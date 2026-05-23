ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে ফের উত্তপ্ত নদিয়া, থানায় লিখিত অভিযোগ প্রাথমিক শিক্ষিকার

বিজেপি সমর্থক শিক্ষিকাকে মারধরের অভিযোগ, নিশানায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের পরিবার৷

Published : May 23, 2026 at 7:20 PM IST

শান্তিপুর, 23 মে: ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল নদিয়ার শান্তিপুরের ফুলিয়া বইচা এলাকায় । বিজেপি সমর্থক হওয়ার 'অপরাধে' এক প্রাথমিক স্কুল শিক্ষিকাকে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে । ইতিমধ্যেই শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই শিক্ষিকা ।

অভিযোগকারিণী রিঙ্কি ঘোষ, পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা । তাঁর দাবি, বাড়িতে মা ও বোনকে নিয়ে থাকেন তিনি । পরিবারের কোনও পুরুষ সদস্য না থাকায় সেই সুযোগ নিয়েই প্রতিবেশী তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর পরিবার দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের উপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে । রিঙ্কি ঘোষের অভিযোগ, "আমরা বিজেপির সমর্থক বলেই পরিকল্পিতভাবে আমাদের হেনস্তা করা হচ্ছে । অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ থেকে শুরু করে মারধর, সবই হয়েছে । এর আগেও থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলাম । কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ।"

শুধু তাই নয়, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি বলেও দাবি তাঁর । অবশেষে নিরুপায় হয়ে ফের শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হন তিনি । অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ওই শিক্ষিকা । রিঙ্কি বলেন, "দিনের পর দিন অত্যাচার করে চলেছেন, অথচ বিচার পাচ্ছি না ৷"

ঘটনায় সরব হয়েছে বিজেপিও । বিজেপি নেতা চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, "রিঙ্কিদেবী একজন শিক্ষিকা এবং আমার সহকর্মী । শুধুমাত্র বিজেপি সমর্থক হওয়ার কারণে তাঁকে অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে । তৃণমূলের ক্ষমতার জোরে এতদিন এসব চলেছে । এখন আর তা বরদাস্ত করা হবে না । প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছি, অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"

যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অভিযুক্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা জ্যোৎস্না ঘোষ । তাঁর কথায়, "এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । আমি দীর্ঘ 30 বছর ধরে পঞ্চায়েতের সদস্য । আমি ভালো না হলে মানুষ কেন আমাকে বারবার ভোট দিয়ে জেতাবেন ? আমি নিজেই অসুস্থ, অকারণে কারও সঙ্গে ঝামেলা করার প্রশ্নই ওঠে না ।" ঘটনার জেরে এলাকায় নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ । পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

