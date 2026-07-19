একুশে জুলাইয়ের পর দেবেন পঞ্চায়েতের টিকির বিক্রির প্রমাণ ! প্রসূনের নিশানায় 'কালীঘাট তৃণমূল'

একুশে জুলাইয়ের পর দেবেন পঞ্চায়েতের টিকির বিক্রির প্রমাণ ! প্রসূনের নিশানায় 'কালীঘাট তৃণমূল'
'বাবা-ছেলের সাম্রাজ্য', নাম না-করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা চাঁচলের বিধায়কের ৷ কমিটি গঠন করে পঞ্চায়েতের টিকির বিক্রির তদন্তের দাবি ৷
Published : July 19, 2026 at 8:53 PM IST
মালদা, 19 জুলাই: একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশকে সামনে রেখে মালদার চাঁচলে প্রস্তুতি সভা করল 'ঋতব্রত তৃণমূল' ৷ সেই সভা থেকেই 'কালীঘাট তৃণমূল' নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন 'ঋতব্রত তৃণমূলে'র মালদা জেলার সভাপতি তথা চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট বিক্রি থেকে পদ বণ্টন সব ক্ষেত্রেই টাকার লেনদেনের অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি ৷ বাবা-ছেলের সাম্রাজ্যে টাকা ছাড়া কিছুই হয় না, নাম না-করে খোঁচা প্রসূন ৷
এ দিন মালদার চাঁচলের থানাপাড়ায় একটি বেসরকারি আবাসনে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভার আয়োজন করে 'ঋতব্রত তৃণমূল' ৷ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় 300 থেকে প্রায় 400 জন কর্মী-সমর্থক ৷ নেতৃত্ব দেন ঋতব্রত তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উপস্থিত ছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালীঘাট তৃণমূল' এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন ৷
তাঁর অভিযোগ, 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় 'নবজোয়ার' কর্মসূচির আড়ালে ক্যামাক স্ট্রিট ও আইপ্যাকের যোগসাজশে গোটা রাজ্যে টিকিট বিক্রি হয়েছে ৷ মালদা জেলায় শুধু চুরি নয়, 'ডাকাতি' হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ৷ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছিল ৷ টিকিট দেওয়ার আগে মোটা অংকের টাকা নেওয়া হয়েছে, এমনকি প্রধান পদ পাইয়ে দিতেও অর্থের লেনদেন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ৷
প্রসূন অভিযোগ করেছেন, "যার কাছে টাকা আছে, যে টাকা পৌঁছে দিতে পারবে, তারই গুরুত্ব ছিল ৷ টাকা-পয়সার রাজনীতির জন্যই তৃণমূল কংগ্রেস 211 থেকে 80-তে নেমে এসেছে ৷ আর বাবা-ছেলের সাম্রাজ্যের যে টাকার ব্যাগ পৌঁছে দেবে সেই নেতা ! সমস্ত কিছুর তদন্ত হবে ৷ একুশে জুলাইয়ের পর ভোটের টিকিট বিক্রিতে আর্থিক লেনদেন প্রমাণ দস্তাবেজ দলের সম্পাদক ও সভাপতির হাতে আমরা তুলে দেব ৷ তারপর তাঁরা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবেন ৷"
সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে টিকিট বিক্রি হয়েছে ৷ দলের অসংখ্য মূল্যবান কর্মীকে টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হয়েছে ৷ টাকা ছাড়া কিছুই হতো না এই দলে ৷ আমরা আগামীতে যাঁরা টিকিট পাওয়ার যোগ্য, তাঁদেরকে সামনে আনব এবং সম্মান দেব ৷"
যদিও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি মালদা জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷ বিজেপি নেতা দীপঙ্কর রাম বলেন, "তৃণমূলের আমলে চুরি-দুর্নীতি হয়েছে আমরা প্রথম থেকেই বলেছি ৷ আজ তৃণমূলের প্রতীকে জেতা বিধায়কও বলছেন ৷ তৃণমূল ক্ষমতায় নেই তাই তিনি বলছেন, আসলে সবটাই গা বাঁচানোর জন্য ৷"