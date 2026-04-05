ETV Bharat / politics

পাপের ঘড়া পূর্ণ, বিদায় নিশ্চিত ! কোচবিহার থেকে 'বাংলা বদলের' হুংকার মোদির

সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের জমানার অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে ৷

pm modi
কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 5, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোচবিহার, 5 এপ্রিল: ভোট ঘোষণা হতেই উত্তরবঙ্গের 'ঘাঁটি' কোচবিহার থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রবিবার ঐতিহাসিক রাসমেলা ময়দানের 'বিজয় সংকল্প সভা' থেকে সরাসরি তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে ফের 'বাংলা বদলের' ডাক দিলেন তিনি ।

সভামঞ্চ থেকে মোদির দাবি, "তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে গিয়েছে । বাংলায় এখন একটাই আওয়াজ - পরিবর্তন দরকার । এবারে বিদায় নিশ্চিত ৷" পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৃণমূলের পাপের হিসেব হবে বলেও জানান মোদি ৷ তাঁর কথায়, "চুন চুন কে হিসাব নেওয়া হবে। চার মে-র পর কানুন নিজের কাজ করবে, যতই বড় থেকে বড় গুন্ডা হোক না কেন, ন্যায় মিলবেই ।"

bjp meeting
কোচবিহারে মোদির সভায় সমর্থকরা (পিটিআই)

মালদহের মোথাবাড়িতে বিচারকদের হেনস্তার ঘটনা টেনে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন । তাঁর কথায়, "আপনারা দেখেছেন বাংলায় কেমন সরকার চলছে ! বিচারকদেরই নিরাপত্তা দিতে পারে না, সাধারণ মানুষের কী হবে ?" এরপরই সরাসরি আক্রমণ, "নির্মম সরকার বাংলায় মহা জঙ্গলরাজ কায়েম করেছে । সাংবিধানিক কাজও করতে দিচ্ছে না ।"

pm modi
উত্তরবঙ্গে মোদি (পিটিআই)

শাসকদল তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগও তোলেন মোদি। তাঁর দাবি, এসআইআর-এর কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে, যার জেরে বাধ্য হয়ে সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে ।

pm modi
কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী (পিটিআই)

সভায় উপচে পড়া ভিড় দেখে আত্মবিশ্বাসী সুরে মোদির মন্তব্য, "মানুষের আশীর্বাদে এবারে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠিত হবে । প্রকৃত উন্নয়ন হবে ।" ব্রিগেডে আগের সভার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "তখন থেকেই তৃণমূলের সিন্ডিকেট ভয় পেতে শুরু করেছে । কোচবিহারে এসেও বুঝছি, মানুষ পরিবর্তন চায় ।"

pm modi
কোচবিহারের সভায় মোদি (পিটিআই)

সন্দেশখালির ঘটনা উল্লেখ করে মহিলাদের নিরাপত্তা ইস্যুতেও সরব হন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর আশ্বাস, "বাংলায় বিজেপি সরকার এলে মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে ।" পাশাপাশি সুশাসন, কর্মসংস্থান ও 'আত্মনির্ভর বাংলা'-র প্রতিশ্রুতি শোনান তিনি ।

bjp
বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা (পিটিআই)

মোদির দাবি, দেশ আগে বাড়ছে । আর বাংলাকে পিছনে ফেলে দিচ্ছে তৃণমূল । বাংলার ফ্যাক্টরি বাইরে চলে যাচ্ছে । আগে বাইরের লোক রোজগারের জন্য বাংলায় আসত, এখন কাজের খোঁজে বাংলার লোক বাইরে চলে যাচ্ছে । চাকরির ক্ষেত্রেও তৃণমূলের সিন্ডিকেট রাজ রয়েছে ৷ তৃণমূলের মন্ত্রী ও বিধায়করা দুর্নীতিগ্রস্ত বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

bjp
বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা (পিটিআই)

কটাক্ষের সুরে মোদি এও বলেন, "একদিকে তৃণমূলের ভয়-দুর্নীতি, তোষণ, কাটমানি; অন্যদিকে বিজেপির ভরসা-চাকরি, নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশমুক্ত বাংলা ।"

জনসমাগম নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর দাবি, "হেলিকপ্টার থেকে নামার সময় যে ভিড় দেখেছি, তা বড় বড় রোড শো-কে ফেল করে দেবে । বাংলার বাতাস বলছে, এবারে বিজেপি আসছে । কারণ, আপনাদের কাছে রয়েছে মোদির গ্যারান্টি ।"

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
COOCH BEHAR
নরেন্দ্র মোদি
BJP VS TMC
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.