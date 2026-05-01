ভোট পরবর্তী হিংসা: হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে আহত 3, রণক্ষেত্র মঠবাড়ি
বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা৷ দুই পক্ষই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন৷ পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকজনকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে৷
Published : May 1, 2026 at 4:44 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ (উত্তর 24 পরগনা), 1 মে: ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে৷ গত বুধবার (29 এপ্রিল) দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট হয়েছে৷ এখন অপেক্ষা আগামী 4 মে-র৷ ওই দিনই প্রকাশিত হবে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল৷ ফল প্রকাশের এই অপেক্ষার মাঝেই উত্তেজনা ছড়াল উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে৷
অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে সেখানে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়৷ সেই সংঘর্ষের ঘটনায় দু’পক্ষের তিনজন গুরুতর আহত হন৷ তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়৷ এছাড়াও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে৷
এই ঘটনায় হিঙ্গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে দু’পক্ষই৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে৷ এলাকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য পুলিশ রুটমার্চও করাচ্ছে৷ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের 166 নম্বর বুথের মঠবাড়ি এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয়। সেখানে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে৷ ভোটের দিন বুথে এজেন্ট বসানোকে কেন্দ্র করে বিবাদ হয়েছিল৷ সেই বিবাদের জেরেই এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে৷
উত্তপ্ত পরিস্থিতি, চিৎকার চেঁচিমেচির জেরে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির বাইরে এসে দেখেন কয়েকজন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন৷ রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে স্যান্ডেল বিল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা৷ আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি শহিদুল্লাহ গাজি এই সংঘর্ষের জন্য বিজেপিকেই সরাসরি দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, “বিজেপি পরিকল্পিতভাবে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করে অপপ্রচার চালাচ্ছে। ভোটের দিন অনেক জায়গাতেই ওরা এজেন্ট দিতে পারেনি৷ সেই হতাশা ও পরাজয়ের ভয় থেকেই ওরা এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আগামী 4 জুন ভোট গণনার দিন আসল সত্যিটা জানা যাবে। আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি যাতে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং এলাকায় শান্তি বজায় থাকে।”
অন্যদিকে বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস তৃণমূলের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে পালটা আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জের মতো এলাকাগুলো বর্তমানে সন্ত্রাসের জনপদে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। এই সন্ত্রাসের বিষয়ে ইতিমধ্যেই হিঙ্গলগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই হিঙ্গলগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মঠবাড়ি এলাকায় পৌঁছায়। বর্তমানে গ্রামে চাপা উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে এবং অশান্তি রুখতে পুলিশ রুট মার্চ করছে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগে এই ধরনের হিংসার ঘটনায় সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।
বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি অলকানন্দা ভাওয়াল বলেন, ‘‘দুই পক্ষ থেকে দু’টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দুই পক্ষের বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া এই ঘটনা কীভাবে ঘটল ও এর সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তার তদন্ত চলছে।’’