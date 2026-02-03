রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার চরম সীমা অতিক্রম করেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের নিশানায় সেলিম

রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার চরম সীমা অতিক্রম করেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের নিশানায় সেলিম
সেলিমের বিরুদ্ধে দল ভাঙানোর হুমকির অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের ৷ বিধায়ক হওয়ার লোভে তাড়াহুড়ো করার অভিযোগ সেলিমের বিরুদ্ধে ৷
Published : February 3, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ৷ আর তারপরেই রংদেহী মেজাজ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের ৷ সেলিম রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার চরম সীমা অতিক্রম করেছেন বলে তোপ দাগলেন কংগ্রেস মুখপাত্র অশোক ভট্টাচার্য এবং অর্ঘ্য গণচৌধুরী ৷ পাল্টা নিচুতলার কংগ্রেস কর্মীদের কাছে পৌঁছানোর কথা বললেন সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত ৷
বিগত কয়েকটি ভোটে সিপিআইএমের নেতা-কর্মীদের দলের অবস্থানের জেরে চরম হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ভোট ময়দানে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নাকি একা লড়াই বা বাম ঐক্য মজবুত করা, এসবের উত্তর দিতে গিয়ে নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন একাংশ সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা ৷ তবে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে অবস্থান স্পষ্ট করেছেন খোদ সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ দলীয় নীতি ভেঙে সংবাদ মাধ্যমে তিনি দলের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন ৷
সংবাদমাধ্যমে মহম্মদ সেলিম বলেন, "আমরা পুজোর পর থেকেই বাম শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছি চার দফায় ৷ আগে নিজের ঘর গুছিয়ে তারপর বামফ্রন্ট ৷ বামফ্রন্টের আলোচনা হয় বাইরে ৷ অন্য দলগুলির সঙ্গে জোট করে নির্বাচন লড়ার বিষয়ে ৷ লিবারেশনের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তাঁরা বামফ্রন্টে থাকবে না ৷ কিন্তু, ভোটে সমর্থন করবে ৷ আসন নিয়ে কথা হবে ৷ আইএসএফ-এর সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ বামফ্রন্টের সঙ্গে থাকবে কোনও শর্ত ছাড়াই ৷ বিজেপি, তৃণমূল বিরোধী অবস্থান থেকে একসঙ্গে লড়ব ৷ ছোট-ছোট দলগুলি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছে ৷"
তবে, কংগ্রেস প্রসঙ্গে সেলিমের বরাবরেই অনীহা এবারেও প্রকাশ্যে চলে আসে ৷ তিনি বলেন, "কংগ্রেসের সমস্যা হল তাঁরা এখনও কিছু জানায়নি ৷ গত ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা আলোচনা শুরু করেছি ৷ এই ফেব্রুয়ারিতে এক বছর ৷ সম্প্রতি শুনলাম তৃণমূলের সঙ্গে আলোচনা করেছে কিছু আসনের বিনিময়ে তাদের সঙ্গে যাওয়ার ৷"
এরপরেই সেলিম আরও বলেন, "বামফ্রন্টের সঙ্গে সমঝোতা করতে হলে রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে ৷ সেটা হতে হবে বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ৷ গরিব মানুষের রুটি-রুজির লড়াইয়ের সঙ্গে থাকতে হবে ৷"
সেলিম দাবি করেন, "কংগ্রেস বলছে ব্লক সভাপতিরা বলবেন ৷ আমি শুভঙ্কর সরকারের কথা মাথায় রেখে প্রতিটা জেলার নেতা-কর্মীদের বলব যেখানে-যেখানে কংগ্রেস আছে বুথে তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন ৷ তাঁরা বিজেপি, তৃণমূল বিরোধী শক্তিকে শক্তিশালী করবে, নাকি তৃণমূলের সঙ্গে যাবে ? এরপরে কিন্তু বলতে পারবে-না, আমি দল ভাঙাচ্ছি ৷"
সেলিমের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ তাঁরা কংগ্রেস দল ভাঙানোর হুঁশিয়ারি হিসেবেই এই মন্তব্যকে ধরছেন ৷ এই নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "সেলিম আপনি রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা চরম সীমা অতিক্রম করেছেন ৷ কংগ্রেসের ঘাড়ে বন্দুক রেখে প্রকারান্তরে হুমকি দিচ্ছেন যে কংগ্রেসের ঘর আপনি ভেঙে দেবেন ৷ আপনি কোন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন ৷ গরিব মানুষের রুটি-রুজির লড়াই আপনার কাছ থেকে শিখতে হবে না আমাদের ৷ আমরা জানি কেন আপনি জোট করার তড়িঘড়ি জেদ করছেন ৷ কারণ, মালদা কিংবা মুর্শিদাবাদের একটা আসন থেকে আপনাকে জিতে বিধায়ক হতে হবে ৷ সেই লোভ আপনার মনে জেগেছে ৷ পাড়ায়-পাড়ায় কংগ্রেস কর্মীদের কী সব বোঝাবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন, হ্যাং ওভার কাটিয়ে উঠুন ৷ একা লড়ে জিতুন ৷"
এদিকে কংগ্রেসের আক্রমণের পাল্টা প্রত্যুত্তর দিয়েছেন সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত ৷ তিনি বলেন, "ওঁদের কথা, ওঁরা বলেছেন ৷ আমরা মনে করি রাজ্যকে বাঁচাতে হলে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে হবে ৷ বাম ঐক্যকে আরও মজবুত করতে হবে ৷ আর আড়াল থেকে যারা তৃণমূলের সঙ্গে জোট করছে, তাদের থেকে সতর্ক হতে হবে ৷ কিছু নেতা যাঁরা তৃণমূলের থেকে কাটমানি খাবে, নিজের পকেট ভরবে নিজেদের স্বার্থে ৷ মহম্মদ সেলিম যেটা বলেছেন, সেটাই আমরা করব ৷ প্রত্যেকটা বুথে-বুথে গিয়ে আমরা মানুষকে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করব ৷"