'রাজবংশী প্রার্থী চাই' পোস্টার, শাসক-বিরোধী তরজায় পাহাড়ে চড়ছে ভোটের পারদ
সোমবার সকালে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে একাধিক জায়গায় দেখা যায়, ‘উত্তরের মাটির মানুষ রাজবংশী প্রার্থী চাই’, এই দাবিতে পোস্টার ।
Published : February 16, 2026 at 6:39 PM IST
শিলিগুড়ি, 16 ফেব্রুয়ারি: ভোট যত এগিয়ে আসছে, উত্তরের রাজনীতিতে ততই বাড়ছে উত্তাপ । এ বার পোস্টার-রাজনীতিতে চাঞ্চল্য শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে । সোমবার সকালে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে একাধিক জায়গায় দেখা যায়, ‘উত্তরের মাটির মানুষ রাজবংশী প্রার্থী চাই’, এই দাবিতে পোস্টার । তাতে উল্লেখ, ‘হৃদয় বিজেপি’। আর তা ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে জনমানসেও ৷
ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি আসনটি শিলিগুড়ি সংলগ্ন এবং ওই আসনে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 14 টি ওয়ার্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । ওই আসনটি জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে ওই আসনটি সংরক্ষিত নয়। বর্তমানে এখানকার বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব-কে পরাজিত করেছিলেন ।
তবে দলীয় সূত্রে খবর, এ বার প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে বিজেপির অন্দরেই দড়ি টানাটানি চলছে । একাংশের দাবি, গত পাঁচ বছরে প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে পারেননি বর্তমান বিধায়ক। তাই নতুন মুখ আনার পক্ষে সওয়াল উঠছে । আবার অন্য অংশ চাইছে শিখাদেবীকেই ফের প্রার্থী করা হোক । এই পরিস্থিতিতে ‘রাজবংশী প্রার্থী’ দাবির পোস্টার ঘিরে গোষ্ঠীকোন্দলের জল্পনাও সামনে আসছে ।
যদিও শিখা চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, “এটা বিজেপির কোনও কর্মী-সমর্থকের কাজ নয় । বিরোধীরাই বিভ্রান্তি ছড়াতে পোস্টার দিয়েছে ।" একই সঙ্গে তাঁর কৌশলী মন্তব্য়, বিজেপি শৃঙ্খলাপরায়ণ দল, প্রার্থী ঠিক করেন শীর্ষ নেতৃত্ব । পাল্টা আক্রমণ শাসক শিবিরের । তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়ের বক্তব্য, তৃণমূল এসব করে না । বিজেপির দলের লোকই তাকে প্রার্থী হিসেবে চায় না । তাই পোস্টার দিয়েছে ।
দিলীপবাবু বলেন, "নির্বাচনে জয়ের পর মানুষ বিধায়কের আর দেখা পাননি । তাই তাদের দলের লোক বুঝতে পেরেছে যে শিখা চট্টোপাধ্যায়কে টিকিট দিলে হারবে । তাই হয়তো পোস্টার দিয়েছে ।" এখানেই না থেমে শিখাদেবীর আনা অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূল নেতার দাবি, সাহস থাকলে বিধায়ককে বলুন তদন্ত করে দেখতে, তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা পোস্টার লাগিয়েছে ৷"
সব মিলিয়ে কে বা কারা পোস্টার লাগাল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি । তবে ভোটের আগে এই ঘটনায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রাজনৈতিক পারদ যে আরও চড়ল, তা মানছেন সব পক্ষই ।
আরও পড়ুন:
দুর্নীতির অভিযোগে জয়নগরে বিধায়ক বদলের পোস্টার, নেপথ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব !
'মতুয়াদের ভোট কাটারু', অমিত শাহকে 'গো-ব্যাক' বলার সুযোগ পেল না মতুয়ারা