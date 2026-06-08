'বেইমান', 'গদ্দার' তকমায় হাওড়ায় পোস্টার-বাণ ! অরূপ রায়কে ঘিরে তৃণমূলে কি নতুন সংঘাত
কে বা কারা এই পোস্টারের নেপথ্যে রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে হাওড়ার রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷
Published : June 8, 2026 at 4:40 PM IST
হাওড়া, 8 জুন: রাজনীতির ময়দানে পোস্টার যুদ্ধ নতুন নয় । কিন্তু সেই পোস্টারে যখন দলেরই এক বিধায়ককে 'বেইমান' ও ‘গদ্দার’ বলে আক্রমণ করা হয়, তখন তা নিছক দেওয়াল-রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে বড় রাজনৈতিক বার্তার ইঙ্গিত দেয় । সোমবার সকালে মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়কে লক্ষ্য করে এমনই একাধিক পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়া শহরে ।
তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়ের বাসভবনের আশপাশ, কালী কুণ্ডু লেন-সহ একাধিক এলাকায় রাতের অন্ধকারে সাঁটা হয় ওই পোস্টারগুলি । সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই শুরু হয় জোর চর্চা । পোস্টারে শুধু কটূক্তিই নয়, বিধায়কের ছবিতে জুতোর মালা পরানো অবস্থায় দেখানো হয়েছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি কেবল মতবিরোধের প্রকাশ নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে অপমান করার সুস্পষ্ট চেষ্টা ।
পোস্টারে অভিযোগ তোলা হয়েছে, হাওড়ায় তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য নাকি দায়ী অরূপ রায় । যদিও সেই দাবির পক্ষে কোনও তথ্য বা প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি । তবু পোস্টারের ভাষা ও উপস্থাপনা দেখে অনেকেরই প্রশ্ন, এই আক্রমণের নেপথ্যে রয়েছে দলেরই বিক্ষুব্ধ অংশ ৷
জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে পোস্টারের নীচে লেখা একটি লাইন, 'আমরা দিদির সৈনিক' । এই বাক্যাংশকে ঘিরেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের অনুমান, ঘটনাটি তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীকোন্দলের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে । কারণ বিরোধী রাজনৈতিক শিবির সাধারণত নিজেদের পরিচয় এভাবে তুলে ধরে না । ফলে পোস্টারের উৎস নিয়ে কৌতূহল যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে রাজনৈতিক অস্বস্তিও ।
হাওড়ার রাজনীতিতে অরূপ রায় দীর্ঘদিনের পরিচিত ও প্রভাবশালী মুখ । সংগঠন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা নিয়ে নানা সময়ে আলোচনা হয়েছে । সেই নেতাকেই প্রকাশ্যে নিশানা করে এমন পোস্টার পড়ায় রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে । বিশেষ করে বিধানসভা ভোটের পর বদলে যাওয়া রাজনৈতিক সমীকরণের আবহে এই ঘটনা নতুন তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করা হচ্ছে ।
কে বা কারা এই পোস্টারের নেপথ্যে রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে ঘটনাটি যে হাওড়ার রাজনৈতিক অন্দরে অস্বস্তির পারদ চড়িয়ে দিয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, পালা বদলের বাংলায় রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো হাওড়াতেও তৃণমূলের কোন্দল ক্রমশ যে প্রকাশ্যে এসে পড়ছে, রাতের অন্ধকারে সাঁটা কয়েকটি পোস্টারই যেন তার বড় প্রমাণ ৷ তবে এই পোস্টারের ব্যাপারে অরূপ রায়ের যেমন কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি একইভাবে হাওড়ার জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বও এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷