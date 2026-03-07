মমতা আমার বোনের মতো, জানি না আমার উপর কেন রাগ আছে: রাষ্ট্রপতি
রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, আমিও বাংলার মেয়ে । কিন্তু আমাকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না ৷
March 7, 2026
দার্জিলিং, 7 মার্চ: নির্ধারিত সম্মেলন শেষ করে আচমকাই রুট বদল ! তারপর আদিবাসীদের আর এক সভামঞ্চে হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । তাঁর মন্তব্য, "মমতা আমার বোনের মতো। জানি না কেন আমার উপর ওঁর রাগ আছে !" রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্য ঘিরে শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে ।
শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন গোঁসাইপুরে এয়ারপোর্ট অথরিটির উত্তরা ময়দানে নবম আন্তর্জাতিক আদিবাসী ও সাঁওতাল কাউন্সিলের সম্মেলনে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি । যদিও প্রথমে এই সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের সন্তোষিনী স্কুলের মাঠে । ওই এলাকা মূলত চা-বাগান শ্রমিক ও আদিবাসী অধ্যুষিত হওয়ায় সেখানেই আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ।
কিন্তু পরে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা প্রোটোকলের কারণে অনুষ্ঠানস্থল বদলে গোঁসাইপুরে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে সম্মেলনের কর্মসূচি সেরে বিমানবন্দরে ফেরার আগে আচমকাই বিধাননগরে আয়োজিত আদিবাসীদের আর এক সভায় হাজির হন রাষ্ট্রপতি । সেই মঞ্চ থেকেই তিনি বলেন, "আগে সম্মেলনটা এখানেই হওয়ার কথা ছিল । হঠাৎ জানি না কী হল, কেন হল — এখানে আর অনুষ্ঠান হল না ! আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম । কিন্তু এখানে এসে ভালো লাগছে ।"
এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে উদ্দেশ্য করে খোঁচা দেন তিনি, "সাধারণত রাষ্ট্রপতি এলে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা থাকেন । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আসেননি । আমিও বাংলার মেয়ে । কিন্তু আমাকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না । মমতা আমার বোনের মতো । জানি না আমার উপর কেন রাগ আছে !" তিনি আরও বলেন, "এই মাঠটাও যথেষ্ট বড় ছিল । এখানে পাঁচ লক্ষ মানুষ একসঙ্গে জড়ো হতে পারতেন । তবু কেন অনুষ্ঠানটা এখানে হল না জানি না ।"
রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে । একাংশের মতে, একজন রাষ্ট্রপতির মুখে এমন সরাসরি 'রাজনৈতিক মন্তব্য' বিরল ঘটনা ।
সভাস্থল বদল প্রসঙ্গে নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, "রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানের জন্য বিধাননগর ও গোঁসাইপুর — দু’টি ময়দানই দেখানো হয়েছিল । পরে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুযায়ী গোঁসাইপুর ময়দানই চূড়ান্ত করা হয় ।" অন্যদিকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "আমি রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলাম । মুখ্যমন্ত্রী ধর্মতলায় ধর্নামঞ্চে ছিলেন । একজন রাষ্ট্রপতির মুখে এ ধরনের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক ।"
