ETV Bharat / politics

রাষ্ট্রপতির বঙ্গ সফর ঘিরে বিতর্ক, বিজেপির 'প্রি-প্ল্যানড' ছকের অভিযোগ মমতার

ধনখড়কে পদ ছাড়তে হল কেন? তদন্তভার রাজ্যের সিআইডিকে দেওয়ার দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরেও বিজেপির 'প্রি-প্ল্যানড' ছকের অভিযোগ করেন তিনি৷

President Bengal Visit Controversy
রাষ্ট্রপতির বঙ্গ সফর ঘিরে বিজেপির 'প্রি-প্ল্যানড' ছকের অভিযোগ মমতার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 8, 2026 at 10:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ চড়ছে। এবার সরাসরি দেশের সাংবিধানিক পদগুলির অবমূল্যায়ন এবং অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপিকে বেনজির আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফা এবং রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের আকস্মিক অপসারণ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেত্রী। পাশাপাশি, সম্প্রতি রাজ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফর ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাকেও বিজেপির 'প্রি-প্ল্যানড গেম' বা পূর্বপরিকল্পিত ছক বলে দাবি করেছেন তিনি। এই সমগ্র ঘটনার তদন্তভার রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-র হাতে তুলে দেওয়ারও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন ধরনামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, কেন মেয়াদ ফুরনোর আগেই সাংবিধানিক প্রধানদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে নিশানা করে এবং তাঁর পদত্যাগের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গভর্নরকে চলে যেতে হল কেন? একটা ছোট্ট এনকোয়ারি হয়ে যাক। তার তো তিন বছরের টার্ম ছিল। ধনখড়কে উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে রিজাইন করতে হল কেন? একটা এনকোয়ারি হবে নাকি?"

President Bengal Visit Controversy
কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপিকে বেনজির আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

এরপরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি সরাসরি সিআইডি তদন্তের প্রস্তাব দেন। মমতার কথায়, "একটা কাজ করুন, সিবিআইকে দিয়ে তো আপনার পক্ষে করিয়ে লাভ নেই, আর ইডিকে দিয়েও সবাই খারাপ বলে মনে করে না বাটরারা প্রেসার দেয়। আপনি আমাদের সিআইডিকে দায়িত্ব দিন আমরা করে দিচ্ছি।" ধনখড়ের প্রতি বিজেপির আচরণের সমালোচনা করে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, "ধনখড় যিনি বাংলার গভর্নর ছিলেন, কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি। এটাই তো?"

রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের আকস্মিক দিল্লিযাত্রা এবং পদত্যাগের ঘটনাতেও যে রহস্য রয়েছে বলে ইঙ্গিত করেছেন মমতা। এই ঘটনাকে তিনি সরাসরি রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক বঙ্গ সফরের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল অনুযায়ী তাঁকে স্বাগত জানানোর কথা ছিল রাজ্যপালেরই। কিন্তু, ঠিক তার আগেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে সরাসরি তোপ দেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যিনি আনন্দ বোস ছিলেন, তার সঙ্গে আমার এখনো কথা হয়নি সেভাবে, হঠাৎ করে ওনাকে সরালেন কেন? সেইদিন তো ওনার কথা ছিল বাগডোগরায় রাষ্ট্রপতিকে রিসিভ করার জন্য, আমি জানতাম। এটাই কনফার্ম প্রোগ্রাম ছিল। হঠাৎ দিল্লি ডেকে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়ে রিজাইন করালেন কি? কোশ্চেন তো থাকবেই। রিপ্লাই আপনাকে দিতে হবে।"

রাষ্ট্রপতির শিলিগুড়ি সফর এবং সেখানে রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধির উপস্থিত না থাকা নিয়ে যে প্রোটোকল ভাঙার অভিযোগ উঠেছে, এদিন তারও কড়া জবাব দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর দাবি, এই পুরো বিষয়টিই বিজেপির সাজানো চিত্রনাট্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় জানান, "কালকে গেমটা তো প্রি-প্ল্যানড ছিল। আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয়াকে কোনও দোষ দিই না। বিজেপি এই গেম প্ল্যানটা করেছিল ওদের কোনও প্রাইভেট অর্গানাইজেশনকে দিয়ে। আমরা বারণ করেছিলাম, যে এরা পারবে না।"

বিজেপির মদতপুষ্ট ওই সংগঠনের আর্থিক উৎস নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ করে তিনি বলেন, "টাকা দেয় বিজনেসম্যানরা৷ তারা কী করবে ভয়ে ভয়ে দেয়, না দিলে ইডি ঢুকিয়ে দেবে। সিবিআই ঢুকিয়ে দেবে। দেখেছেন তো, জিরেতে ট্যাক্স আছে, হিরেতে নেই।"

সামগ্রিকভাবে বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার পাশাপাশি দেশের সমস্ত সাংবিধানিক পদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে গেরুয়া শিবির। তাঁর কথায়, "কোন পর্যায়ে নামেনি? কোথায় বাকি আছে? প্রতিদিন বাবুরা আসছে। সব হোটেলের বুক... টাকার থলে নিয়ে আসছে প্লেনে প্লেনে। যত কনস্টিটিউশনাল পোস্ট আছে, সব বিজেপি বেচতে আসছে। আর তারপরে তো এজেন্সি আছেই।"

বিজেপি দেশে নিজেদের 'ইয়েসম্যান' বা অনুগত লোক বসিয়ে একনায়কতন্ত্র চালাতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মমতা বলেন, "ভাবছেন কি নিজের ইয়েসম্যান নিয়ে আসবেন? আর কত ইয়েসম্যান চাই? ...যো কহতে হ্যায় ওহি ইনস্ট্রাকশন আগর আপ নেহি মানো, তো আপকো গরদান যায়েগা। এক রাজনীতি, একই নীতি।"

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ধর্মতলার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একদিকে যখন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যে আসছেন, ঠিক সেই সময়েই সাংবিধানিক পদগুলিকে কেন্দ্র করে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রীর এই আক্রমণাত্মক রণনীতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

  1. তৃণমূলের ক্ষমতার অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ফের তোপ প্রধানমন্ত্রীর
  2. 'রাষ্ট্রপতিকে অপমানের জবাব দেবে বাংলার মা-বোনেরা', বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় মমতা
  3. আমি বাংলার গর্বিত ভোটার, সঠিক সময় না-আসা পর্যন্ত ইস্তফার কারণ গোপন থাকবে: বোস

TAGGED:

PRESIDENT BENGAL VISIT ROW
DROUPADI MURMU
MAMATA BANERJEE
PRESIDENT BENGAL VISIT CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.