নতুন ভূমিকায় প্রতীক উর ! লাল শিবিরের তরুণ মুখ এবার তৃণমূলের মুখপাত্র
Published : March 23, 2026 at 9:51 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ : বাম রাজনীতির পরিচিত তরুণ মুখ প্রতীক উর রহমান এবার আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় । সিপিএম ছেড়ে শাসক দলে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে দলের মুখপাত্র করা হয়েছে । ভোটের প্রাক্কালে এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।
তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সময়ই প্রতীক-উর স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান না । বরং সংগঠনের হয়ে কাজ করতে আগ্রহী । সেই ইচ্ছাকেই মর্যাদা দিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁকে প্রার্থী তালিকার বাইরে রেখেই বড় দায়িত্ব দিয়েছে । এখন থেকে দলের হয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ খুলবেন প্রতীক উর, পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নের বার্তাও জনমানসে তুলে ধরবেন ।
2008 সালে বাম ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু প্রতীক উরের । দীর্ঘ সময় ধরে সিপিএমের সক্রিয় কর্মী হিসেবে বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁকে সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে । সংগঠনের ভিতরেও দ্রুত উত্থান ঘটে তাঁর ৷ জেলা কমিটি থেকে রাজ্য কমিটি, দুই ক্ষেত্রেই জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি । তরুণ বাম নেতৃত্বের মধ্যে পরিচিত ও প্রভাবশালী মুখ হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছিলেন প্রতীক ।
তবে, দলীয় গণতন্ত্র নিয়ে অসন্তোষের জেরে গত ফেব্রুয়ারিতে সিপিএম ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি । ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁর অভিযোগ ছিল, দলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে । সেই ক্ষোভ থেকেই শেষ পর্যন্ত লাল শিবির ছেড়ে বেরিয়ে আসা । খুব বেশি সময় নষ্ট না করে কয়েক দিনের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি ।
দলে যোগদানের সময় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক উর নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন । তিনি জানান, নির্বাচনে লড়াই নয়, সংগঠনের শক্তি বাড়ানোই তাঁর লক্ষ্য । অভিষেকও সেই বার্তাকে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, প্রতীক উর দলের জন্য কাজ করতে চান এবং সেই সুযোগই তাঁকে দেওয়া হচ্ছে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রতীক উরের মতো তরুণ ও আন্দোলন-ঘনিষ্ঠ নেতাকে মুখপাত্র করা তৃণমূলের কৌশলগত পদক্ষেপ । বিরোধীদের মোকাবিলায় নতুন কণ্ঠস্বর হিসেবে তাঁকে সামনে আনতে চাইছে শাসক দল । এখন দেখার, বাম শিবির থেকে উঠে আসা এই নেতা নতুন দলে কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন এবং ভোটের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷
