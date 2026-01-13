294 আসনে প্রার্থী তালিকা তৈরির তোড়জোড় কংগ্রেসে, খোঁজ রাখছে না বামেরা !
17 জানুয়ারি দিল্লিতে হাইকমান্ডের সঙ্গে বৈঠক প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের ৷ খোঁজ নেই কংগ্রেসের, প্রার্থী তালিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য সেলিমের ৷
Published : January 13, 2026 at 8:16 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে একলা চলার প্রস্তুতি শুরু করে দিল কংগ্রেস ৷ ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে আগামী 17 জানুয়ারি দিল্লিতে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা ৷ এমনকি সেই বৈঠকের পরের দিন, রবিবার কলকাতায় আরেকটি বৈঠক হবে প্রদেশ কংগ্রেসের ৷ বিধানভবন ভবন সূত্রে খবর, পরপর দু'দিনের বৈঠকে 294টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে কাটাছেঁড়া হবে ৷
ইতিমধ্যে, বিধানসভা ভিত্তিক তিনজন সম্ভাব্য প্রার্থীর নামের তালিকা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কাছে পাঠাতে শুরু করেছেন জেলা সভাপতিরা ৷ জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত নামের সংখ্যা 500 ছাড়িয়েছে ৷ আর এই পরিস্থিতিতে বামেদের সঙ্গে জোটের বিষয়টি কার্যত ঠান্ডা ঘরে চলে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
যদিও এ বিষয়ে বিশেষ মন্তব্য করতে না চাইলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ বরং, কংগ্রেস এবং বামেদের সঙ্গে দূরত্ব অনেক আগেই তৈরি হয়েছিল বলে মন্তব্য করলেন তিনি ৷ এমনকি কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ও দিল্লির বৈঠকের বিষয়টি ইটিভি ভারতের থেকেই জানলেন বলে মন্তব্য করেন সেলিম ৷ তিনি বলেন, "অনেকদিন ধরে কংগ্রেসের খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ বিষয়টা বললে, জানা হয়ে গেল ৷"
সেলিমের এই মন্তব্য এবং কংগ্রেসের নিজের মতো করে ঘর গোছানোর প্রক্রিয়া কি তবে 10 বছরের বাম-কংগ্রেস মৈত্রীতে ইতি টেনে দেবে ? এই প্রশ্নে অবশ্য এখনই সেভাবে মুখ খুলছে না কোনও পক্ষই ৷
তবে, কংগ্রেস শুধু প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করা নয় ৷ 294 আসনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদা জেলা বাদে প্রত্যেকটি বিধানসভাতেই সম্ভাব্য তিনজন করে প্রার্থীর তালিকা কংগ্রেস তৈরি করছে ৷ এ, বি, সি তিনটে ক্যাটেগরিতে প্রার্থীতালিকা ভাগ করা হয়েছে ৷ সেই তালিকা নিয়েই এআইসিসি সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, সুদীপ রায় বর্মন, সাকিল আহমেদ খান এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আগামী 17 জানুয়ারি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠক করবেন ৷ সূত্রের দাবি, এ বিষয়ে সোমবার জেলা সভাপতিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে আলোচনা করেছেন শুভঙ্কর ৷ কিন্তু, একলা চলো নীতি নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কতটা জায়গা শক্ত করতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে ৷
যদিও, প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক জেলা সভাপতির দাবি, 50 বছরের বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় নেই কংগ্রেস ৷ বামেরা বাংলায় ক্ষমতায় থাকাকালীন কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করেছে ৷ বাম শাসনের শেষের দিকে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছিল ৷ তারপরেও প্রদেশ কংগ্রেসের বিশেষ লাভ হয়নি ৷ বাধ্য হয়ে 2016 এবং 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে ময়দানে লড়াই করে কংগ্রেস ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে মুশিদাবাদের 'রবিনহুড' তথা বহরমপুরের দু’দশকের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীও পরাজিত হন ৷
সেই সমস্ত ইতিহাস তুলে ধরে জেলা সভাপতিদের বক্তব্য, "এই মুহূর্তে কংগ্রেসের হারাবার কিছু নেই ৷ কিন্তু, গত কয়েক বছরে বামদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করে সিপিআইএম বা বামদের ভোট কংগ্রেস প্রার্থীরা পাননি ৷ একইরকম ভাবে যারা কট্টর কংগ্রেসী, তাঁরা বাম প্রার্থীদের ভোট দেয়নি ৷ বরং, জোট হওয়ার কারণে বহু জায়গায় বাম-কংগ্রেস উভয় দলের ক্ষতি হয়েছে ৷ তাই এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তির পরীক্ষা দেওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ ৷ তা করতে গেলে একলা চলা ছাড়া উপায় নেই ৷"
তবে, 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেস একলা চলবে কি না, তা নিয়ে জেলা সভাপতিরা সন্দিহান ৷ বিধান ভবন সূত্রের দাবি, "একাধিক জেলা নেতৃত্ব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে নিতান্তই জোট করতে হলে, বামেদের সঙ্গে যাওয়া উচিত ৷ কারণ, তৃণমূলের সঙ্গে গেলে আগামী দিনে রাজ্যে কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ৷"