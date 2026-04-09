রাষ্ট্রপতিকে অবমাননা 'অহঙ্কারী মানসিকতা, আদিবাসী সমাজের অপমান !' বীরভূমে তোপ মোদির
মোদির বার্তা, দিল্লিতে পিএম আর বাংলায় সিএম একসঙ্গে কাজ করলে ডবল ইঞ্জিনে উন্নয়ন হবে । তৃণমূল যা করেছে, তার জবাব দেওয়ার এটাই সময় ।
Published : April 9, 2026 at 5:48 PM IST
সিউড়ি, 9 এপ্রিল: ভোটের মুখে বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । বৃহস্পতিবার সিউড়ির চাঁদমারি মাঠে বিজেপির জনসভা থেকে তিনি একদিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অহংকারী মানসিকতার' অভিযোগে কাঠগড়ায় তুললেন, তেমনই বাংলায় ক্ষমতায় এলে 'চুন চুন কে' তৃণমূলের গুন্ডাগিরি ও দুর্নীতির 'হিসাব' নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিলেন ।
বীরভূম জেলার 11 জন বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত এদিনের সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই ভোট বাংলার নারী সুরক্ষার ভোট । ভয়মুক্ত বাংলা গড়ার অঙ্গীকার নিয়েই আমি এসেছি ।" একইসঙ্গে 'পরিবর্তন' এর ডাক দিয়ে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে কয়লা, পাথর ও বালির লুট চলছে শাসকদলের মদতেই ।
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, "একজন আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যেভাবে আচরণ করা হয়েছে, তা শুধু তাঁর নয়, দেশের সমস্ত আদিবাসী সমাজের অপমান । এর মধ্যে দিয়ে এক অহংকারী মানসিকতার পরিচয় মিলেছে ।" নাম না-করেই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন ।
উল্লেখ্য গত 7 মার্চ উত্তরবঙ্গে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ সেই অনুষ্ঠান থেকেই রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন রাষ্ট্রপতি ৷ রাজ্যের তরফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিত না-থাকা বা তাঁর কোনও প্রতিনিধিকে না-পাঠানোয় নিজের অভিমান ব্যক্ত করেন তিনি ৷ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি আমার বোনের মতো মনে করি ৷ তা-ও জানি না, ওঁর আমার উপর কেন রাগ !"
এমনকি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতিরও অভিযোগ ওঠে ৷ অনুষ্ঠান স্থলে গ্রিন রুম ও শৌচালয় ঠিক না-থাকার মতো একাধিক অভিযোগও ওঠে ৷ যা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয় ৷ এদিন ভোট প্রচারে এসে ওই প্রসঙ্গ টেনে ফের রাজ্যকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও এদিন কড়া বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর দাবি, "বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হলে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলবে । যারা তাদের সাহায্য করছে, তারা যত শক্তিশালীই হোক, কাউকে ছাড়া হবে না ।" তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের হাত ধরেই রাজ্যে 'সিন্ডিকেট রাজ' ফুলে ফেঁপে উঠেছে ।
কৃষি প্রসঙ্গেও শাসকদলকে আক্রমণ করেন মোদি । আলু চাষিদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না চাষিরা । কেন্দ্রের ফসল বিমা প্রকল্পও এখানে কার্যকর হতে দেওয়া হয় না ।" বীরভূমের 'আলু পোস্ত'র উল্লেখ টেনেও রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন মোদি ।
সবশেষে বাংলায় বদলের ডাক দিয়ে মোদির বার্তা, " বাংলায় বিজেপির সরকার গড়ুন । দিল্লিতে পিএম আর বাংলায় সিএম একসঙ্গে কাজ করলে ডবল ইঞ্জিনে উন্নয়ন হবে । তৃণমূল যা করেছে, তার জবাব দেওয়ার এটাই সময় ।"
সিউড়ির চাঁদমারি মাঠে এদিন মোদির সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-সহ বিজেপির সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ 11 জন বিজেপি প্রার্থী ৷
আরও পড়ুন: