জনগণের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে ভোটে, বিজেপির বিপুল জয়ে মত শুভঙ্করের

জনগণের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে ভোটে, বিজেপির বিপুল জয়ে মত শুভঙ্করের
শুভঙ্কর সরকারের কথায়, আগামিদিনে কংগ্রেস বিধানসভার ভিতরে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে ।
Published : May 5, 2026 at 12:35 PM IST
কলকাতা, 5 মে: 15 বছরে রাজত্ব শেষ ৷ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন হল না তৃণমূলের ৷ বাংলার জনতা জনার্দন পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দিলেন ৷ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে বঙ্গ জয় বিজেপির ৷ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে 206টি আসন পেয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ আর সেখানে তৃণমূল আটকে গেল 80-র ঘরে ৷ কংগ্রেস পেয়েছে দুটি আসন ৷ বিজেপির সরকার গড়া এবার কেবল সময়ের অপেক্ষা ৷ বাংলায় মসনদে খুব শীঘ্র দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দলের মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ বিজেপির এই বিপুল জয়ের নেপথ্যে তৃণমূলকেই দুষলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷ তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ক্ষমতায় আসার পথ প্রশস্ত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ।"
তৃণমূলকে কড়া ভাষায় বিঁধেছেন তিনি ৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, "রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছে ৷ বিজেপি প্রথমবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার তৈরি করতে চলেছে । তৃণমূল কংগ্রেসের 15 বছরের রাজত্বে সীমাহীন দুর্নীতি, রাজনৈতিক হিংসা, নারী নির্যাতন, আরজি কর-কাণ্ডের মতো সাংঘাতিক অপরাধ এবং সেই অপরাধীদের আড়াল করার অপচেষ্টা, অনুন্নয়ন, বেকারত্ব ইত্যাদি জনগণের মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, ভোটে তারই প্রতিফলন ঘটেছে । বিজেপি এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে চলেছে ।"
নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটচুরির অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ শুভঙ্কর সরকার বলেন, "নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা যে শুরু থেকেই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল, তা এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় 91 লক্ষ নাম বাদ যাওয়া থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ যার মধ্যে 27 লক্ষ তথ্যগত অসঙ্গতির ভিত্তিতে বাদ পড়েছে । এসআইআর ট্রাইব্যুনালে এখনও 34 লক্ষের বেশি আপিল বিচারাধীন রয়ে গিয়েছে । অনেক বৈধ ভোটার এবারে ভোট দিতে পারেননি । এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের নাম কেটে বিজেপির বড় জয়ের মাত্রা সুনিশ্চিত করা হয়েছে । এটাও এক ধরনের ভোট চুরি ।"
প্রার্থীদের জয় ও বিধানসভা নির্বাচনে দলের ফলাফল নিয়েও মত প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ শুভঙ্কর সরকার বলেন, "প্রদেশ কংগ্রেস দীর্ঘ দুই দশক পর রাজ্যের প্রায় সমস্ত কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছিল । ফরাক্কায় মোতাব শেখ এবং রানিনগর কেন্দ্রে জুলফিকার আলি-দের মতো কংগ্রেস প্রার্থীদের জয় অত্যন্ত ইতিবাচক । অনেক জেলায় কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার আশানুরূপ না-হওয়ার কারণ কংগ্রেস দল অবশ্যই পর্যালোচনা করবে ।"
কংগ্রেস বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে বলেও জানান তিনি ৷ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের রায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা পেতে নিয়ে আগামিদিনে কংগ্রেস দল বিধানসভার ভিতরে দায়িত্বশীল বিরোধীর এবং বাইরে জনস্বার্থে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে; গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে কংগ্রেস । রাজ্যের উন্নয়নে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই যে একমাত্র বিকল্প সেই প্রত্যয় নিয়ে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এ রাজ্যে পথ চলতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ।"