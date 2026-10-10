ভারতে আর গণতন্ত্র নেই, দেশে মোদি-শাহের স্বৈরতন্ত্র চলছে, তোপ প্রিয়াঙ্কার

ভারতে আর গণতন্ত্র নেই, দেশে মোদি-শাহের স্বৈরতন্ত্র চলছে, তোপ প্রিয়াঙ্কার
Priyanka Gandhi : শনিবার সিজেপি-র আন্দোলন ভেস্তে দিতে দিল্লি পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় করে ৷ তার মধ্যেই মোদি-শাহকে নিশানা করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷
By PTI
Published : October 10, 2026 at 10:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 অক্টোবর: বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে শনিবার কঠোর পদক্ষেপ করেছে দিল্লি পুলিশ ! এর মধ্যেই কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ৷ তাঁর অভিযোগ, ভারতে আর ‘গণতন্ত্র’ নেই ৷ বরং ভারত এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দ্বারা পরিচালিত ‘স্বৈরতন্ত্রে’ পরিণত হয়েছে ।
প্রিয়াঙ্কার আরও দাবি, গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে যারা মোদি-শাহের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে, তারা আসলে দেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ করছে ।
প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, ‘‘প্রথমে তারা 254 জন সাংসদের উপর চড়াও হয় এবং সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তাঁদের আটক করে । যা তাঁদের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন ৷ বিরোধী দলগুলোর অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের ক্ষেত্রেও তারা একই কাজ করে ৷ এরপর তারা রাজধানী অবরুদ্ধ করে ৷ চারপাশ থেকে ব্যারিকেড দিয়ে সিল করে দেয় ৷ ট্রেন ও মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করে, ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এবং সর্বত্র তল্লাশি করে । বিক্ষোভ প্রদর্শনের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগকারী তরুণ-তরুণীদের তারা মারধর ও আটক করে ৷’’
প্রিয়াঙ্কা আরও বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশনের যোগসাজশে বিজেপি ভোটে কারচুপি করেছে । তাদের সরকারের অবৈধতা ফাঁস হয়ে গিয়েছে । দেশ জবাব চাইছে । এই বিষয়টি নিয়ে তারা আতঙ্কিত । এটাই প্রমাণ করে ভারত এখন আর গণতান্ত্রিত দেশ নয় । দেশ এখন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ দ্বারা পরিচালিত একটি একনায়কতন্ত্র ৷’’
উল্লেখ্য, শনিবার ব্যাপক ধরপাকড় অভিযানের মাধ্যমে দিল্লি এক দুর্গে পরিণত হয় ৷ পুলিশ সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে, ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি এবং প্রায় 500 বিক্ষোভকারীকে আটক করে ৷ ফলে তাঁদের যন্তর মন্তরে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় । বিরোধী দল এই পরিস্থিতিকে ‘জরুরি অবস্থার চেয়েও খারাপ’ বলে অভিহিত করেছে ।
মুম্বই থেকে আসা বিমান দিল্লিতে অবতরণ করার পরপরই দিল্লি পুলিশ বিমানের ভিতর থেকে দীপকে এবং সিজেপি-র অন্য দুই নেতা সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে আটক করে । মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিতেই সিজেপি-র এই নেতারা এখানে এসেছিলেন । এছাড়াও তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার প্রাক্তন পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরলমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এবং সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাসকেও আটক করা হয় ।
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