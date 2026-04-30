ভোট মিটতেই রণক্ষেত্র কলকাতা ! সংঘর্ষ, ভাঙচুরে উত্তপ্ত পর্ণশ্রী থেকে পঞ্চসায়র

ভোট মিটতেই রণক্ষেত্র কলকাতা ! সংঘর্ষ, ভাঙচুরে উত্তপ্ত পর্ণশ্রী থেকে পঞ্চসায়র
Published : April 30, 2026 at 4:00 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: ভোট শেষ, কিন্তু উত্তেজনার পারদ নামেনি । বরং বিধানসভা নির্বাচনের দিনই রাত থেকে শহরের একাধিক এলাকায় হিংসা, সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল । বেহালার পর্ণশ্রী থেকে গড়িয়ার পঞ্চসায়র বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ঘিরে পরিস্থিতি ক্রমশই অগ্নিগর্ভ । মুখোমুখি দুই প্রধান শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি । উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগে সরব ।
পর্ণশ্রী এলাকায় দুই আরএসএস কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে । আক্রান্তদের দাবি, তাঁদের বাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়া হয় । এই হামলায় গুরুতর জখম হন আরএসএস কর্মী অভিজিৎ ব্রহ্ম, মাথা ফেটে যায় তাঁর । আহত হন প্রসেনজিৎ ব্রহ্মও । আরএসএসের অভিযোগ, থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে উলটে আক্রান্তদেরই গ্রেফতার করে পুলিশ, চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়নি । ঘটনায় মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
অন্যদিকে, গড়িয়ার পঞ্চসায়র এলাকাতেও ভোট-পরবর্তী অশান্তি চরমে ওঠে । যাদবপুর বিধানসভার 153 নম্বর বুথের বিজেপি এজেন্টের অফিসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে । বিজেপির দাবি, প্রায় 50-60 জনের একটি দল আচমকা হামলা চালিয়ে অফিস ভেঙে দেয়, সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট করে এবং গাড়িতেও ব্যাপক ভাঙচুর চালায় । শুধু তাই নয়, বিজেপি এজেন্ট শান্তনু সরকারের স্ত্রীকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । পাশাপাশি, স্থানীয় বিজেপি কর্মী প্রশান্ত ঘোষের বাড়িতেও হামলার অভিযোগ উঠেছে । যদিও এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এদিকে, বিজেপির বিরুদ্ধে হামলা চালানোর পালটা অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলও । পর্ণশ্রীর 132 নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লী খরকাটা গলির কাছে তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের উপর বিজেপির হামলার অভিযোগ উঠেছে । তৃণমূলের দাবি, ইভিএম লুঠের প্রতিবাদ করায় তাঁদের উপর হামলা চালানো হয় । ঘটনায় জখম হন তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় 129 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সংহিতা দাসের স্বামী অঞ্জন দাস, মাথায় গুরুতর চোট লাগে তাঁর । আহত হন আরও চার জন কর্মী । তাঁদের মধ্যে একজনকে এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ব্লকে ভর্তি করা হয়েছে ।
এই প্রসঙ্গে 131 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বেহালা পূর্বের বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায় বলেন, "গোলমালের খবর পেয়ে অঞ্জনদা পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়েছিলেন । কিন্তু হামলাকারীরা আগে থেকেই ইট জড়ো করে রেখেছিল । অঞ্জনদা পৌঁছতেই তাঁর উপর ইট ছোড়া হয় । এতে তাঁর মাথা ফেটে যায় । আমাদের আরও চার জন কর্মী জখম হয়েছেন ।" যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি । তাদের দাবি, তৃণমূলই পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে ভোটের ফল ঘোষণার আগে ।
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের আলিপুর আদালতে তোলা হবে । বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।" রাতের হামলার ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার দুপুরেও থমথমে পরিস্থিতি । এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ।
