তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার অর্থ RSS-কে সমর্থন করা: শুভঙ্কর সরকার

তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার অর্থ RSS-কে সমর্থন করা: শুভঙ্কর সরকার
বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে মনে করছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷
Published : April 18, 2026 at 7:38 PM IST
কলকাতা, 18 এপ্রিল: তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অর্থ ঘুরিয়ে আরএসএস-কে সমর্থন করা, শনিবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷ পাশাপাশি, এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস বিজেপিকে নিজেদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করছে ৷ যেখানে তৃণমূলের অনেকটাই পিছনে থাকবে বলে মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷
আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "আগামী 4 মে পশ্চিমবঙ্গের অনেক সমীকরণ বদলে যাবে ৷ একবার ভোট বাক্স খুললে দেখবেন অনেক হিসেব বদলে গিয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গে মূল লড়াই বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের ৷ তৃণমূল অনেক পিছনে থাকবে ৷ একমাত্র কংগ্রেস 294 আসনে লড়ছে ৷ অন্য কোনও দলের সেই ক্ষমতা নেই ৷ তাই অন্যদের তুলনায় কংগ্রেস একক শক্তিতে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জায়গায় আছে ৷"
তৃণমূল ও বিজেপিকে একই স্কুলের ছাত্র বলে দাবি করেন শুভঙ্কর সরকার ৷ তিনি বলেন, "লড়াইটা আদর্শ ও নীতিতে ৷ আরএসএস-এর স্কুলের রেগুলার ছাত্র বিজেপি ৷ আর তৃণমূল ডিস্ট্যান্সের ছাত্র ৷ ফলে এদের যাকেই ভোট দেবেন, তার মানে আরএসএস-কে সাপোর্ট করা ৷"
পশ্চিমবঙ্গের যা উন্নয়ন হয়েছে, সেটা কংগ্রেস আমলেই হয়েছে বলে দাবি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির ৷ তিনি বলেন, "48 বছর এই রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই ৷ কংগ্রেসের জমানায় কী কী হয়েছিল, তার সঙ্গে এখনকার সময়ের তুলনা হোক ৷ তুল্যমূল্য বিচার হোক ৷ তবেই, নতুন ভোটাররা জানতে পারবেন ৷ অল্টারনেটিভ ভিউ বা উন্নয়ন করবে এরকম প্রতিশ্রুতি নেই ৷ 48 বছর কংগ্রেস নেই ৷ এই দীর্ঘ সময়ে কী উন্নয়ন হয়েছে ? বিচার হোক কে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করেছে, আর কে করতে পারেনি ৷"
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আরও দাবি, "বাংলায় অভূতপূর্ব নির্বাচন হচ্ছে ৷ এই উৎসবে প্রকৃত ভোটার অংশ গ্রহণ করতে না-পারলে শ্মশান যাত্রা। ইতিমধ্যে, আটবার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা হয়েছে ৷ এই সমীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন রাখা হয়েছে ৷ অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ খুব মজাদার ব্যাপার হল, যাঁরা নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে বাদ গেলেন, তাঁদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে প্রধানমন্ত্রী বহাল তবিয়তে রয়ে গেলেন ৷ এটার ইতিহাস সাক্ষী থাকবে ৷ এমন কিছু ন্যারেটিভ চালানো হচ্ছে, যাতে নতুন প্রজন্ম ধন্দে পড়ছে ৷ কারণ কে, কাকে গালিগালাজ করেছে, তা নিয়ে চর্চা চলছে ৷ ED, CBI অভিযান চলছে ৷ বাংলার উন্নয়ন নিয়ে, কোথায় শিল্প হল না, অন্যান্য সমস্যা নিয়ে কোনও কথা নেই ৷ বেকার সমস্যা নিয়ে কোনও কথা নেই ৷"
জোট প্রসঙ্গ বলেন, "সময়ের দাবি অনুযায়ী আগে জোট হয়েছিল ৷ আজকে সময়ের দাবি অনুযায়ী কংগ্রেস একলা চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ বাংলার উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন ৷ যেটা এতদিন হয়নি ৷ তৃণমূল মানুষের জন্যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করেনি ৷ এ কারণেই আমরা তাদের ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম ৷ আমরা সরকার গড়ব ৷"