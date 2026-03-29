রাজনীতির 'প্রিন্টিং ব্লাস্ট'! অর্ডারের চাপে নাজেহাল, তবু লাভে টান ছাপাখানায়

রাজনীতির 'প্রিন্টিং ব্লাস্ট'! অর্ডারের চাপে নাজেহাল, তবু লাভে টান ছাপাখানায়
প্রার্থীর হাসিমুখ, দলীয় প্রতীক, চটকদার স্লোগান ! সব মিলিয়ে ভোট যত এগিয়ে আসছে রঙিন এই ডিজিটাল ফ্লেক্সের চাহিদাও ততই বাড়ছে ৷
Published : March 29, 2026 at 2:29 PM IST
শুভজিৎ দাস
জয়নগর, 29 মার্চ: ভোট এলেই রাজ্যের রাজনীতিতে চড়ে উত্তাপ । ময়দানের সভা-মিছিল, দেওয়াল লিখন কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারের পাশাপাশি এক নীরব কিন্তু ব্যস্ত শিল্পও সমান তালে ছুটে চলে, ডিজিটাল প্রিন্টিং । আর সেই শিল্পেরই এক জীবন্ত ছবি এখন ধরা পড়ছে জয়নগরের ছাপাখানাগুলিতে ।
23 এপ্রিল ও 29 এপ্রিল দু'দফায় ভোট হবে বাংলায় ৷ সেই সূত্রে সকাল থেকে গভীর রাত, কখনও বা ভোর পর্যন্ত থেমে নেই মেশিনের শব্দ । বড় বড় ডিজিটাল প্রিন্টার যেন একটানা দৌড়ে চলেছে । কর্মীদের চোখে ক্লান্তি, হাতে বিরাম নেই । যেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, এটাই এখন জয়নগরের একাধিক প্রিন্টিং প্রেসের বাস্তব ছবি ।
ভোটের প্রচারে এখন সবচেয়ে বড় অস্ত্র ফ্লেক্স ও ব্যানার । প্রার্থীর হাসিমুখ, দলীয় প্রতীক, চটকদার স্লোগান ! সব মিলিয়ে রঙিন এই ডিজিটাল ফ্লেক্স এখন গ্রাম থেকে শহরের প্রতিটি অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ছে । ফলে ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে অর্ডারের পাহাড় । তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, এসইউসিআই, কোনও দলই পিছিয়ে নেই । প্রত্যেকেই চাইছে নিজেদের প্রচারকে আরও চোখে পড়ার মতো করে তুলতে ।
জয়নগরের এক ছাপাখানার মালিক শাহাবুদ্দিন ঢালী বললেন, "এই সময়টা আমাদের বছরের সবচেয়ে ব্যস্ত মরশুম । অর্ডার এত বেশি যে কাজ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত কাজের পরেও লাভের অঙ্ক তেমন বাড়ছে না ।"
তাঁর কথায় উঠে আসে বর্তমান বাজারের কঠিন বাস্তব । তাঁর কথায়, "ভিনাইল, ইঙ্ক, সলভেন্ট সব কাঁচামালের দাম বেড়ে গিয়েছে । আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে সরাসরি আমাদের ব্যবসায় । আগে যে দামে কাজ করতাম, এখন সেই দামে করা প্রায় অসম্ভব । কিন্তু প্রতিযোগিতা এতটাই বেশি যে বাধ্য হয়ে কম দামে অর্ডার নিতে হচ্ছে ৷"
শুধু দামই নয়, সরবরাহের সমস্যাও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সময়মতো কাঁচামাল না পৌঁছনোয় অনেক সময় অর্ডার ডেলিভারিতে দেরি হচ্ছে । ফলে গ্রাহকদের অসন্তোষ, তার উপর ডেডলাইনের চাপ, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে ।
অন্যদিকে, এই শিল্পের কর্মীদের ওপর চাপ বেড়েছে কয়েকগুণ । প্রিন্টিং কর্মী শামিম আহমেদ গায়েন জানালেন, "প্রায় প্রতিদিনই 12-14 ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে । ওভারটাইম তো এখন রোজকার ব্যাপার । এত অর্ডার যে বসে থাকার সুযোগই নেই ।"
তবে পরিশ্রমের তুলনায় আর্থিক লাভ তেমন বাড়ছে না বলেই অভিযোগ তাঁর । শামিম বলেন, "ফ্লেক্সের দাম কিছুটা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু সব সময় সেই বাড়তি টাকা গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না । ফলে মালিকদেরও চাপ, আমাদেরও চাপ ।"
এই শিল্পের আর এক বড় সমস্যা তার মৌসুমি চরিত্র । নির্বাচন শেষ হলেই কাজ কমে যায় । বহু কর্মী তখন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েন । শামিমের কথায়, "যদি সারা বছর এমন কাজ থাকত, তাহলে অনেকের স্থায়ী রোজগার হত । এখন কয়েক মাস কাজ, তারপর আবার অনিশ্চয়তা ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগের তুলনায় ডিজিটাল ফ্লেক্সের চাহিদা কিছুটা কমেছে । পরিবেশ সচেতনতার কারণে কিছু জায়গায় ফ্লেক্স ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণও এসেছে । তবে ভোটের সময় সেই চাহিদা আবার হঠাৎ বেড়ে যায় । কিন্তু ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, এই বাড়তি চাহিদার মধ্যেও লাভের মুখ দেখা কঠিন হয়ে উঠছে । কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, তীব্র প্রতিযোগিতা এবং সরবরাহের অনিশ্চয়তা, এই তিনের চাপে লাভ তেমন হয় না ।
সব মিলিয়ে, জয়নগরের ডিজিটাল প্রিন্টিং শিল্প এখন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে । একদিকে অর্ডারের স্রোত, অন্যদিকে লাভের টান । তবুও আশার আলো পুরোপুরি নিভে যায়নি । এই ব্যস্ত মরশুম অন্তত সাময়িক স্বস্তি এনে দেবে ! এই প্রত্যাশাতেই দিন গুনছেন জয়নগরের ছাপাখানার মানুষজন ।
