গাড়ির চালক থেকে কোটিপতি! বাদুড়িয়ার ধৃত তৃণমূল নেতার উত্থান যেন সিনেমার কাহিনি

বৃহস্পতিবার বাদুড়িয়ার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা৷

বৃহস্পতিবার বাদুড়িয়ার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
Published : May 28, 2026 at 3:36 PM IST

বাদুড়িয়া (উত্তর 24 পরগনা), 28 মে: ঠিক যেন সিনেমার গল্প! এক সময় যিনি ছিলেন গাড়ির চালক, তাঁরই কাছ থেকে উদ্ধার হল কয়েক কোটি টাকা৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে যে কাটমানি নেওয়া হয়েছিল, উদ্ধার হওয়া টাকা তারই অংশ৷ তাই কাটমানি ফেরতের দাবিতে বৃহস্পতিবার পথে নামেন বাসিন্দারা৷ চলে বিক্ষোভ৷

ঘটনাস্থল উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া৷ যাঁর বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ, তিনি বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য৷ গত মঙ্গলবার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে৷ গ্রেফতারির সময় তাঁর বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়৷

তার পর বুধবার তাঁর গোপন ডেরায় তল্লাশি চালায় পুলিশ৷ সেখান থেকে মাটি খুঁড়ে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও সোনা উদ্ধার হয়৷ পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল (বুধবার) উদ্ধার হওয়া অর্থের মধ্যে এখনও পর্যন্ত 2 কোটি 24 লক্ষ 7 হাজার 500 টাকা গণনা করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ গণনার কাজ এখনও জারি রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বাদুড়িয়ার বাটুলডাঙায় স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান৷ কয়েকশো সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে ধৃত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন৷ বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আবাস যোজনা, রাস্তা, পানীয় জলের কল ও বাথরুম তৈরির নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দিনের পর দিন মোটা অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

বাটুলডাঙার বাসিন্দা মহম্মদ ইলিয়াস গাজি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "চেয়ারম্যান রাস্তা, ড্রেন, আবাস যোজনা ও কলের নাম করে প্রচুর টাকা নিয়েছেন। আগে ওঁর ভয়ে কেউ কথা বলার সাহস পেত না৷ কিন্তু এখন আমরা গরিব মানুষের রক্তের জল করা টাকা ফেরত চাই।"

একই সুর শোনা যায় এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা আমির আলি গাজির গলাতেও। তিনি বলেন, "আমাদের টাকা লুঠ করে চেয়ারম্যান আত্মসাৎ করেছিল। সেই টাকা রাখার জায়গা পায়নি বলে মাঠ-বাগানে পুঁতে রেখেছিল। আমরা অবিলম্বে সেই টাকা ফেরত চাই।" আগে কেন এই বিষয়ে সরব হননি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমির আলি জানান, আগে কথা বলতে গেলে তাঁদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হতো। আজ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর যৌথ সহযোগিতায় তাঁরা মুখ খোলার সাহস পেয়েছেন।

তাঁর উত্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বিজেপি-র যুব মোর্চার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পলাশ সরকার৷ তিনি বলেন, “বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যানের উত্থান বাংলা সিরিয়ালের গল্পকেও হার মানাবে। প্রথমে তিনি অন্যের গাড়ির চালক ছিলেন, পরবর্তীতে নিজেই গাড়ির ব্যবসা শুরু করেন।”

তিনি আরও জানান, 2010 সালে প্রথম কংগ্রেসের টিকিটে জিতে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান হন। এরপর 2013 সালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং 2015 সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে বহাল ছিলেন। 2018 সালে তৎকালীন চেয়ারম্যান তুষার সিংহের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় ওই পদে বসেন।

বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতির অভিযোগ, “একজন সামান্য গাড়ির চালক থেকে তিনি কীভাবে এই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হলেন, তা অত্যন্ত সন্দেহজনক। তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় যাঁরা সাইকেল থেকে স্করপিওতে চড়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে এবার হিসাব দিতে হবে।”

ফলে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য-সহ এলাকার দুর্নীতিগ্রস্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বর্তমানে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় কড়া পুলিশি নজরদারি চালানো হচ্ছে।

