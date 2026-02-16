শিবরাত্রির মরশুমে যুব সাথী, জনসংযোগের দুই মাধ্যম দুই শিবিরে
বিধানসভা ভোটের আগে জনসংযোগের দুই বিপরীত চিত্র আসানসোলে । চলছে শিবরাত্রির মরশুম । এই মরশুমেই রাজ্যে যুব সাথীর পথচলা শুরু হল ।
Published : February 16, 2026 at 7:18 PM IST
আসানসোল, 16 ফেব্রুয়ারি: চলছে শিবরাত্রি । বিজেপি বিধায়ক থেকে শুরু করে নেতারা মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে শিবের আরাধনা ও সংকীর্তনে মেতেছেন । চলছে ভক্তকূলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা । অন্যদিকে এই সময়েই রাজ্যে ঘোষিত যুব সাথী প্রকল্পের ফর্ম ফিল-আপ শুরু হয়েছে ।আসানসোল রবীন্দ্রভবনের ভেতরে লাইন দিয়ে যুবক যুবতীরা ফর্ম ফিল-আপ করছেন । রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক থেকে শুরু করে তৃণমূল নেতারা তার তদারকি করছেন । বিধানসভা ভোটের আগে জনসংযোগের দুই বিপরীত চিত্র আসানসোলে ।
যদিও ব্যতিক্রমী ছবিও মিলেছে যুব সাথী ক্যাম্পের বাইরে রবীন্দ্রভবনের বাইরে বিজেপির সংকল্প পত্রের ড্রপবক্স নিয়ে রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ক্যাম্প । একদিকে যখন যুবক যুবতীদের উপচে পড়া ভিড় যুব সাথী প্রকল্পের ফর্ম ভরতে, তখনই রাজ্যের যুব সাথী প্রকল্পকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন কৃষ্ণেন্দু ।
চলছে শিবরাত্রির মরশুম । এই মরশুমেই রাজ্যে যুব সাথীর পথচলা শুরু হল । গতকাল এবং আজ সকাল থেকেই দেখা গেল বিভিন্ন শিবিরে ভিড় উপচে পড়ছে । বিভিন্ন বরো অফিসে শিবির করা হয়েছে আসানসোলের । তৃণমূলের নেতা কর্মীরা এমনকি রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক শিবিরে উপস্থিত হয়ে যুব সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে উদ্যোগী হলেন ।
তখন বিপরীত চিত্র গেরুয়া শিবিরে । বিধায়ক হোন বা বিজেপি নেতা । তাঁরা মেতে রইলেন শিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দিরে মন্দিরে শিবের আরাধনায় । আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল হোক কিংবা কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার বা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে দেখা গেল বিভিন্ন মন্দিরে শিবপুজো করতে । বিধানসভা ভোটের আগে যখন তৃণমূল নেতাকর্মীরা যুব সাথী শিবিরে জনসংযোগ স্থাপন করছেন, তখন ভোট বৈতরণী পেরোতে বিজেপির নেতানেত্রীরা আশ্রয় নিলেন শিবের । যদিও মন্দিরে ঘুরে জনসংযোগও সেরে নিচ্ছেন বিজেপি নেতারা ।
বিজেপির এই শিবের প্রতি অতি ভক্তিকে কটাক্ষ করেছেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ তথা তৃণমূল নেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "যেখানে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে যুব সাথী প্রকল্প, হাজার হাজার যুবক যুবতী সেই ফর্ম ফিল-আপে ব্যস্ত । আমরাও চাইছি সবাই এই ভাতা ও সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পাক । সেই কারণে আমাদের নেতাকর্মীরা তাদের সহায়তা করছেন বিভিন্ন ক্যাম্পে । সেখানে বিজেপি নেতা কর্মীদের দেখা যাচ্ছে লোক দেখাতে বিভিন্ন শিব মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে নিজেদের প্রচার করতে । বাংলার মানুষ ওদের জেনে গিয়েছে । মহাদেবও ওদের জানে । ওরা এভাবে বৈতরণী পার হতে পারবে না ।"
যদিও ব্যতিক্রম বিজেপির রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় । তিনি যুব সাথী ক্যাম্পের বাইরে সংকল্প পত্র ড্রপবক্স ক্যাম্প করে যুব সাথী প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত কটাক্ষ করেছেন । কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "এর আগেও যুবশ্রী প্রকল্পে বহু বেকার যুবক যুবতী ফর্ম ফিল-আপ করেছে । যুব সাথী প্রকল্পের ফর্ম ফিল-আপের পর জানা যাবে, রাজ্যে কত বেকারের সংখ্যা । এরা চাকরি দিতে পারে না । তাই ভাতা দিয়ে যুব সম্প্রদায়ের মুখ বন্ধ করে রাখতে চাইছে । কিন্তু এসব করে আর বেশি দিন চলবে না । এই সমস্ত বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরির জন্য রাজ্যে পরিবর্তন আনতেই হবে । ছাব্বিশে এই সরকার যাবে । রাজ্যে নতুন সূর্য উঠবে ।"