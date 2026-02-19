ETV Bharat / politics

অতীতে সব আসনে ‘হাত’-এ ভোট দিতে না-পেরে হতাশ সমর্থকরা, ‘একলা চলো’ নিয়ে ব্যাখ্যা কংগ্রেসের

কোচবিহারে কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী

Congress
কংগ্রেস (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 19, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
কোচবিহার, 19 ফেব্রুয়ারি: ভোটের মরসুমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে বিষয়গুলি সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে, তার মধ্য়ে অন্যতম কংগ্রেসের একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়কালে হওয়া দু’টি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বামেদের সঙ্গে জোট করেই লড়াই করেছে৷ তাহলে এবার কেন একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত? এই প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে৷ এই নিয়ে কংগ্রেসের নেতারাও ব্যাখ্যা দিচ্ছেন৷ বৃহস্পতিবার তেমনই একটা ব্যাখ্যা শোনা গেল প্রকাশ যোশীর মুখে৷

কংগ্রেসের এই নেতার দাবি, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের একেবারে তৃণমূলস্তরের নেতা-কর্মীদের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে৷ কারণ, গত কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সব আসনে প্রার্থী দেয়নি৷ তাই অনেক জায়গায় কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরাই হাত চিহ্নে ভোট দিতে পারেননি৷ সেই আক্ষেপ মেটাতেই এবার 294টি আসনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস৷

অতীতে সব আসনে ‘হাত’-এ ভোট দিতে না-পেরে হতাশ সমর্থকরা, ‘একলা চলো’ নিয়ে ব্যাখ্যা কংগ্রেসের (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস একা লড়াই করেছে, তার ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে অনেক অতীতে চলে যেতে হবে৷ একবিংশ শতকের কথাই যদি ধরা হয়, তাহলে 2001 সালে তৃণমূলের সঙ্গে, 2006 সালে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে, 2011 সালে আবার তৃণমূলের সঙ্গে এবং 2016 ও 2021 সালে বামেদের সঙ্গে জোট করে লড়েছে কংগ্রেস৷ এবার তারা একা ভোটে লড়বে৷ প্রার্থী দেবে 294টি আসনে৷

সেই বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী৷ এদিন কোচবিহারের বিভিন্ন বিধানসভার নেতাদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রকাশ যোশী জানান, তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে কথা হয়েছে৷ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁদের জানিয়েছেন এবারে বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে 294টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে। কোনও জোট নয়, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস একাই লড়বে।

Congress
সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও জানান, বিগত বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে জোট করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল। তাতে প্রার্থী না-থাকায় বহু আসনে বহু কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক হাত চিহ্নে ভোট দিতে পারেননি। প্রকাশ যোশী বলেন, ‘‘তাই দলের নেতা-কর্মীদের দাবি মেনে আমাদের নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, আপনারা চাইলে একাই লড়তে পারেন। তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়াই করবে কংগ্রেস। বিগত নির্বাচনগুলি থেকে কিছুটা হলেও ভালো ফলাফল করতে যাচ্ছে কংগ্রেস।’’

এদিকে কোচবিহার কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার জানান, ইতিমধ্যেই জেলার ন’টি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট 55 জনের নাম পাঠানো হয়েছে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে৷ ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রচারে।

