সেলিমকে চিঠি, সিপিএমের প্রাথমিক সদস্যপদও ছাড়লেন প্রতীক উর রহমান

প্রতীক উর রহমান এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি ছিলেন । বর্তমানে সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্যও ছিলেন তিনি ।

Pratik Ur Rahaman
প্রতীক উর রহমান (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 16, 2026 at 3:43 PM IST

কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বড় ধাক্কা । রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে চিঠি পাঠিয়ে সিপিএম পার্টির সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন প্রাক্তন ছাত্র নেতা প্রতীক উর রহমান । চিঠিতে তিনি লিখেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের কিছু ভাবনা এবং কর্মপদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না । সেই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকেই এই সিদ্ধান্ত ।

দলের অন্দরে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই মতানৈক্য চলছিল । প্রাক্তন এসএফআই সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এবং এক সময়ের রাজ্য সভাপতি হিসেবে পরিচিত প্রতীক লড়াকু ছাত্রনেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন । গত লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিরুদ্ধে সিপিএম প্রার্থীও হয়েছিলেন তিনি । ফলে ভোটের মুখে তাঁর এই পদত্যাগ রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়িয়েছে ।

Pratik Ur Rahaman
সেলিমকে চিঠি দিয়ে সিপিএমের সদস্য পদ ছাড়লেন প্রতীক উর রহমান (ছবি- সংগৃহীত)

দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে পাঠানো চিঠিতে প্রতীক উর রহমান লিখেছেন, "কমরেড, আমি প্রতীক উর রহমান, পার্টির একজন সর্বক্ষণের কর্মী । সাম্প্রতিক সময়ে পার্টির জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের বেশ কিছু ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না, মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে । এই অবস্থায় আমি পার্টির জেলা ও রাজ্য কমিটির দায়িত্ব তৎসহ পার্টির প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । আমার এই সিদ্ধান্ত আপনাকে অবগত করালাম ।"

Pratik Ur Rahaman
সমস্ত পদ থেকে অব্যহতি নিয়েছেন প্রতীক উর রহমান (নিজস্ব ছবি)

চিঠির সত্যতা যাচাইয়ে ইটিভি ভারতের তরফে প্রতীক উর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে দীর্ঘক্ষণ তাঁর ফোন ব্যস্ত থাকে । ফলে, যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছে, তাঁদের কাছে এ সংক্রান্ত কোনও আনুষ্ঠানিক চিঠি পৌঁছয়নি । সিপিএম দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক রতন বাগচী বলেন, "প্রতীক উর রহমান আমাকে কোনও চিঠি পাঠায়নি । এ বিষয়ে কিছুই জানি না । মন্তব্য করা ঠিক হবে না ।"

kunal ghosh post
তৃণমূল কংগ্রেস মুখপত্র কুণাল ঘোষের পোস্ট (ছবি-সোশাল মিডিয়া)

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে শাসকদল তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে চিঠিটি পোস্ট করে সিপিএম নেতৃত্বকে আক্রমণ করেছেন। একই সঙ্গে চিঠির সত্যতা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি। কুণাল লিখেছেন, "সিপিএমের বায়োলজিকাল ফেরেব্বাজ নেতৃত্বের অংশ ও ফেসবুকের সভ্যতাহীন ফুটেজ বিপ্লবীদের দাপটে সিপিএমেরই প্রথম সারির যুবনেতাদের অবস্থা ও সিদ্ধান্ত এরকম । SFI শীর্ষনেতা, জেলা নেতা, রাজ্য কমিটির কিছু দায়িত্বে থাকা ও গত লোকসভায় ডায়মন্ড হারবারে সিপিএম প্রার্থী প্রতীক উর । সিপিএমকে সর্বস্তরে 0 তে নামানো সম্পাদক ও তাঁর কিছু অযোগ্য বাতেলাবাজের কাঠিবাজিতে এই সিদ্ধান্ত বলে খবর । চিঠির সত্যতা যাচাই করতে পারিনি । ভুল হলে ডিলিট করে দেব ।"

ভোটের আগে বাম শিবিরে এই অস্বস্তি কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

