পাপের ঘড়া পূর্ণ, বিদায় নিশ্চিত ! কোচবিহার থেকে 'বাংলা বদলের' হুংকার মোদির

পাপের ঘড়া পূর্ণ, বিদায় নিশ্চিত ! কোচবিহার থেকে 'বাংলা বদলের' হুংকার মোদির
সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের জমানার অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে ৷
Published : April 5, 2026 at 5:31 PM IST
কোচবিহার, 5 এপ্রিল: ভোট ঘোষণা হতেই উত্তরবঙ্গের 'ঘাঁটি' কোচবিহার থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রবিবার ঐতিহাসিক রাসমেলা ময়দানের 'বিজয় সংকল্প সভা' থেকে সরাসরি তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে ফের 'বাংলা বদলের' ডাক দিলেন তিনি ।
সভামঞ্চ থেকে মোদির দাবি, "তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে গিয়েছে । বাংলায় এখন একটাই আওয়াজ - পরিবর্তন দরকার । এবারে বিদায় নিশ্চিত ৷" পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৃণমূলের পাপের হিসেব হবে বলেও জানান মোদি ৷ তাঁর কথায়, "চুন চুন কে হিসাব নেওয়া হবে। চার মে-র পর কানুন নিজের কাজ করবে, যতই বড় থেকে বড় গুন্ডা হোক না কেন, ন্যায় মিলবেই ।"
মালদহের মোথাবাড়িতে বিচারকদের হেনস্তার ঘটনা টেনে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন । তাঁর কথায়, "আপনারা দেখেছেন বাংলায় কেমন সরকার চলছে ! বিচারকদেরই নিরাপত্তা দিতে পারে না, সাধারণ মানুষের কী হবে ?" এরপরই সরাসরি আক্রমণ, "নির্মম সরকার বাংলায় মহা জঙ্গলরাজ কায়েম করেছে । সাংবিধানিক কাজও করতে দিচ্ছে না ।"
শাসকদল তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগও তোলেন মোদি। তাঁর দাবি, এসআইআর-এর কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে, যার জেরে বাধ্য হয়ে সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে ।
সভায় উপচে পড়া ভিড় দেখে আত্মবিশ্বাসী সুরে মোদির মন্তব্য, "মানুষের আশীর্বাদে এবারে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠিত হবে । প্রকৃত উন্নয়ন হবে ।" ব্রিগেডে আগের সভার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "তখন থেকেই তৃণমূলের সিন্ডিকেট ভয় পেতে শুরু করেছে । কোচবিহারে এসেও বুঝছি, মানুষ পরিবর্তন চায় ।"
সন্দেশখালির ঘটনা উল্লেখ করে মহিলাদের নিরাপত্তা ইস্যুতেও সরব হন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর আশ্বাস, "বাংলায় বিজেপি সরকার এলে মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে ।" পাশাপাশি সুশাসন, কর্মসংস্থান ও 'আত্মনির্ভর বাংলা'-র প্রতিশ্রুতি শোনান তিনি ।
মোদির দাবি, দেশ আগে বাড়ছে । আর বাংলাকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে তৃণমূল । বাংলার ফ্যাক্টরি বাইরে চলে যাচ্ছে । আগে বাইরের লোক রোজগারের জন্য বাংলায় আসত, এখন কাজের খোঁজে বাংলার লোক বাইরে চলে যাচ্ছে । চাকরির ক্ষেত্রেও তৃণমূলের সিন্ডিকেট রাজ রয়েছে ৷ তৃণমূলের মন্ত্রী ও বিধায়করা দুর্নীতিগ্রস্ত বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
কটাক্ষের সুরে মোদি এও বলেন, "একদিকে তৃণমূলের ভয়-দুর্নীতি, তোষণ, কাটমানি; অন্যদিকে বিজেপির ভরসা-চাকরি, নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশমুক্ত বাংলা ।"
জনসমাগম নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর দাবি, "হেলিকপ্টার থেকে নামার সময় যে ভিড় দেখেছি, তা বড় বড় রোড শো-কে ফেল করে দেবে । বাংলার বাতাস বলছে, এবারে বিজেপি আসছে । কারণ, আপনাদের কাছে রয়েছে মোদির গ্যারান্টি ।"
আরও পড়ুন: