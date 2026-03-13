রাজনৈতিক মঞ্চে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার অভিযোগ, হুমায়ুনের নিন্দায় সরব সব দল

রাজনৈতিক মঞ্চে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার অভিযোগ, হুমায়ুনের নিন্দায় সরব সব দল
হুমায়ুনের অভিযোগ, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ বাড়ি বাড়ি বিতরণ করে সংখ্যালঘুদের ধর্ম নষ্ট করেছেন মমতা ৷
Published : March 13, 2026 at 2:34 PM IST
মালদা, 13 মার্চ: রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা কিংবা ধর্মকে আমদানি করার অভিযোগ দীর্ঘ সময়ের ৷ বাংলায় এই রাজনীতির বিরুদ্ধে বারবার আওয়াজ উঠেছে ৷ বিতর্কও ছড়িয়েছে অনেক ৷ বৃহস্পতিবার রাতে সেই বিতর্কের সলতে আরও একটু পাক দিয়ে দিলেন ভরতপুরের বিধায়ক, তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হুমায়ুন কবীর ৷ গতকাল রাতে হরিশ্চন্দ্রপুরে আয়োজিত সভায় জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এনিয়ে তোপ দেগেছেন ৷ জানিয়েছেন, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ বাড়ি বাড়ি বিতরণ করে তাঁর মতো সংখ্যালঘুদের ধর্ম নষ্ট করেছেন মমতা ৷ তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন বিরোধী দলগুলির নেতৃত্ব ৷
গতকাল সারাদিনই মালদায় ছিলেন হুমায়ুন কবীর ৷ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসআরআর বিরোধী কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি ৷ সন্ধেয় উপস্থিত হন হরিশ্চন্দ্রপুরে ৷ সেখানে তিনি ইফতার কর্মসূচি পালন করেন ৷ রাতে তিনি দলীয় এক সভায় অংশ নেন ৷ সেই সভার মূল বক্তা ছিলেন তিনিই ৷ সভায় অংশ নিয়েছিলেন এলাকার অনেক মানুষ ৷
জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন বলেন, "মুসলমানদের কখনও অমুসলিমদের নামের প্রকল্পের টাকা গ্রহণ করা উচিত নয় ৷ মুসলমানদের কোনওদিন পুজোর প্রসাদ খাওয়া উচিত নয় ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘাতে মন্দির করেছেন ৷ সেখানে পুজো করে তার প্রসাদ রেশন ডিলারদের মাধ্যমে মুসলমানদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন ৷ পুজোর প্রসাদ খাওয়া প্রকৃত মুসলমানদের জন্য হারাম ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৌশল করে মুসলমানদের হারাম খাইয়ে দিচ্ছেন ৷ আমাদের ইমান দুর্বল করে দিচ্ছেন ৷ তার বিরুদ্ধে সবাইকে গর্জে উঠতে হবে ৷ ইভিএম-এ সবাইকে আমাদের দলের প্রার্থীদের সুযোগ দিতে হবে ৷"
সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটলেন কি না সে’প্রশ্ন করা হলেও মচকাতে নারাজ হুমায়ুন ৷ সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তাহলে কি আপনি হিন্দুদের ভোট চান না?' হুমায়ুনের বক্তব্য, "কোনও মুসলমান যদি পুজো মণ্ডপের প্রসাদ খায়, সে আর মুসলমানই থাকবে না ৷ তবে এর সঙ্গে হিন্দুদের ভোট নেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ আমাদের ধর্মে গো-মাংস খাওয়ার রীতি রয়েছে ৷ আমি কি সেটা খাওয়ার জন্য কোনও হিন্দুকে জোর করব ? মুসলমানদের প্রসাদ খাওয়ানোর অধিকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পান কী করে ? সেই হিম্মত তাঁর আসে কোথায় থাকে ? আমি অমুসলিমদের বিরোধী নই ৷ কোনও হিন্দুর বিরোধী নই ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি 282 কোটি টাকায় 100 বিঘা জমির উপর জগন্নাথ ধাম তৈরি করেছেন ৷ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে তিনি এখানে নিয়ে এসেছেন ৷ যাঁদের হাতে সেই মন্দির তিনি তুলে দিয়েছেন তাঁরা আরএসএস নেতা ৷ ওই মন্দিরে সবার টাকা রয়েছে ৷ কোনও সরকারি টাকায় তিনি মন্দির-মসজিদ তৈরি করতে পারেন না ৷ আর কোনও অমুসলিমের কিংবা কোনও অস্বচ্ছ টাকায় মসজিদ তো নির্মাণ করা যাবেই না ৷ সেখানকার নমাজ, ইবাদত আল্লাহ গ্রহণ করবেন না ৷"
এনিয়ে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া মতিবুর রহমান ৷ তিনি বলেন, "হুমায়ুন কবীরের মতো লোক হরিশ্চন্দ্রপুরে এসে হিন্দু-মুসলিম করছে আর এতেই বিজেপির ফয়দা হচ্ছে ৷ এখানকার মানুষ এমন সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি মেনে নেবে না ৷ হুমায়ুন আমার বিরুদ্ধে উলটোপালটা কথা বলুন ৷ বরদাস্ত করে নেব ৷ কিন্তু মমতা দিদি বা অভিষেক স্যারের বিরুদ্ধে যদি তিনি উলটোপালটা কথা বলেন, তাহলে আমার মনে হয় হরিশ্চন্দ্রপুরের সব ধর্মের মানুষই হুমায়ুনকে এলাকায় ঢুকতে দেবে না ৷"
হুমায়ুনের এহেন মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়াও ৷ তিনি বলেন, "আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই হুমায়ুনের মতো সাম্প্রদায়িক নেতাদের আমদানি ঘটেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কয়েকদিন আগে খোদ কলকাতার বুকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সেটাও সাম্প্রদায়িক ৷ তাঁর সেই মন্তব্যে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, তিনি একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তোল্লা দিয়ে চলেন ৷ এই বিশেষ সম্প্রদায়ই তাঁর ভোট ব্যাংক ৷ বাংলার তুলনায় উত্তরপ্রদেশে অনেক বেশি সংখ্যালঘু মানুষের বসবাস ৷ সেখানে রাজনীতিতে এমন সাম্প্রদায়িকতা নেই ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ অত্যন্ত সচেতন ৷ তাঁরা হুমায়ুনের মতো লোকজনের কথায় গুরুত্ব দেবেন না ৷ এ'নিয়ে আমরা নিশ্চিত ৷"
এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক, জেলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা মোস্তাক আলমের মন্তব্য, "অতীতকাল থেকেই মালদা জেলায় সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে ৷ একে অন্যের সুখে, দুঃখে থাকে, একে অন্যের উৎসবে অংশ নেয় ৷ এটা এই জেলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ৷ আমরা প্রয়াত নেতা বরকত গণি খান চৌধুরীর আদর্শে রাজনীতি করি ৷ তিনি কখনও কারও ধর্ম কিংবা বর্ণ দেখেননি ৷ মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছেন ৷ এখন দেশে এই সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি আমদানি করেছে বিজেপি আর তৃণমূল ৷ গতকাল হুমায়ুন কবীর যেভাবে প্রকাশ্য মঞ্চে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়েছেন তার তীব্র নিন্দা জানাই ৷ অবশ্য একই দোষে দুষ্ট খোদ মুখ্যমন্ত্রীও ৷ তাঁর বক্তব্যেরও প্রতিবাদ করি ৷ মালদা শান্তিপ্রিয় জেলা ৷ এখানে কেউ সেই শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করবেন না ৷"
স্থানীয় বাসিন্দা তথা সিপিআইএম-এর রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসও এই ঘটনার নিন্দা করেছেন ৷ তাঁর মতে, "হুমায়ুন কবীর এখানে সাম্প্রদায়িক হিংসা বাধানোর চেষ্টা করছেন ৷ আগুন নিয়ে খেলছেন ৷ এঁদের মুখে উন্নয়ন নয়, শুধু সাম্প্রদায়িক কথাবার্তাই শোনা যায় ৷ তবে হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ যথেষ্ট বুদ্ধি রাখেন ৷ হুমায়ুনের পরিকল্পনা তাঁরা ধরে ফেলেছেন ৷ নির্বাচনেই তাঁরা এর জবাব দেবেন ৷"