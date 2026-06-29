ডাবল ইঞ্জিন উন্নয়নের পাশে ! পদত্যাগ মন্ত্রীর এলাকার 6 তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের

ডাবল ইঞ্জিন উন্নয়নের পাশে ! পদত্যাগ মন্ত্রীর এলাকার 6 তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের
ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করলেন ছ’টি পঞ্চায়েতের প্রধান ৷ তালিকায় একজন উপ-প্রধানও ৷
Published : June 29, 2026 at 5:52 PM IST
বনগাঁ, 29 জুন: পালাবদলের পর রাজ্যের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদত্যাগ করছেন ৷ এবার সেই তালিকায় জুড়ে গেল বনগাঁ উত্তর বিধানসভার 6টি গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ এই বিধানসভার সাতটি পঞ্চায়েতের মধ্যে ছ’টির পঞ্চায়েত প্রধান বনগাঁ বিডিও দফতরে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ৷ ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যা দেখিয়ে তাঁরা এই পদত্যাগ করেছেন বলে খবর ৷ যদিও, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছে জনরোষ থেকে বাঁচতেই এই পদত্যাগ ৷
উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ উত্তর বিধানসভা গোপালনগর 1, গোপালনগর 2, ধর্মপুকুরিয়া, আকাইপুর, ছয়ঘড়িয়া, গঙ্গানন্দপুর ও ঘাটবাওড় এই সাতটি পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত ৷ সবক’টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে ৷ এই বিধানসভার বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া ৷ এই সাতটি পঞ্চায়েতের মধ্যে সোমবার ছ’টির প্রধান এবং একজন উপপ্রধান পদত্যাগ করেছেন ৷
একমাত্র ঘাটবাওড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদত্যাগ করেননি ৷ এদিন তাঁরা দলবদ্ধভাবে বনগাঁ বিডিও-র কাছে নিজেদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ৷ পদত্যাগপত্রে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষের পরিষেবা দিতে পারছেন না ৷ তাই সদস্যপদ ত্যাগ না-করলেও পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি চেয়েছেন তাঁরা ৷
পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুরবী সরকার বলেন, "ব্যক্তিগত কারণে আমরা প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি ৷ প্রধান পদ ছাড়লেও আমরা পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছি ৷ আমাদের ব্যক্তিগত কারণেই পদত্যাগ করলাম ৷ তবে, বাকিটা আপনারাও জানেন ৷ সেনিয়ে বিস্তারিত বলছি না ৷ এবার বিডিও সাহেব দেখে নেবেন ৷ নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হবে না ৷ বিডিও বলেছেন, নাগরিক পরিষেবায় যে কোনও প্রয়োজনে আমরা তাঁর থেকে সাহায্য পাব ৷"
গোপালনগর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঊষাকান্তি পাল বলেন, "পদ ছাড়ার আর কোনও বিশেষ কারণ নেই ৷ আমি আর প্রধান পদে থাকতে চাই না ৷ আর ইচ্ছে নেই, তাই পদত্যাগ করলাম ৷" এ দিন ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা সরকারের সঙ্গে পদত্যাগ করেন উপপ্রধানও ৷ সবিতা বলেন, "ব্যক্তিগত কারণে আমি এবং আমার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পদত্যাগ করলাম ৷ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে উন্নয়ন হোক ৷ আমরা সরকারের সঙ্গে আছি ৷ মানুষের পাশে আছি ৷"
পঞ্চায়েত প্রধানদের এই গণ ইস্তফা নিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, "তৃণমূল যেভাবে দুর্নীতি করেছে, পালাবদলের পর তারা পঞ্চায়েতে আসতে পারছেন না, লুকিয়ে রয়েছেন ৷ তাঁরা জনরোষের ভয়ে পদত্যাগ করছেন ৷ পঞ্চায়েত প্রধানরা পদত্যাগ করলেও সাধারণ মানুষের পরিষেবা ব্যাহত হবে না ৷ বিডিও আছেন, প্রশাসনের বাকি আধিকারিকরা আছেন, তাঁরা মানুষের পরিষেবা দেবেন ৷