তৃণমূলের সন্ত্রাস থেকে প্রার্থীকে বাঁচাতে না পারলে ভোটারদের সুরক্ষা কীভাবে দেবে কমিশন, প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কার

মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সিইও অফিসে যান এন্টালির বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল৷ সেখানে তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান৷

সাংবাদিক বৈঠকে এন্টালির বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল৷ (নিজস্ব ছবি)
Published : April 14, 2026 at 4:42 PM IST

কলকাতা, 14 এপ্রিল: নির্বাচন কমিশনের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন এন্টালির বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল৷ মঙ্গলবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়ে তিনি অভিযোগ জানান৷ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পনা করে এন্টালি এলাকায় সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে, প্রচারের সময় তাঁদের উপর হামলা চালাচ্ছে৷ প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন তুলেছেন, কমিশন যদি প্রার্থীদের সুরক্ষা দিতে না পারে, তাহলে সাধারণ ভোটারদের কীভাবে নিরাপত্তা দেবে?

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এন্টালির বিজেপি প্রার্থী৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘পরশুদিন (রবিবার) ট্যাংরা থানার রিফিউজি এলাকায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমাদের উপর আক্রমণ করে৷ ট্যাংরা থানায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি৷ পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে আমাদের উদ্ধার করে৷’’

এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘গতকাল (সোমবার) রাতে তপসিয়া থানা এলাকায় একই ধরনের ঘটনা ঘটে৷ সেখানে স্থানীয় কাউন্সিলর ধারাপাড়া থেকে এলাকা ঘিরে নিয়ে সমস্যা তৈরি করে৷ সেখানে কয়েকজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল৷’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আজ (মঙ্গলবার) সকালে প্রগতি ময়দান থানা এলাকার ধাপায় গোলমালের আশঙ্কা ছিল৷ তিনবার থানায় জানানো হয়েছিল৷ কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়নি৷ যখন আমাদের ঘিরে নিয়ে মহিলাদের উপর আক্রমণ করা হয়, তার পর আবার অভিযোগ করাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসে৷ পুলিশও আক্রান্ত হয়েছে৷’’

তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে সরব হন৷ প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘‘পুলিশের কাছে তৃণমূলের গুন্ডাদের সম্পর্কে বলেছি৷ তার পরও কোনও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে৷ এই ধরনের লোক প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালে মানুষ কি ভোট দেওয়ার সাহস পাবেন৷’’

শুধু পুলিশ নয়, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগড়ে দেন এন্টালির বিজেপি প্রার্থী৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি নির্বাচন কমিশনকে বলেছি যে একজন প্রার্থীকে সুরক্ষা দিতে না পারলে, মানুষকে কীভাবে নিরাপত্তা দেবেন?’’ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার দাবিও জানান তিনি৷

একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, এন্টালিতে প্রার্থীর সংখ্যা 15 জন৷ এর মধ্যে অনেক ডামি প্রার্থী রয়েছেন৷ তাঁদের এজেন্ট হিসেবে গুন্ডাদের বুথে ঢুকিয়ে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস৷ তাই তিনি নির্দল প্রার্থীদের এজেন্টদের বুথে ঢুকতে না দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন৷

পশ্চিমবঙ্গের ভোটে প্রার্থীর সংখ্যা

এদিন জাতীয় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী-সংখ্যা নিয়ে তথ্য প্রকাশ করেছে। কমিশনের প্রেস নোট অনুযায়ী, আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যে মোট 2 হাজার 926 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রথম দফায় 152টি আসনে 1 হাজার 478 জন এবং দ্বিতীয় দফায় 142টি আসনে 1 448 জন প্রার্থী লড়াই করছেন। দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে আগামী 29 এপ্রিল। মনোনয়ন জমা, যাচাই ও প্রত্যাহারের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

কমিশন জানিয়েছে যে প্রতিটি কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসাররা শীঘ্রই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন। পাশাপাশি, ভোটারদের সুবিধার জন্য ইভিএম ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের রঙিন ছবি ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

