে দেওয়ার অভিযোগও করেছেন তিনি ৷ অভিযোগ, সেই জমি দখলের বিষয়টিতে মদত দিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল এবং প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ৷
সুকুল টুডু এই দুই দাপুটে নেতার ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ ৷ এনিয়ে গত 18 অগস্ট বীরভূমের জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে লিখিত অভিযোগও জানান পূর্ণদাস বাউল এবং তাঁর ছেলে ৷ সেইসময় সরাসরি কেষ্ট মণ্ডল এবং চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন দিব্যেন্দু ৷ কিন্তু, এদিন কারও নাম করলেন না তিনি ৷ দিব্যেন্দু বলেন, "আমি কোনও ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে আসিনি এবং চাইও না ৷ শুধুমাত্র আমাদের জমিগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হোক ৷"
দিব্যেন্দু আরও বলেন, "শান্তিনিকেতনে আমার ঠাকুরদাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি জমি দিয়েছিলেন বাউল আখড়া তৈরির জন্য ৷ সেই জমিটাও দখল করে নেওয়া হয় ৷" তবে, পূর্ণদাস বাউল সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলতে চাননি ৷ উল্লেখ্য, এর আগে বহুবার পূর্বতন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে জমি পুনরুদ্ধারের আবেদন করেছিলেন বাউল সম্রাট ৷ নবান্নেও চিঠি লেখেন তিনি ৷ কিন্তু, কোনওবারেই ব্যবস্থা নেওয়া দূর, আশ্বাসও মেলেনি বলে অভিযোগ ৷ এবার শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবারে' আবেদন জানিয়ে দখল হওয়া জমি ফিরে পান কি না, সেটাই দেখার ৷