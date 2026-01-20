তৃণমূলের পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে সংঘ সেবককে হুমকি ! আরএসএস-এর বিক্ষোভে উত্তাল নানুর

তৃণমূলের পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে সংঘ সেবককে হুমকি ! আরএসএস-এর বিক্ষোভে উত্তাল নানুর
একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরই অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান আরএসএস কর্মীরা ৷
Published : January 20, 2026 at 4:41 PM IST
নানুর, 20 জানুয়ারি: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিক্ষোভে উত্তাল বীরভূমের নানুর । অভিযোগ, এক সংঘ সেবককে বাইকে করে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে হুমকি দেওয়া হয় ৷ বিজেপি বা আরএসএস করা যাবে না বলে অঙ্গীকারও করিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এমনই এক ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় ৷ ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার নানুর থানা ঘেরাও করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যরা ৷ অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে ৷
কলকাতা থেকে আইনজীবী নিয়ে এসে দায়ের করা হয় অভিযোগ । হাতে সংঘের পতাকা নিয়ে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে থানা ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ । বিক্ষোভে সামিল হন বীরভূম জেলার বিজেপি নেতারাও ৷ বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ৷
আরএসএস-এর সদস্য দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অন্যায় ভাবে আমাদের সদস্যকে বাইক বাহিনী তৃণমূল পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ৷ তাঁকে জোর করে বলানো হয় আরএসএস করা যাবে না ৷ তাঁকে ঘিরে ধরে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় ৷ এই অত্যাচার চলবে না ৷ পুলিশকে অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে । তা না হলে আন্দোলন চলবে ।"
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "হিন্দুরা জাগ্রত হয়েছে । আরও জাগ্রত হলে ঠেলা সামলাতে পারবে না । কেন অন্যায় ভাবে আরএসএস-এর সদস্যকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল তৃণমূল পার্টি অফিসে । আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি । পুলিশকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যদি অভিযুক্তরা গ্রেফতার না-হয়, তাহলে হিন্দুরা পথে নেমে বুঝে নেবে ।"
বিজেপি ও স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বীরভূমের নানুর থানার অন্তর্গত আঙ্গোরা গ্রামের তৃণমূল কার্যালয়ে রিন্টু পাল নামে এক ব্যক্তিকে বাইক বাহিনী তুলে নিয়ে যায় ৷ তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য ৷ পাশাপাশি তিনি এলাকায় সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত । একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, এই রিন্টু পালকে ঘিরে ধরে রীতিমতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ তাঁকে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে বলতে হয় ভবিষ্যতে আর আরএসএস ও বিজেপি করব না ৷ 'ভুল করেছি' বলেও মিনতি করতে দেখা যায় তাঁকে । ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, বিজেপি কর্মীকে ব্যাপক হেনস্তা করা হয়েছে তৃণমূল কার্যালয়ের ভিতরে ৷ ভিডিয়োতে পাশ থেকে কাউকে বলতে শোনা যায়, ভবিষ্যতে বিজেপি করলে এলাকা ছাড়া করানো হবে । যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির অন্যতম সদস্য ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ এই বিষয়ে বলেন, "ঘটনাটি কতটা সত্য আমি যাচাই করিনি ৷ পুলিশের কাছে যদি অভিযোগ হয়, পুলিশ নিজের মতো ব্যবস্থা নেবে ৷ আমরাও দলগতভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখব ।"