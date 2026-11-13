ডিলিমিটেশন বিল পাশে বিশেষ অধিবেশন ! বিরোধীরা কিছুই জানে না, দাবি প্রিয়াঙ্কার

ডিলিমিটেশন বিল পাশে বিশেষ অধিবেশন ! বিরোধীরা কিছুই জানে না, দাবি প্রিয়াঙ্কার
Priyanka Gandhi Vadra on Delimitation Bill: বিরোধীরা প্রতিবাদ করলেই বিজেপি কণ্ঠরোধ করছে, অভিযোগ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির ৷
By PTI
Published : November 13, 2026 at 3:12 PM IST
ওয়েনাড (কেরলম), 13 নভেম্বর: ডিলিমিটেশন বিল পাশ করিয়ে লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকার ৷ বাদল অধিবেশন ও শীতকালীন অধিবেশনের মাঝে বিশেষ অধিবেশন ডেকে ওই বিল পাশ করানোর চেষ্টা করানো হতে পারে বলে বিভিন্ন মহল থেকে শোনা গিয়েছিল ৷ তবে এই বিষয়ে বিরোধী দলগুলিকে কেন্দ্রের তরফে কিছু জানানো হয়নি, শুক্রবার এমনই দাবি করেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা ৷
গান্ধি পরিবারের এই সদস্য এখন কেরলমের ওয়েনাড়ের সাংসদ ৷ গত বুধবার থেকে প্রিয়াঙ্কা সেখানে রয়েছেন ৷ সেখানে তিনি চারদিনের কর্মসূচিতে গিয়েছেন ৷ শুক্রবার সেই কর্মসূচির তৃতীয় দিন ৷ সেদিনই তিনি ডিলিমিটেশন বিল পাশে বিশেষ অধিবেশন ডাকার বিষয়ে এই কথা জানান ৷
ডিলিমেটশন বিল পাশ করাতে গত এপ্রিলে তিনদিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই অধিবেশনে ওই বিল পাশ করানো সম্ভব হয়নি ৷ যেহেতু এই বিল পাশ হওয়া মানে সংবিধান সংশোধন হওয়া, তাই প্রয়োজন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন ৷ সেই সংখ্যা জোগাড় করতে না পারায় বিল পাশ করাতে পারেনি সরকার-পক্ষ ৷
তারপর যদিও ভারতীয় রাজনীতি অনেকটাই বদলেছে ৷ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ৷ যার জেরে তৃণমূলের 20 জন সাংসদ এনসিপিআই নামক একটি দলে যোগ দিয়ে এনডিএ-কে সমর্থন করেছেন ৷ তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস টিভিকে-র সরকারকে সমর্থন করায় রাহুল গান্ধিদের উপর ক্ষুব্ধ ‘ইন্ডিয়া’-র শরিক ডিএমকে ৷ তাদের সমর্থন এনডিএ পেতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন ৷ এছাড়া শিবসেনার উদ্ধব শিবিরের আটজন সাংসদ শিন্দে-সেনায় যোগ দিয়েছেন ৷ ফলে আগের থেকে এনডিএ-র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
এই পরিস্থিতিতে বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি ৷ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করা হয় ৷ তার থেকেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয় যে বিশেষ অধিবেশন ডেকে ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে পারে কেন্দ্র ৷ এই বিল নিয়ে সমর্থন চেয়ে কেন্দ্রের তরফে কংগ্রেস নেতৃত্বকে চিঠিও লেখা হয় ৷ কিন্তু প্রিয়াঙ্কার দাবি, এই বিল পাশ করাতে কেন্দ্র কোনও বিশেষ অধিবেশন ডাকবে কি না, সেটা তাঁরা জানেন না ৷
প্রিয়াঙ্কা এদিন বলেন, ‘‘তারা আমাদের বাকিদের কিছু জানায়নি । তাই, তারা যদি এমন কোনও পরিকল্পনা করে থাকে, তবে তা জানা নেই । এখন পর্যন্ত আমার কাছে এই বিষয়ে কোনও তথ্য নেই ।’’
অন্যদিকে, এদিন তিনি আক্রমণ করেন কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপিকে ৷ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের প্রতিবাদ ঘিরে মাঝেমধ্যেই নয়াদিল্লিতে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, সেই ঘটনাকে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ হিসেবেই দেখছেন ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ ৷ তিনি বলেন, ‘‘যিনি কিছু বলতে চান বা নিজের মতামত প্রকাশ করতে চান, তাঁকেই দাবিয়ে রাখার চেষ্টা এবং চুপ করিয়ে দেওয়া হয় । গত কয়েক মাস আমরা এমনটাই ঘটতে দেখছি ।’’
প্রিয়াঙ্কা আরও অভিযোগ করেন, ‘‘আমরা সংবিধান ও এর মূল্যবোধের জন্য লড়াই করছি । আমরা লড়াই করছি, কারণ দেশের যে প্রতিষ্ঠানগুলি সংবিধান ও এর মূল্যবোধকে মজবুত রাখে, বিজেপি সেগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে ।’’
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