বিজেপি কর্মীর বৃদ্ধ বাবাকে বেধড়ক মার ! সমর্থকদের বাড়িতে আগুন, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে এই ঘটনায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এখন আতঙ্কের পরিবেশ ।

বিজেপি সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 19, 2026 at 4:48 PM IST

বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 19 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, তত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট ৷ একদিকে বিজেপি কর্মীর বৃদ্ধ বাবাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল ৷ অন্যদিকে বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ ৷ দুটি ঘটনাতেই অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে ৷

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 9 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ অভিযোগ, বিজেপির সক্রিয় কর্মী মেয়ের পরিবারকে বিজেপির প্রচার ও মিছিল থেকে বিরত থাকার হুমকি দিতেই ওই বৃদ্ধকে বেধড়ক মারধর করে একদল দুষ্কৃতী । গুরুতর জখম অবস্থায় সনৎ দত্ত বর্তমানে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

ভোটের আগে উত্তপ্ত বসিরহাট (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে সনৎ দত্ত নিজের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরছিলেন । সেই সময় রাস্তার মাঝে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায় । অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাঁকে হুমকি দেয় যে, তাঁর মেয়ে ও পরিবার যেন কোনও মতেই বিজেপির কোনও মিছিল, মিটিং বা প্রচারের সঙ্গে যুক্ত না-থাকেন । সনৎ এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানালে দুষ্কৃতীরা তাঁকে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ । তাঁর আর্তনাদ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় । এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন ।

ঘটনার খবর পেয়ে গভীর রাতে আহতকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী সৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের কর্মীদের উপর মারধর, ছিনতাই, টাকা লুটের ঘটনা আকছার ঘটছে । এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের অপরাধ শুধু এটাই যে, তাঁর মেয়ে ও জামাই বিজেপি করে । তাই আজ তাঁকে এই নির্মমতার শিকার হতে হল । তৃণমূলের কার্যকর্তারা বসিরহাটে গুন্ডারাজ চালাচ্ছে ৷ সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করছে ৷ ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে ৷ আমরা ঘটনাটি নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি । আশা করব তারা সঠিক বিচার করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেবে ।"

বিজেপি কর্মীর বৃদ্ধ বাবাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র বলেন, "আমি ঘটনাটি সম্পর্কে কিছুই জানি না । আপনাদের কাছ থেকেই শুনলাম । তবে আমাদের দলের কোনও কর্মী-সমর্থক এই ধরনের নোংরা কাজে যুক্ত নয় । ওরা থানায় এবং ইলেকশন কমিশনে অভিযোগ জানাক । পুলিশ ও কমিশন পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক । যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই তার শাস্তি হওয়া উচিত ।"

বসিরহাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ বলেন, "একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে । ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।"

অন্যদিকে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চারনগর পূর্বপাড়া এলাকার 51 নম্বর বুথে ৷ গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অসিত মণ্ডল, গোপীনাথ কর্মকার ও রাজু দাস নামে তিনজন বিজেপি সমর্থক । তাঁদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ।

বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে আগুন (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতের নিস্তব্ধতায় আচমকাই আগুনের শিখা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা । প্রাণভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা । আর্তনাদ ও হাহাকারে ভরে ওঠে এলাকা । অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই পরিকল্পিতভাবে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়েছে । খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থ । তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ।

বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "খবর পাওয়ার পরপরই আমি ছুটে আসি । তিনটি বাড়িতে যেভাবে আগুন লাগানো হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও বর্বরোচিত । বিজেপি করার অপরাধেই শাসক দলের দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে বলে স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন । আমি প্রশাসনকে জানিয়েছি, যাতে দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয় । এই ঘটনার বিচার চেয়ে মাটিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে ।"

অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । বসিরহাট 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিহির ঘোষ পালটা তোপ দাগেন । তিনি বলেন, "বিজেপির পায়ের তলার মাটি নেই, তাই তারা এসব মিথ্যা বদনাম দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে । বিরোধীরা চক্রান্ত করে তৃণমূলের নাম জড়ানোর চেষ্টা করছে । এই ধরনের জঘন্য কাজ তৃণমূলের রাজনীতির সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না । প্রশাসন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।" যদিও এ প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসনিক কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ।

দুটি ঘটনার পরই বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে । অশান্তি এড়াতে ঘটনাস্থলে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । তবে এই ঘটনাগুলির পর থেকে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । ঘটনার নেপথ্যে প্রকৃত দোষী কারা, তা নিয়ে তদন্ত চলছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠেছে ।

