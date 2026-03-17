শুধু অধীর নন, হেভিওয়েট প্রার্থীদের তালিকা দীর্ঘ করতে মুক্তদ্বার কংগ্রেস
তৃণমূল ও বিজেপির চিহ্নে টিকিট না-পাওয়া পরিচিতদের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব কংগ্রেসের !
Published : March 17, 2026 at 7:30 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে 'অগ্নিপরীক্ষা' বলে মনে করছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ যে কারণে প্রার্থী তালিকায় নানান চমক রাখতে উদ্যোগী শুভঙ্কর সরকার, গুলাম আহমেদ মীররা ৷ একদিকে, হেভিওয়েট প্রার্থীর তালিকা দীর্ঘ করতে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস, অন্যদিকে জয় না-এলেও সম্মানজনক ভোট পাওয়ার লক্ষ্য রাখছে তারা ৷ ঠিক এ কারণেই প্রস্তাবিত প্রার্থিতালিকা শেষ মুহূর্তে কাটছাঁট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷
বিধানভবন সূত্রের দাবি, "বহরমপুরে অধীররঞ্জন চৌধুরী, মালদা জেলা থেকে শুভঙ্কর সরকার, মৌসম নুর, পুরুলিয়া থেকে নেপাল মাহাতো, চাকুলিয়া বা গোয়ালপোখর থেকে আলি ইমরান রামজ (ভিক্টর)-এর প্রার্থী হওয়ার সম্ভবনা প্রবল ৷ তবে, চলতি সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থিতালিকা ঘোষণা হওয়ার সম্ভবনা কম ৷ কারণ, বাংলার আগে কেরল ও অসম বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে ৷ তাই, সেই সব রাজ্যের প্রার্থিতালিকা আগে ঘোষণা করতে চাইছে কংগ্রেস হাইকমান্ড ৷"
প্রায় কুড়ি বছর পর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে একলা লড়াইয়ের পথে কংগ্রেস ৷ গত 9 মার্চ প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধানভবনে 294টি বিধানসভা আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয় ৷ সেই বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর চৌধুরী দলীয় কর্মী সমর্থকদের কাছে জানপ্রাণ দিয়ে নির্বাচনী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন ৷
সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকলেও রাজ্যের প্রত্যেকটি বুথে যেন দলীয় পতাকা থাকে ৷ সেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ ৷ যাতে, 294টি আসনে হাত চিহ্নের মর্যাদা কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ না-হয় ৷ সূত্রের দাবি, "হাত প্রতীকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রার্থী হওয়ার জন্য দরজা খোলা রাখছে কংগ্রেস ৷ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির 'পরিচিত মুখ'— অথচ সেই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রার্থী না-হতে পারলে, কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷"
আরও নির্দিষ্ট করে ওই সূত্র বলেন, "বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে যাঁরা টিকিট পাবেন না, অথচ নির্দিষ্ট বিধানসভায় প্রভাব ও পরিচিত রয়েছে, সম্মানজনক ভোট পেতে পারেন, এমন ব্যক্তিকে প্রার্থী করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে ৷"
শুধু তাই নয়, একলা লড়াইয়ের সিদ্ধান্তকে মজবুত ও প্রতিষ্ঠিত করতে শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতাদের প্রার্থী করার পরিকল্পনা রয়েছে প্রদেশ নেতৃত্বের ৷ যেখানে আবদুল মান্নান, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অসিত মিত্রদের মতো বরিষ্ঠ নেতাদের প্রার্থী হতে এআইসিসি-র তরফে প্রস্তাব দেওয়া হবে ৷ যদিও তাঁরা রাজি হবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷
ফলে, এই সমস্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস এক বা দু'দিনের মধ্যে প্রার্থিতালিকা প্রকাশের সম্ভবনা ক্ষীণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বরং, আগামী সপ্তাহ বা ঈদ মিটে যাওয়ার পরেই প্রার্থিতালিকা প্রকাশের সম্ভবনা রয়েছে ৷ এআইসিসি-র নির্দেশে এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং শুভঙ্কর সরকারদের মতো শীর্ষ নেতারা ৷ কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন তাঁরা ৷ সব ঠিক থাকলে আগামী বৃহস্পতিবার তাঁদের রাজ্যে ফেরার কথা ৷