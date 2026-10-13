SIR এর নামে 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র' ! জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও তদন্তের দাবি জহর-প্রকাশদের
Row over removal of Gyanesh kumar: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ থেকে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন নাগরিক কনভেনশনে। সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : October 13, 2026 at 11:18 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR-কে ঘিরে বিতর্ক ক্রমশ বাড়ছে । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা, আপিল প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে একযোগে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন আমলা জহর সরকার, অভিনেতা প্রকাশ রাজ, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা এবং আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ।
কলকাতায় এক নাগরিক কনভেনশনে তাঁদের দাবি, অবিলম্বে SIR বন্ধ করতে হবে । পদত্যাগ করতে হবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে । পাশাপাশি, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নাগরিকদের ভোটাধিকার খর্ব করার যে অভিযোগ উঠেছে, তার নিরপেক্ষ তদন্তও জরুরি । বক্তাদের একাংশের অভিযোগ, গোটা প্রক্রিয়ার পিছনে বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে । এমনকী সম্ভাব্য 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের' অভিযোগও খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে কনভেনশনে ।
ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের মূল প্রশ্ন, প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ পড়ছে কি না এবং আপত্তি জানানোর প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ । বক্তারা মনে করেন, ভোটার তালিকা নির্ভুল রাখার প্রশাসনিক উদ্যোগের আড়ালে যদি কোনও যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে উদ্বেগজনক । বিশেষ করে ফর্ম 6 ও ফর্ম 7-এর ব্যবহার, বিপুল সংখ্যায় আপিল জমা পড়া এবং নাম বাদ দেওয়ার আবেদন কী ভাবে যাচাই করা হচ্ছে, তা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়েছেন তাঁরা ।
প্রাক্তন আমলা জহর সরকারের বক্তব্য়, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য ফর্ম 7 ব্যবহার করে পরিকল্পিতভাবে আবেদন জমা পড়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা দরকার । বিপুল সংখ্যায় আবেদন তৈরি ও জমা দেওয়ার পিছনে কী প্রক্রিয়া কাজ করেছে, কারা সেই আবেদন করেছেন এবং সেগুলি যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছে কি না, এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রকাশ্যে আসা উচিত । তাঁর মতে, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত, যাতে সাধারণ নাগরিককে অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়তে না হয় ।
কনভেনশনে ভিডিওবার্তায় অভিনেতা প্রকাশ রাজ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন । তাঁর অভিযোগ, কমিশনকে ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে । মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গানা ও বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের পদ্ধতি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরও প্রভাব ফেলতে পারে ।
প্রকাশ রাজের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় কার নাম থাকবে, আর কার নাম বাদ যাবে, এই প্রশ্ন কোনওভাবেই রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া উচিত নয় । তাঁর অভিযোগ, এই প্রক্রিয়া নিয়ে যে সংশয় তৈরি হয়েছে, তা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করা এবং নাগরিকদের ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কাকে সামনে আনছে ।
এই পরিস্থিতিতে নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অভিনেতা । তাঁর মতে, শুধু প্রতিবাদ জানিয়ে থেমে থাকলে চলবে না । অভিযোগগুলি নথিবদ্ধ করে পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ।
নির্বাচন কমিশনের প্রাক্তন সদস্য অশোক লাভাসা কমিশনের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে কমিশনের বৈঠকের আলোচ্যসূচি ও কার্যবিবরণী প্রকাশ না করা, ফর্ম 6-এ পরিবর্তন এবং ECI Net ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটার তালিকা পরিচালনার মতো বিষয়গুলি ।
লাভাসার দাবি, কমিশনের দুই সদস্য বৈঠকের আলোচ্যসূচি ও কার্যবিবরণী প্রকাশ না হওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন । তাঁর বক্তব্য, কোনও সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হয়েছিল, নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে- তা জানার জন্য স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য নথি থাকা জরুরি । নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে জনসাধারণের মধ্যে সংশয় তৈরি হতে পারে বলেও তাঁর মত ।
পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যক আপিল জমা পড়া, ফর্ম 6-এর সঙ্গে অতিরিক্ত ঘোষণাপত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং আধিকারিকদের সফটওয়্যার ব্যবহারে সমস্যার অভিযোগও তুলে ধরেন লাভাসা । তাঁর মতে, আইনগত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি । প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি থাকলে কিংবা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতার অভাব দেখা দিলে তার প্রভাব ভোটার তালিকার নির্ভুলতার উপর পড়তে পারে ।
লাভাসার বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় তৈরি হলে শুধু সংশোধন প্রক্রিয়াই নয়, নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থাও প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে । তাই অভিযোগের জবাব দেওয়া, সিদ্ধান্তের নথি প্রকাশ এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি ।
আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য SIR-এর বিতর্ককে বৃহত্তর সাংবিধানিক প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করেন । তাঁর অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি ও জনজাতিভুক্ত মানুষের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । তাঁর বক্তব্য, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 'এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্য', এই নীতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ।
বিকাশরঞ্জনের মতে, ভোটার তালিকায় নাম থাকা শুধু প্রশাসনিক নথিভুক্তির বিষয় নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমান অংশগ্রহণের সুযোগ । সংশোধনের নামে কোনও যোগ্য ভোটার যেন অযথা তালিকা থেকে বাদ না পড়েন, তা নিশ্চিত করা কমিশনের দায়িত্ব । কারও নাম বাদ পড়লে আপত্তি জানানোর সুযোগ এবং দ্রুত প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থাও কার্যকর হওয়া দরকার ।
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার প্রবণতা গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের পক্ষে বিপজ্জনক বলেও অভিযোগ করেন বিকাশরঞ্জন । সংবিধানের সমতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং স্বাধীন চিন্তার মূল্যবোধ রক্ষায় বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি ।
কনভেনশনে উত্থাপিত দাবিগুলির কেন্দ্রে রয়েছে তিনটি বিষয়: SIR বাতিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং গোটা প্রক্রিয়ায় ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত । ফর্ম 6 ও ফর্ম 7-এর ব্যবহার থেকে শুরু করে আপিল নিষ্পত্তি, কমিশনের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার কার্যকারিতা- বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন বক্তারা ।
তাঁদের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় নির্ভুল হওয়া যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি নাগরিকের ভোটাধিকার রক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা । নাগরিক কনভেনশনে বক্তারা সেই অধিকার ও জবাবদিহির প্রশ্নেই নির্বাচন কমিশনের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছেন ।