গঙ্গাসাগরে বিজেপির বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা-অগ্নিসংযোগ !

গঙ্গাসাগরে বিজেপির বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা-অগ্নিসংযোগ !
অভিযোগ, প্রথমে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া পর বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় । এমনকি জোর করে 'জয় শ্রীরাম' বলতেও বলা হয় ।
Published : May 11, 2026 at 2:22 PM IST
গঙ্গাসাগর, 11 মে: বিজেপির বিজয়া মিছিল ঘিরে উত্তপ্ত গঙ্গাসাগর । রবিবার গভীর রাতে দক্ষিণ 24 পরগনার সাগর দ্বীপের মুড়িগঙ্গা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক বুথ সভাপতির বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । ঘটনাকে ঘিরে রাতভর থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয় এলাকায় । মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সন্ধেয় এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিজয়া মিছিল বের করা হয়েছিল । অভিযোগ, মিছিলটি কোম্পানি ছাড়া এলাকার 25 নম্বর বুথের কাছে পৌঁছতেই আচমকা উত্তেজনা ছড়ায় । তৃণমূলের অভিযোগ, মিছিলে থাকা একদল বিজেপি কর্মী-সমর্থক বুথ সভাপতি কবাক শেখের বাড়িতে চড়াও হয় । প্রথমে বাড়ির বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় । তারপর বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ।
পরিবারের সদস্যদের দাবি, হামলাকারীরা বাড়িতে ঢুকে নগদ টাকা, সোনার গয়না-সহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয় । পরে বাড়ির একাংশে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় । ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । আগুনের লেলিহান শিখা দেখে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারাও । ঘটনার সময় বুথ সভাপতি বাড়িতে না থাকলেও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ভিতরে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাগর থানার পুলিশ ও দমকল । দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে । তবে ততক্ষণে বাড়ির বেশ কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছে ।
ঘটনার পর বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সমর্থক সাবিনা বিবি । তাঁর দাবি, "বিজেপির মিছিল যাওয়ার পর কয়েকজন বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায় । আমাদের ভয় দেখানো হয় । নগদ টাকা, গয়না সব লুট করে নিয়ে যায় । এমনকি জোর করে 'জয় শ্রীরাম' বলতেও বলা হয় ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারকে নিশানা করার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল । স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করতেই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে । যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে সাগরের বিজেপি নেতা চঞ্চল পান্ডার দাবি, "বিজেপির শান্তিপূর্ণ বিজয়া মিছিল শেষ হওয়ার পর তৃণমূলেরই একদল দুষ্কৃতী এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে । বিজেপিকে বদনাম করতেই এই চক্রান্ত করা হয়েছে ।" তিনি আরও বলেন, "আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছি । প্রকৃত দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক ।"
ঘটনার পর থেকেই গোটা এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছড়িয়েছে । নতুন করে অশান্তির আশঙ্কায় বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে । রাতভর টহল চালাচ্ছে পুলিশ । পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে । সোমবার দুপুর পর্যন্ত গ্রেফতারের কোনও খবর নেই ৷
