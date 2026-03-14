ভোটের মুখে বাংলায় 18,860 কোটির প্রকল্পের শিলান্যাস-উদ্বোধন মোদির, সরকারি সভায় অনুপস্থিত মমতা

শনিবার দুপুরে অসমের শিলচর থেকে সরাসরি কলকাতায় পৌঁছে ব্রিগেডে সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি)
Published : March 14, 2026 at 3:26 PM IST

কলকাতা, 14 মার্চ: প্রায় দু’মাসের ব্যবধানে আবারও পশ্চিমবঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । শনিবার দুপুরে অসমের শিলচর থেকে সরাসরি কলকাতায় পৌঁছে ব্রিগেডে সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি । সেখানেই 420 কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের একাধিক জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী । সব মিলিয়ে এই প্রকল্পগুলির আনুমানিক খরচ প্রায় 18,860 কোটি টাকা । পাশাপাশি আরও কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পেরও সূচনা করেন তিনি ।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 18 হাজার কোটি টাকার বেশি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন, বাংলার সঙ্গে পূর্ব ভারতের যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করবে ৷ বাংলায় রেল সম্প্রসারণের কথাও তুলে ধরেন তিনি ৷ মোদির কথায়, সারা দেশের সঙ্গে বাংলাতেও রেলের অগ্রগতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ জলপথেও বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদঢ় করতে হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের পাশাপাশি কলকাতা ডকেরও সংস্কার করা হচ্ছে বলে জানান তিনি । প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এর ফলে সাকুল্যে পূর্ব ভারতের 'লজিস্টিক সিস্টেম' আরও উন্নত হবে ৷ একই সঙ্গে জনমানসে কৌতূহল বাড়িয়ে মোদি বলেন, একটু পরেই রাজনৈতিক সভায় যাব ৷ সেখানে গিয়ে বাংলার বিষয়ে বিস্তারিত বলব ৷

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনের সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তবে প্রত্যাশিতভাবেই এই সরকারি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী৷

সরকারি মঞ্চের কর্মসূচি শেষ করেই অদূরে বিজেপির রাজনৈতিক মঞ্চে যাবেন প্রধানমন্ত্রী । সেখান থেকে উন্নয়ন ও দুর্নীতির প্রশ্নে সরাসরি রাজ্যের তৃণমূল সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী কী কী বলেন, তা নিয়ে উপস্থিত নেতা, কর্মীদের মধ্যে কৌতূহল তুঙ্গে ।সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়েও প্রধানমন্ত্রী কিছু বলেন কিনা, তা নিয়েও সব মহলে কৌতূহল রয়েছে ৷

2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ব্রিগেড সভা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি শুধুমাত্র একটি জনসভা নয়— আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণেও এর প্রভাব পড়তে পারে। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো । মোদীর সভায় বিপুল মানুষের উপস্থিতি দেখিয়ে বঙ্গ বিজেপির নেতারা মঞ্চ থেকে দাবি করেছেন, এবার বাংলায় পরিবর্তন এখন শুধুই সমযের অপেক্ষা ৷

এর আগে চলতি বছরের 17 জানুয়ারি মালদহ টাউন স্টেশন থেকে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী । পরের দিন হুগলির সিঙ্গুরে প্রায় 830 কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি । শনিবারের ব্রিগেড সভা সেই ধারাবাহিকতারই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

