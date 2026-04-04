মালতিপুরে 'প্রেস্টিজ ফাইট', মমতার কণ্ঠে উদ্বেগের সুর ! নাম না করে বিঁধলেন মৌসমকে

মালতিপুরের মাটি থেকেই দিল্লি দখলের ডাকও দেন তৃণমূল নেত্রী । তবে সবকিছুর মাঝেই স্পষ্ট, এই কেন্দ্রে লড়াইয়ে সামান্য শিথিলতার জায়গা রাখতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মালতিপুরের সভায় মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 4, 2026 at 4:44 PM IST

মালদা, 4 এপ্রিল: জেলার পাঁচটি কেন্দ্রে টানা জনসভা করেও যেন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বাকি আসনগুলিতে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি থাকলেও মালতিপুরকে ঘিরে তাঁর বক্তব্যে বারবার ধরা পড়ল সতর্কতা, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল । শনিবার সামসী কলেজ মাঠের সভায় সেই ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হল ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মালদার 12টি আসনের মধ্যে মালতিপুরই এবার সবচেয়ে 'প্রেস্টিজ ফাইট' । সেই কারণেই এদিন সামসী, মানিকচক ও গাজোল তিনটি সভা থেকে একাধিক বার্তা ছুড়ে দেন তৃণমূল সুপ্রিমো । রতুয়া, মালতিপুর ও হরিশ্চন্দ্রপুর একাধিক কেন্দ্রের প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে সংগঠনের শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন তিনি ।

প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)

মানিকচকের এনায়েতপুরের সভায় গঙ্গা ভাঙন প্রসঙ্গ টেনে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন মমতা । জানান, নদীর ভাঙন রোধে রাজ্য সরকার নদী বন্ধন পরিকল্পনা তৈরি করছে ৷ এর জন্য রিসার্চ টিম কাজ করছে ৷ তাঁরা মালদা-মুর্শিদাবাদের গঙ্গা ভাঙন রোধের জন্য যতটা পেরেছেন করেছেন ৷ তবে আগুন আর জল নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য ৷ নদী একদিক ভাঙে, আরেকদিক গড়ে৷ তবু চেষ্টা অব্যাহত।

তবে সভার মধ্যেই অন্য ছবি । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগে হাত তুলতে বলেন মমতা, আর তাতেই সভামঞ্চে চাঞ্চল্য । বহু মানুষের হাত উঠতে দেখে বিস্মিত নেত্রী প্রশ্ন তোলেন, "তাহলে ভোট দেবে কে ?" বিজেপিকে নিশানা করে তাঁর অভিযোগ, গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে ।

পুরাতন মালদায় আগেই নরেন্দ্র মোদিকে বিতর্কে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তিনি । এদিন সেই সুরেই অমিত শাহকেও সরাসরি আক্রমণ করেন । দাবি করেন, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে । জনগণকে ভোটবাক্সে এর জবাব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি ।

নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

মালতিপুরে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন দলবদল করা মৌসম নুর, তাঁর নাম না নিয়েই তীব্র কটাক্ষ করেন মমতা । রাজ্যসভায় পাঠানো থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সুযোগ দেওয়ার কথা তুলে ধরে বলেন, "যুদ্ধের সময় যারা দল ছেড়ে যায়, তাদের ক্ষমা করবেন না ।" একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, কংগ্রেস বা বিজেপিকে ভোট দিয়ে লাভ কী?

গাজোলের সভাতেও কংগ্রেস-বিজেপিকে একসঙ্গে নিশানা করে মমতা দাবি করেন, লোকসভা ভোটে এই দুই দলই একে অপরের ভোট ভাগ করে নিয়েছে । মানুষের স্বার্থে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "নিজেদের বাঁচাতে, জীবিকার স্বার্থে তৃণমূলকে বেছে নিন ।"

মালতিপুরের মাটি থেকেই দিল্লি দখলের ডাকও দেন তৃণমূল নেত্রী । তবে সবকিছুর মাঝেই স্পষ্ট, এই কেন্দ্রে জয়ের লড়াইকে ঘিরে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ, আর সেই লড়াইয়ে সামান্য শিথিলতার জায়গা রাখতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আরও পড়ুন:

