ETV Bharat / politics

প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে পতাকাবাহক! অভিষেকের হাত ধরেই তৃণমূলে প্রতীক উর, বহিষ্কার করল সিপিএম

গত লোকসভা ভোটে অভিষেকের কাছে প্রায় সাত লাখের ব্যবধানে পরাজয়ের 2 বছর পর তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ !

Pratikur Rahman
অভিষেকের হাত ধরেই তৃণমূলে প্রতীক উর (চিত্র: AITC সোশাল মিডিয়া)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 5:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আমতলা, 21 ফেব্রুয়ারি: প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে পতাকাবাহক ! শনিবাসরীয় বিকেলে নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল দক্ষিণ 24 পরগণার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের আমতলা ! অতীতের যাবতীয় দলবদলের ঘটনাকে পিছনে ফেলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন একটাই চর্চা, এই দলবদল নিছকই কাকতালীয় না অদ্ভুত সমাপতন !

2024 লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে বাম প্রার্থী হিসেবে যিনি লড়েছিলেন, সেই প্রতীক উর রহমানই এদিন তাঁর হাত থেকেই তৃণমূলের পতাকা তুলে নিলেন । আমতলার দলীয় কার্যালয়ে এই দৃশ্য ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।

অতীতে সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত, বর্তমানে তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দলবদলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, " মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রকৃত বামপন্থী !" দলবদলের পর প্রতীক উর কী বলেন তা নিয়ে সব মহলে কৌতূহল তুঙ্গে ৷

প্রসঙ্গত, গত লোকসভা ভোটে অভিষেকের কাছে সাত লাখেরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন প্রতীক উর ৷ সে সময় তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসের' অভিযোগে সরব হয়েছিলেন ৷ এখন এ বিষয়ে তিনি কী ব্যাখ্যা দেন, তা নিয়েও সব মহলে কৌতূহল তুঙ্গে ৷ প্রসঙ্গত, প্রতীক উরের দল বদলের খবর প্রকাশ্যে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিপিএম তাঁকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছে ৷

শনিবার আমতলায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন বিধানসভার তৃণমূল নেতৃত্বকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক করেন অভিষেক । বুথভিত্তিক সংগঠন মজবুত করা, কর্মসূচির রূপরেখা এবং আগামী রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে আলোচনা হয় ৷ এরপরই সেখানে হাজির প্রতীক উর। তারপরই দলবদল !

তৃণমূল শিবিরের দাবি, এটি কেবল শুরু। আগামী দিনে আরও একাধিক তরুণ বাম নেতা শাসকদলে যোগ দিতে পারেন। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বাম শিবিরে কি তবে ভাঙনের ঢেউ? বিশেষত ডায়মন্ড হারবারের মতো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর কেন্দ্রে এই দলবদল স্থানীয় সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা ।

প্রতীক উর রহমান সিপিএমের তরুণ মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন । সম্প্রতি তিনি দলের একাংশ নেতৃত্বের ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে চিঠি দেন । সেই চিঠি সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হতেই অস্বস্তিতে পড়ে আলিমুদ্দিন । দলীয় বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় । কিন্তু চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই প্রতীক উরের দলত্যাগ, ঘটনাক্রমকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। যদিও প্রায সঙ্গে সঙ্গে আলিমুদ্দিনও প্রতীক উরকে বহিষ্কার করেছে ৷

বাম শিবিরের অন্দরমহলে এখন প্রশ্ন, এই পদক্ষেপ কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না কি বৃহত্তর অসন্তোষের ইঙ্গিত ? সাম্প্রতিক সময়ে তরুণ নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে সংগঠন ও কৌশল নিয়ে অসন্তোষের কথা শোনা যাচ্ছিল । প্রতীক উরের দলবদল সেই আলোচনাকে যেন প্রকাশ্যে এনে দিল ।

অন্যদিকে তৃণমূলের বক্তব্য, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক শক্তির উপর আস্থা রেখেই বিরোধী শিবিরের নেতারা দলে যোগ দিচ্ছেন । রাজনৈতিক মহলের একাংশ অবশ্য মনে করছে, ভোটের আগে ‘মনস্তাত্ত্বিক চাপ’ তৈরির কৌশল হিসেবেও এই যোগদান গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, যিনি একসময় অভিষেকের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁরই হাত থেকে পতাকা গ্রহণ— প্রতীকী দিক থেকেও এই দলবদল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ।

সব মিলিয়ে, প্রতীক উরের দলবদল রাজ্যের নির্বাচনী আবহে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের । জল্পনা এখন একটাই, এরপর কার পালা ?

TAGGED:

TRINAMOOL
ABHISHEK BANERJEE
AMTALA
প্রতীক উর রহমান
PRATIKUR RAHMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.