‘নিখোঁজ’ তৃণমূল বিধায়কের খোঁজে পোস্টার পড়ল বাসন্তীতে

‘নিখোঁজ’ তৃণমূল বিধায়কের খোঁজে পোস্টার পড়ল বাসন্তীতে
বাসন্তী বিধানসভা এলাকার আঠারোবাঁকি-তে এই পোস্টার পড়ে৷ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল৷ কটাক্ষ করেছে বিজেপি৷
Published : November 24, 2025 at 3:27 PM IST
বাসন্তী (দক্ষিণ 24 পরগনা), 24 নভেম্বর: মাস কয়েকের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন৷ তার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়কের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীতে৷ পোস্টারে অভিযোগ করা হয়েছে, ভোটে জেতার পর প্রায় পাঁচ বছর কাটতে চলল, তা সত্ত্বেও এলাকায় দেখা মেলে না-বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলের৷
যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শাসক দলের এই বিধায়ক৷ তবে এই নিয়ে শ্যামল মণ্ডলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি৷ তাদের দাবি, ওই এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটে জিতেছিল তৃণমূল৷ তার পর সংখ্যালঘুদের জন্য কাজ করেনি৷ তাই বিধায়কের বিরুদ্ধে নিখোঁজের পোস্টার পড়েছে৷
বিধায়কের বিরুদ্ধে নিখোঁজের পোস্টার
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাসন্তী থেকে প্রথমবার বিধায়ক হন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্যামল মণ্ডল৷ প্রায় 52 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন তিনি৷ জিতেছিলেন প্রায় 50 হাজার ভোটে৷ সম্প্রতি সেই শ্যামল মণ্ডলের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে বাসন্তীর আঠারোবাঁকির বিভিন্ন জায়গায়৷ বিভিন্ন দেওয়ালে, এমনকী যানবাহনেও দেখা যাচ্ছে ওই পোস্টার৷
এই পোস্টারটি দিয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার আঠারোবাঁকি এলাকার নাগরিক সমাজ৷ পোস্টারে লেখা হয়েছে, আঠারোবাঁকি অঞ্চল থেকে রেকর্ড সংখ্যক মর্জিনে জেতা বাসন্তীর বিধায়কের পাঁচ বছরে দেখা মেলেনি এই অঞ্চলে৷ জনাদেশ নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষিত৷ সেই কারণে পোস্টারে বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়েছে ওই এলাকার নাগরিক সমাজের তরফে৷
কী বলছেন বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল?
বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, ‘‘আমি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি৷ আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে জানাচ্ছি যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে৷’’
শ্যামলের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি
বাসন্তীর বিধায়কের বিরুদ্ধে নিখোঁজের পোস্টার পড়তেই আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি৷ তারা এই নিয়ে তোপ দেগেছেন শ্যামল মণ্ডলের বিরুদ্ধে৷ ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি পবিত্র পাত্রর অভিযোগ, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাসন্তীর আঠারোবাঁকি অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ভোটে জিতেছিল শ্যামল মণ্ডল৷ কিন্তু পরের পাঁচবছর এলাকায় যাননি তৃণমূলের জন প্রতিনিধি৷ সংখ্যালঘুদের জন্যও কোনও কাজ করেননি৷ সেই কারণেই সেখানকার সংখ্যালঘুরা এই পোস্টার দিয়েছে৷
বিজেপির যুব মোর্চার এই নেতা এদিন তাঁর বক্তব্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ টেনেছেন৷ তাঁর দাবি, ওই রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট দেয়৷ সেখানে তারা ভালোই আছে৷ এই বিষয়টা বাংলার সংখ্যালঘুরাও বুঝতে পারছে৷ সেই কারণে আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও এখানেও সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোটে দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন৷