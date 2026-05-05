ভোট পরবর্তী হিংসা: নানুরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, কাঠগড়ায় বিজেপি

ভোট পরবর্তী হিংসা: নানুরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, কাঠগড়ায় বিজেপি
তৃণমূলের বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ বিজেপির৷ ঘটনায় আহত দুই৷ একজন তৃণমূলের এবং অপরজন বিজেপির৷
Published : May 5, 2026 at 6:26 PM IST
নানুর (বীরভূম), 5 মে: ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে৷ নিহতের নাম আবির শেখ৷ ঘটনায় দু’জন আহত হয়েছেন৷ তাঁদের মধ্যে একজন বিজেপি কর্মী৷ আহতরা আপাতত হাসপাতালে ভর্তি৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের নানুরের সন্তোষপুরে দুপুর থেকে শুরু হয় বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ। অভিযোগ, হাতে দা-কাটারি-কোদাল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ চলতে থাকে৷ দু’পক্ষের মধ্যে বোমাবাজিও হয়৷ বিজেপির দাবি, তাদের উপর প্রথম হামলা করে তৃণমূল৷
তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির বিজয় মিছিল থেকে ফেরার পথে রাস্তায় ফেলে দুই তৃণমূল কর্মীকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আবির শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীর। আর গুরুতর জখম হন আলি হোসেন নামে আরেক তৃণমূল কর্মী। সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন সুদেব মাঝি নামে এক বিজেপি কর্মী।
জখম তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাস্তা থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে এসেছে পুলিশ। ঘটনায় উত্তপ্ত পুরো গ্রাম৷ খবর পেয়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা যায় ঘটনাস্থলে। উত্তেজনা থাকায় গ্রামে চলছে পুলিশি টহল।
জখম তৃণমূল কর্মী আলি হোসেনের মা মুশকুরা বিবি বলেন, ‘‘আমার ছেলে ও আবিরকে কুপিয়ে দিয়েছে রাস্তায় ফেলে৷ আবির মারা গিয়েছে। বিজেপির লোক মেরেছে৷ আগে কোনও ঝামেলা ছিল না৷ আজ গ্রামে অশান্তি হচ্ছে।’’ জখম বিজেপি কর্মী সুদেব মাঝি বলেন, ‘‘আমরা বিজয় মিছিল করে ফিরছিলাম, সেই সময় তৃণমূলের লোকজন হাতে কাটারি নিয়ে আমাদের উপর হামলা করে, বোমা মারে। পালটা আমরাও মারি। আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কোপ মেরেছে, গ্রামে আরও অনেকে আহত হয়েছে। পুরো গ্রামে অশান্তি চলছে।’’
উল্লেখ্য, সোমবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে৷ দুই তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি৷ তার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ উঠছে৷ বাদ যায়নি বীরভূমও৷ গেরুয়া আবির উড়তেই বীরভূমের বিভিন্ন গ্রাম থেকে শহর তৃণমূল কর্মীদের মারধর, ঘর, দোকান ঘরে অগ্নিসংযোগ, দলীয় কার্যালয় দখল, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ।
যদিও প্রথম থেকেই বিজেপি নেতারা কর্মীদের শান্ত থাকার বার্তা দিয়ে আসছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার নয়াদিল্লি থেকে দেওয়া ভাষণে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন৷ তার পরও এই ঘটনা কেন, তা নিয়ে বিজেপি বা তৃণমূলের কারও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷ পুলিশও এই নিয়ে এখনই কিছু বলতে নারাজ৷