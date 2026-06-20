তৃণমূল আমলে পাশ হওয়া কোটি টাকার রাস্তায় দুর্নীতি ! পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে বিক্ষোভ

তৃণমূল আমলে পাশ হওয়া কোটি টাকার রাস্তায় দুর্নীতি ! পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে বিক্ষোভ
রাস্তা তৈরির বরাত পাওয়া ঠিকাদারের বিরুদ্ধে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ ৷ পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতির অভিযোগ গ্রামবাসীদের ৷
Published : June 20, 2026 at 8:22 PM IST
মালদা, 20 জুন: পূর্বের তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচে রাস্তা তৈরির প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছিল ৷ সেই পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজে এবার ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ৷ ঘটনাটি মালদা জেলার চাঁচল-1 নম্বর ব্লকের অলিহোন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাস্তিপাড়া এলাকায় ৷ ওই গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি এবং তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ৷ তারই প্রতিবাদে এবার বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা ৷
এই নিয়ে জেলাশাসক, বিডিও-সহ প্রশাসনের বিভিন্নস্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন স্থানীয়রা ৷ সঠিকভাবে রাস্তা নির্মাণের দাবিতে শনিবার দুপুরে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার বাসিন্দারা ৷ যদিও, দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ৷ পালটা দুর্নীতি বরদাস্ত না-করার হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রশাসনকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷
প্রশাসন সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রায় 1 কোটি 35 লক্ষ টাকা ব্যয় করে মালদার চাঁচল-1 নম্বর ব্লকের অলিহোন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাস্তিপাড়া এলাকায় প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয় ৷ কিন্তু, সেই রাস্তার কাজ নিয়ে উঠল বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ ৷ গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল রূপের অভিযোগ, "রাস্তা তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ নির্মাণের নির্ধারিত মান বজায় রাখা হচ্ছে না ৷ আট ইঞ্চির বদলে দুই থেকে তিন ইঞ্চি ঢালাই দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে ৷ নিম্নমানের সিমেন্ট, বালি ব্যবহার করে চলছে রাস্তা তৈরির কাজ ৷"
আরেক বাসিন্দা নাসিমুদ্দিনের অভিযোগ, "1 কোটি 35 লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে ৷ প্রথমদিন থেকেই দুর্নীতি হচ্ছে ৷ ঠিকাদার মালেক আলিকে আমরা গ্রামবাসীরা সঠিকভাবে কাজ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, তারপরেও নিজের গায়ের জোরে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ জারি রেখেছেন ঠিকাদার ৷ তাই গ্রামবাসীরা মিলে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক ও ব্লক প্রশাসনকে লিখিত আকারে অভিযোগ জানিয়েছি ৷ শুধু তাই নয়, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ যাতে বন্ধ হয়, সেই দাবিতে আমার পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি ৷"
অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের চাঁচল-1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাকির হোসেন ৷ তিনি বলেন, "ঠিকাদার সঠিকভাবে কাজ করছেন ৷ কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা অভিযোগ করছে ৷" পালটা এলাকার বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, "তৃণমূলকে মোটা অংকের টাকা দিয়েছেন ঠিকাদার ৷ তাই রাস্তার মান নিম্ন ৷ প্রশাসনকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি জানাচ্ছি ৷"