ছাব্বিশে একা লড়বে কংগ্রেস ! শক্তি প্রমাণে শহিদ মিনারে সমাবেশ, থাকবেন খাড়গে-প্রিয়াঙ্কা

26-এ বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন না প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷ জেলা সভাপতি এবং হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তই মান্যতা পাবে ৷

বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের এই বন্ধুত্বপূর্ণ ছবি নাও দেখা যেতে পারে 2026 বিধানসভা নির্বাচনে ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 8:23 PM IST

5 Min Read
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: 2016 বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে অধিকাংশ নির্বাচনেই আসন ভাগাভাগি করেছে বাম ও কংগ্রেস ৷ 10 বছর পর এই দুই 'পরমবন্ধু' রাজনৈতিক দলের আলাদা হওয়ার পালা ! তেমনটাই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে বিধানভবনের অলিন্দে ৷

তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্যে জোট গঠন করে নির্বাচনের ময়দানে নামতে পারে, এমনই চেষ্টা চালানো হচ্ছিল ৷ বিশেষত, বামদের তরফে জোট নিয়ে আলোচনা শুরুও হয়ে গিয়েছিল ৷ যার সূচনা হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে আইএসএফ ও সিপিআইএম-এর আলোচনা দিয়ে ৷ কিন্তু, সেই আলোচনাকে এড়িয়ে গিয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ তখনই বাজতে শুরুকরে বেসুরো সুর ৷ এবার প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে খবর, সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর করছে না জোটের সিদ্ধান্ত ৷

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷ (ফাইল ছবি)

বিধানভবনের একটি সূত্রের দাবি, শুভঙ্কর সরকারের সিদ্ধান্তের উপর কিছুই নির্ভর করছে না ৷ এ দিন রাজ্য নেতৃত্ব ও জেলার সভাপতিদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ ওই সূত্রের কথায়, "বামদের সঙ্গে কংগ্রেস জোটবদ্ধ হবে কি না, তা নিয়ে সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নিজস্ব কোনও পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেই ৷ একলা চলার পক্ষেই প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা ৷ ফলে, সব জেলার সভাপতি তথা কর্মীদের ইচ্ছে এবং এআইসিসি-র সিদ্ধান্তই মান্যতা পাবে ৷ সোমবার জেলা সভাপতিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে সে কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভঙ্কর সরকার নিজে ৷"

26-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপি বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হবে কি না তা নিয়ে আমজনতার মধ্যেই প্রশ্ন রয়েছে । বিশেষ করে শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্ব চলা প্রদেশ কংগ্রেস বামেদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হবে কি না সেই প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু বিধানভবন সূত্রের দাবি, "বামেদের সঙ্গে কংগ্রেস জোটবদ্ধ হবে কি না তা নিয়ে সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নিজস্ব কোনও পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেই । একলা চলার পক্ষেই রাজ্যের কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা । ফলে, বিভিন্ন জেলার জেলা সভাপতিদের ইচ্ছা তথা কর্মীদের ও এআইসিসির সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেওয়া হবে । সোমবার জেলা সভাপতিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে সে কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভঙ্কর সরকার।"

কারণ, এই মুহূর্তে গোটা রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি কোন অবস্থায় রয়েছে, তা মানুষকে জানানো খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিধানভবনের নেতৃত্ব ৷ তাই, আগামী 28 জানুয়ারি একাধিক ইস্যুতে ধর্মতলার শহিদ মিনারে কংগ্রেস মহা সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ যেখানে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ এআইসিসি-র একাধিক শীর্ষনেতা উপস্থিত থাকবেন বলে খবর ৷

তবে সূত্রের বক্তব্য, "সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের উপস্থিতি নিশ্চিত হলেও, প্রিয়াঙ্কা গান্ধির উপস্থিতি নিয়ে কিছু বলা হয়নি হাইকমান্ডের তরফে ৷ কারণ 28 জানুয়ারি প্রিয়াঙ্কা গান্ধি কলকাতায় আসতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি ৷"

কংগ্রেসের সহস্র কণ্ঠে সংবিধান পাঠ কর্মসূচি ৷ (ফাইল ছবি)

তবে, সোমবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে জেলা সভাপতিদের থেকে তিনটি বিষয়ে মতামত নিয়েছেন শুভঙ্কর সরকার ৷ কী সেই বিষয়গুলি ? ওই সূত্রের বক্তব্য, "এক, 26-এর বিধানসভা নির্বাচনে নির্দিষ্ট জেলার কর্মী-সমর্থকরা জোটে যেতে আগ্রহী কি না ৷ দুই, জোটে গেলে কার সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া উচিত — তৃণমূল না বাম ? আর তিন নম্বর হল, 28 জানুয়ারির সমাবেশে সব জেলা থেকে কতজন কর্মী-সমর্থক সমাবেশে হাজির হতে পারবেন ?"

দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা এই ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেসের 90 শতাংশের বেশি জেলা সভাপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তাঁরা একলা চলার পক্ষে রয়েছেন ৷ যদি কোনওভাবে দিল্লি কিংবা প্রদেশ নেতৃত্ব পরিস্থিতির কারণে জোটে যেতে বাধ্য হয়; সেই জোট যেন বামেদের সঙ্গেই হয় ৷ কোনওভাবেই যেন জোট তৃণমূলের সঙ্গে না-হয় ৷

সূত্রের দাবি, জেলা সভাপতিদের আশ্বস্ত করে শুভঙ্কর সরকার সেই বৈঠকে বলেছেন, "জেলা, বুথ ও ব্লক স্তরের কংগ্রেস কর্মীরা যেটা চাইবেন ও বলবেন, সেটাই দিল্লিকে জানাবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে সমঝোতার বিষয়ে প্রদেশ সভাপতির নিজস্ব কোনও ভূমিকা থাকবে না ৷ কর্মী এবং জেলা সভাপতিরা যেটা চাইবেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে দিল্লিতে বার্তা পাঠানো হবে ৷"

অধীররঞ্জন চৌধুরীর পর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে শুভঙ্কর সরকার দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই বলেছিলেন, "আমি নয়, আমরাতে বিশ্বাসী ৷ সকলকে নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করাটাই আমার মূল উদ্দেশ্য ৷ সভাপতি হিসেবে সেই দায়িত্বই আমাকে দেওয়া হয়েছে ৷ সেটাই আমার মূল কাজ ৷"

সূত্রের দাবি, এ দিনের ভার্চুয়াল বৈঠকে সেই বিষয়টাকেই জেলা সভাপতিদের আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন শুভঙ্কর ৷ পাশাপাশি, কোন জেলা থেকে কত লোক নিয়ে আসতে হবে শহিদ মিনারের সমাবেশে সেই টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন তিনি ৷

রাজ্যের 294 বিধানসভা আসনের মধ্যে যে সমস্ত কেন্দ্রে কংগ্রেসের কিছুটা হলেও সংগঠন রয়েছে, সেই এলাকাগুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷ সেই মতো বিধানসভা ভিত্তিক কোথাও এক হাজার, তো কোথাও পাঁচশো লোক নিয়ে আসার টার্গেট দেওয়া হয়েছে জেলা সভাপতিদের ৷ যদিও মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়নি বলেই সূত্রের দাবি ৷

CONGRESS
PRADESH CONGRESS
CONGRESS MEGA RALLY
কংগ্রেস
