চার জেলার 7 আসনে প্রার্থী বদল, 20 বছর পর সব আসনে লড়ছে প্রদেশ কংগ্রেস
Published : April 8, 2026 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: মঙ্গলবার কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ইশতেহার প্রকাশ করা হয়েছে । তার 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই দক্ষিণবঙ্গে চারটে জেলায় সাতটি আসনের প্রার্থী বদল করল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব । তবে এবার 20 বছর পর সব আসনে লড়ছে প্রদেশ কংগ্রেস ৷
নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং বর্ধমানের সাতটি আসনে প্রার্থী বদল করা হয়েছে । একইসঙ্গে উত্তর 24 পরগনার হাবরা বিধানসভায় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে । বুধবার বিবৃতি দিয়ে প্রার্থী বদলের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কে বেণুগোপাল । সবমিলিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সব আসনেই প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করল ।
কিন্তু, কলকাতার বালিগঞ্জ বিধানসভা কিংবা হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভায় প্রার্থী বদলেরও দাবি উঠেছিল । তাকে ঘিরে ধস্তাধস্তি, মারপিট, রক্তারক্তিও বেঁধে যায় । অথচ, সেখানে প্রার্থী বদল হয়নি ।
কোথায় কোন প্রার্থী
নদিয়া
নাকাশিপাড়া বিধানসভা: গোলাম কিবরিয়া মণ্ডলের পরিবর্তে তাহির শেখকে প্রার্থী করা হয়েছে ।
চাপড়া বিধানসভা: রহিদুল মণ্ডলের পরিবর্তে আসিফ খানকে প্রার্থী করা হয়েছে ।
উত্তর 24 পরগনা জেলা
হাবড়া বিধানসভা: আগে নাম ঘোষণা হয়নি । বর্তমানে সেখানে প্রণব ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করা হয়েছে ।
মিনাখা বিধানসভা: বর্ণালী নস্করের প্রার্থী পদ বাতিল করে সুনয়না বিশ্বাসকে প্রার্থী করা হয়েছে ।
দক্ষিণ 24 পরগনা
এই জেলায় একটিই আসনে প্রার্থী বদল করেছে জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব।
মন্দিরবাজার বিধানসভা: আগে প্রার্থী ছিলেন কৌশিক বৈদ্য । তাঁর নাম পরিবর্তন করে চাঁদ সরদারকে প্রার্থী করা হয়েছে ।
বর্ধমান
বর্ধমান জেলায় তিন আসনেও প্রার্থী বদল করা হয়েছে । রায়না, কেতুগ্রাম, আউশগ্রাম বিধানসভায় প্রার্থী বদল করা হয়েছে ।
রায়না বিধানসভা: অনিক সাহার পরিবর্তে পম্পা মালিককে প্রার্থী করা হয়েছে ।
কেতুগ্রাম বিধানসভা: মফিরুল কাশেমের পরিবর্তে শেখ আবু বক্করকে প্রার্থী করা হয়েছে ।
আউশগ্রাম বিধানসভা: নিশা বড়ালের নাম বদলে তাপস বড়ালের নাম প্রকাশ করা হয়েছে ।
উল্লিখিত আটটি আসনে আগামী 29 এপ্রিল ভোটগ্রহণ । মনোনয়ন পর্ব চালু আছে । এরকম পরিস্থিতিতে প্রার্থী বদল কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । কারণ, প্রার্থী ঘোষণা করতেই অনেকে দেরি করেছিল কংগ্রেস । তবে, 20 বছর বাদে 294টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস । তবে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের থেকে অনেক আগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা উচিত ছিল বলে মনে করছেন প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশ ।