বিজেপিকে বিধ্বস্ত করে জয়ী প্রশান্ত কিশোর, 35 বছর পর বাঁকিপুরে হার পদ্ম-পার্টির

বিজেপিকে বিধ্বস্ত করে জয়ী প্রশান্ত কিশোর, 35 বছর পর বাঁকিপুরে হার পদ্ম-পার্টির
বাঁকিপুরের বিধায়ক ছিলেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন ৷ তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার পর এই আসনটি ফাঁকা হয় ৷
Published : August 3, 2026 at 7:24 PM IST
পটনা, 3 অগস্ট: বিহারে বিজেপির বিপর্যয় ৷ যে আসনে গত 35 বছরে হারের মুখ দেখতে হয়নি গেরুয়া শিবিরকে, সেই বাঁকিপুরেই বিধ্বস্ত হতে হল তাদের ৷ ওই আসনের উপ-নির্বাচনে জয়ী হলেন এক সময়ের ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর ৷
এই উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন 25 জন প্রার্থী ৷ জন সুরাজ পার্টি (জেএসপি)-র নেতা প্রশান্ত কিশোর 63 হাজার 203 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন ৷ দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি৷ তাদের প্রার্থী নীরজ কুমার 44 হাজার 250 ভোট পেয়েছেন ৷ অন্যদিকে বিহারের প্রধান বিরোধী দল আরজেডি-র রেখা কুমারী পেয়েছেন 14 হাজার 85 ভোট ৷
বাঁকিপুরের বিধায়ক ছিলেন নিতিন নবীন ৷ তাঁকে কয়েকমাস আগে জাতীয় সভাপতি করে বিজেপি ৷ তার পর তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয় ৷ সেই কারণে বাঁকিপুর আসনটি খালি হয়৷ ফলে প্রার্থী না হয়েও পরোক্ষে এই আসনের মুখ ছিলেন নিতিন নবীন ৷ তাই বিজেপির কাছে জাতীয় সভাপতির ‘আসন’ ধরে রাখার মর্যাদার লড়াই ছিল বাঁকিপুরের উপ-নির্বাচন ৷ সেই লড়াইতে হেরে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে মুখ পুড়ল মোদি-শাহের দলের ৷
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