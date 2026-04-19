বিজেপি কর্মীর বৃদ্ধ বাবাকে বেধড়ক মার ! সমর্থকদের বাড়িতে আগুন, কাঠগড়ায় তৃণমূল

বিজেপি কর্মীর বৃদ্ধ বাবাকে বেধড়ক মার ! সমর্থকদের বাড়িতে আগুন, কাঠগড়ায় তৃণমূল
নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে এই ঘটনায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এখন আতঙ্কের পরিবেশ ।
Published : April 19, 2026 at 4:48 PM IST
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 19 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, তত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট ৷ একদিকে বিজেপি কর্মীর বৃদ্ধ বাবাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল ৷ অন্যদিকে বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ ৷ দুটি ঘটনাতেই অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে ৷
প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 9 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ অভিযোগ, বিজেপির সক্রিয় কর্মী মেয়ের পরিবারকে বিজেপির প্রচার ও মিছিল থেকে বিরত থাকার হুমকি দিতেই ওই বৃদ্ধকে বেধড়ক মারধর করে একদল দুষ্কৃতী । গুরুতর জখম অবস্থায় সনৎ দত্ত বর্তমানে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে সনৎ দত্ত নিজের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরছিলেন । সেই সময় রাস্তার মাঝে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায় । অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাঁকে হুমকি দেয় যে, তাঁর মেয়ে ও পরিবার যেন কোনও মতেই বিজেপির কোনও মিছিল, মিটিং বা প্রচারের সঙ্গে যুক্ত না-থাকেন । সনৎ এই কথার তীব্র প্রতিবাদ জানালে দুষ্কৃতীরা তাঁকে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ । তাঁর আর্তনাদ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় । এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন ।
ঘটনার খবর পেয়ে গভীর রাতে আহতকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী সৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের কর্মীদের উপর মারধর, ছিনতাই, টাকা লুটের ঘটনা আকছার ঘটছে । এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের অপরাধ শুধু এটাই যে, তাঁর মেয়ে ও জামাই বিজেপি করে । তাই আজ তাঁকে এই নির্মমতার শিকার হতে হল । তৃণমূলের কার্যকর্তারা বসিরহাটে গুন্ডারাজ চালাচ্ছে ৷ সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করছে ৷ ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে ৷ আমরা ঘটনাটি নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি । আশা করব তারা সঠিক বিচার করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেবে ।"
বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র বলেন, "আমি ঘটনাটি সম্পর্কে কিছুই জানি না । আপনাদের কাছ থেকেই শুনলাম । তবে আমাদের দলের কোনও কর্মী-সমর্থক এই ধরনের নোংরা কাজে যুক্ত নয় । ওরা থানায় এবং ইলেকশন কমিশনে অভিযোগ জানাক । পুলিশ ও কমিশন পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখুক । যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই তার শাস্তি হওয়া উচিত ।"
বসিরহাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ বলেন, "একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে । ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
অন্যদিকে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চারনগর পূর্বপাড়া এলাকার 51 নম্বর বুথে ৷ গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অসিত মণ্ডল, গোপীনাথ কর্মকার ও রাজু দাস নামে তিনজন বিজেপি সমর্থক । তাঁদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতের নিস্তব্ধতায় আচমকাই আগুনের শিখা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা । প্রাণভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা । আর্তনাদ ও হাহাকারে ভরে ওঠে এলাকা । অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই পরিকল্পিতভাবে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়েছে । খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থ । তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ।
বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "খবর পাওয়ার পরপরই আমি ছুটে আসি । তিনটি বাড়িতে যেভাবে আগুন লাগানো হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও বর্বরোচিত । বিজেপি করার অপরাধেই শাসক দলের দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে বলে স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন । আমি প্রশাসনকে জানিয়েছি, যাতে দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয় । এই ঘটনার বিচার চেয়ে মাটিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে ।"
অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । বসিরহাট 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিহির ঘোষ পালটা তোপ দাগেন । তিনি বলেন, "বিজেপির পায়ের তলার মাটি নেই, তাই তারা এসব মিথ্যা বদনাম দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে । বিরোধীরা চক্রান্ত করে তৃণমূলের নাম জড়ানোর চেষ্টা করছে । এই ধরনের জঘন্য কাজ তৃণমূলের রাজনীতির সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে না । প্রশাসন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।" যদিও এ প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসনিক কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ।
দুটি ঘটনার পরই বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে । অশান্তি এড়াতে ঘটনাস্থলে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । তবে এই ঘটনাগুলির পর থেকে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । ঘটনার নেপথ্যে প্রকৃত দোষী কারা, তা নিয়ে তদন্ত চলছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠেছে ।