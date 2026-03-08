নারী দিবসে মমতার ধরনা মঞ্চে অভিনব প্রতিবাদ, 'ভোটাধিকার হরণ' ও মূল্যবৃদ্ধিতে সরব মহিলা কর্মীরা
Published : March 8, 2026 at 2:56 PM IST
কলকাতা, 8 মার্চ: আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস । আর এই বিশেষ দিনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনা, চক্রান্ত এবং ভোটাধিকার হরণের অভিযোগে মেট্রো চ্যানেলের ধরনামঞ্চ থেকে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেসের নারীশক্তি । রবিবার, ধরনার তৃতীয় দিনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ভোটার তালিকা থেকে 'অগণতান্ত্রিকভাবে' নাম বাদ দেওয়া এবং লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এক অভিনব বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন দলের মহিলা কর্মী-সমর্থকরা । যদিও বক্তৃতার পর্ব প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শুরু হয়নি । গান, নাচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলছে প্রতিবাদ ।
সামনেই 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে 'বাংলা-বিরোধী' কেন্দ্রীয় সরকারের এসআইআর (SIR)-এর মাধ্যমে 'গণতন্ত্র হত্যা'র প্রতিবাদে এবং বাংলার বৈধ নাগরিকদের 'ভোটাধিকার হরণে'র চক্রান্তের অভিযোগে গত শুক্রবার থেকেই ঐতিহাসিক মেট্রো চ্যানেলে ধরনায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার সেই ধর্নার তৃতীয় দিন । নারী দিবসের এই বিশেষ লগ্নে সেই মঞ্চ পরিণত হল মহিলাদের অধিকার রক্ষার এক অনন্য প্রতিবাদী ময়দানে ।
তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে ভোটার তালিকা থেকে রাজ্যের বহু মহিলার নাম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে । বাংলার মানুষের, বিশেষ করে মহিলাদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতেই তাঁদের এই ধরনা অবস্থান বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে ।
রাজনৈতিক চক্রান্তের পাশাপাশি এদিন ধরনামঞ্চ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূলের মহিলা নেতা-কর্মীরা । তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্রের চরম জনবিরোধী নীতির কারণে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সরাসরি আঁচ পড়েছে সাধারণ মানুষের হেঁসেলে । রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে রোজকার জিনিসপত্র, শাক-সবজির দাম আজ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ।
এর প্রতিবাদ জানাতে এদিন ধরনামঞ্চে এক অভিনব পন্থায় বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের নারীশক্তির প্রতিনিধিরা । দৈনন্দিন ব্যবহৃত রান্নার সরঞ্জাম এবং হেঁসেলের অন্যান্য জিনিসপত্র হাতে নিয়ে তাঁরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দেন । তাঁদের দাবি, কেন্দ্র সরকার একদিকে মহিলাদের ভোটাধিকার কাড়তে চাইছে, অন্যদিকে হেঁসেলে আগুন লাগিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে ।
আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই বিশেষ লগ্নে মেট্রো চ্যানেলের এই ধরনামঞ্চে আগাগোড়া উপস্থিত আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর নেতৃত্বেই এদিনের এই নারী দিবসের বিশেষ কর্মসূচি ও প্রতিবাদ সভা পরিচালিত হয় । বাংলার মহিলাদের অধিকার রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার এই রাজনৈতিক লড়াইয়ে তিনি সবসময় সামনের সারিতে আছেন, এদিন ধরনামঞ্চ থেকে ফের এমনটাই বোঝানোর চেষ্টা করলেন মমতা ৷
বিরোধী নেত্রী থাকার সময় 2006 সালে এই মেট্রো চ্যানেলেই সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় টানা অনশন করেছিলেন তিনি । আর আজ কুড়ি বছর পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেই একই জায়গায় রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে তাঁর এই ধরনা নিয়ে রীতিমতো চর্চা চলছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ দলের কর্মী-সমর্থকদের মতে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলার বৈধ নাগরিকদের, বিশেষত মহিলাদের টার্গেট করছে । এসআইআর-এর নামে যে চক্রান্ত চলছে, তা আসলে রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করার এক গভীর ষড়যন্ত্র বলে শাসকদলের অভিযোগ ।
এর আগে ধরনামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এবং মৃতদের পাশাপাশি জীবিত ভোটারদের নামও তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন । নারী দিবসের মঞ্চ থেকে দলের মহিলা প্রতিনিধিরা এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সেই সুরেই সুর মিলিয়ে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিলেন । তাঁরা বলছেন, কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের একতরফা সিদ্ধান্তের সব জবাব মানুষ ভোটে দেবে ।
সব মিলিয়ে, নারী দিবসের দিন মেট্রো চ্যানেলের ধরনামঞ্চকেই নারীশক্তির জাগরণ এবং অধিকার আদায়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তুলে ধরল তৃণমূল কংগ্রেস ৷