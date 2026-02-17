ETV Bharat / politics

'চিঠি বাইরে এল কীভাবে !' রাজনৈতিক সন্ন্যাস নাকি দলবদল? ইটিভি ভারতে আনপ্লাগড প্রতীক উর

পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নেমেছেন স্বয়ং বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু । তবে বিমানবাবুর আহ্বানেও সাড়া দেননি প্রতীক উর ৷ বেঁধে দিয়েছেন শর্ত ৷

PRATIK UR RAHAMAN
প্রতীক উর রহমান (ফাইল ছবি৷)
Published : February 17, 2026 at 6:27 PM IST

কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: সিপিএমের চার দেওয়ালের কথা বাইরে এল কী করে ! 24 ঘণ্টা পরেও ধোঁয়াশা কাটল না, বরং আরও ঘনীভূত হল । সিপিএমের তরুণ মুখ প্রতীক উর রহমানকে ঘিরে রাজনৈতিক অন্দরে জল্পনার পারদ চড়ছেই । দলত্যাগের চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই প্রশ্ন, এ কি রাজনৈতিক সন্ন্যাসের ইঙ্গিত নাকি দলবদলের প্রস্তুতি ? সরাসরি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'তে জবাব না-দিয়ে মঙ্গলবার সে সব জল্পনাকে আরও উসকে দিলেন প্রতীক উর নিজেই । ইটিভি ভারতকে সাফ জানালেন, “জবাব না-পেলে বৈঠকে বসব না ।”

সূত্রের দাবি, পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নেমেছেন স্বয়ং বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান তথা সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু । তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে প্রতীকের । আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে এসে আলোচনায় বসার বার্তাও দেওয়া হয়েছে । কিন্তু প্রতীক উরের অবস্থান স্পষ্ট, 'চার দেওয়ালের কথা বাইরে ফাঁস হবে না, তার নিশ্চয়তা আগে চাই ।' না হলে তিনি আলিমুদ্দিনের পা রাখবেন না !

biman basu
বিমান বসু৷ (নিজস্ব চিত্র৷)

এদিন ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রতীক উর জানান, “আমি লড়াইটা পার্টির অন্দরেই লড়তে চেয়েছিলাম । আমার চিঠি বাইরে এল কী করে ? কারা রাজ্য কমিটির খবর বাইরে দিল, আগে তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক । তারপর বৈঠক ।”

ঘটনার সূত্রপাত, দলীয় রীতিনীতির ভিত্তিতে দলের একাংশের কিছু কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ জানিয়ে নেতৃত্বকে দলত্যাগের চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি ৷ প্রতীক উরের ঘনিষ্ঠমহলের প্রশ্ন, যাদের কার্যকলাপ নিয়ে প্রতীক উর আপত্তি তুলেছিলেন, তাঁরাই কি মূল বিষয়টি থেকে নজর ঘুরিয়ে প্রতীক উরকেই বলির পাঁঠা করার কৌশল নিলেন ? সে কারণেই কি চিঠি প্রকাশ্যে আনা হল ?

দক্ষিণ 24 পরগনার সিপিএমের একাংশের মতে, দলীয় আদর্শ ও শৃঙ্খলার নিরিখে প্রতীক ‘পারফেক্ট’ সংগঠক। তাঁর অসন্তোষ দলীয় ফোরামেই আলোচিত হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিঠি বাইরে চলে আসে । তারপরই দলবদলের জল্পনা উসকে ওঠে । সেই সূত্রে এই প্রশ্নও উঠছে, দলের একাংশ কি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁকে অন্য শিবিরে ঠেলে দিতে চাইছে ?

প্রতীক অবশ্য দলবদল বা রাজনৈতিক সন্ন্যাসের বিষয়ে সরাসরি কোনও জবাব দেননি ৷ ফলে জল্পনা আরও চড়ছে । তাঁর বক্তব্য, “আমি দলের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি । কয়েকজন ব্যক্তির কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি । উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কী করব, এখনই বলা সম্ভব নয় ।” তবে প্রতীক উরের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, আলিমুদ্দিনকে দেওয়া তাঁর চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

সূত্রের খবর, দলের বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসুর আহ্বানে এখনই সাড়া দিচ্ছে না তিনি৷ ফলে মঙ্গলবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে যাচ্ছেন না । এমনকি আগামী ১৯-২০ ফেব্রুয়ারির রাজ্য কমিটির বৈঠকেও তাঁর উপস্থিতি অনিশ্চিত । ফলে জল্পনা আরও ঘনীভূত । আপাতত প্রতীকের শর্ত একটাই—দলের অন্দরের তথ্য বাইরে ফাঁসের উৎস চিহ্নিত করে পদক্ষেপ। তার আগে কোনও আলোচনায় বসবেন না তিনি ।

রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, 'চার দেওয়ালের কথা' বাইরে চলে আসার এই টানাপোড়েন কি সাময়িক? নাকি বাম রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা? উত্তর লুকিয়ে প্রতীক উরের পরবর্তী পদক্ষেপেই ।

