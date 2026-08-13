রাজ্যের দুই প্রান্তে দুই শিবির, মালদা জেলা পরিষদের তলবি সভা ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে
আগামী 17 অগস্ট মালদা জেলা পরিষদে তলবি সভা ৷ সেদিনই অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটি হবে ৷
Published : August 13, 2026 at 8:43 PM IST
মালদা, 13 অগস্ট: মাঝে আর মাত্র তিনটি দিন ৷ তারপরই ভাগ্য নির্ধারিত হবে মালদা জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন বোর্ডের ৷ বর্তমান বোর্ড বহাল থাকবে নাকি জেলা পরিষদে নতুন বোর্ড গঠিত হবে, তা নিয়ে প্রবল কৌতুহল জেলাজুড়ে ৷ ইতিমধ্যেই যুযুধান দুই শিবির (তৃণমূল কংগ্রেসেরই দু’টি গোষ্ঠী) নিজেদের সমর্থক সদস্যদের নিয়ে রাজ্যের দু’প্রান্তে গোপন ঘাঁটি গেড়েছে ৷ দুই শিবিরই দাবি করছে, যুদ্ধে জয় হবে তাদেরই ৷
দু’পক্ষই ঘোড়া কেনাবেচা শুরু করে দিয়েছে বলে খবর ৷ তবে দুই শিবিরই এখন তাকিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপির দিকে ৷ 17 অগস্টের তলবি সভায় এই দুই দলের সদস্যরাই কার্যত ডার্কহর্স ৷ এরই মধ্যে জেলার রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, গেরুয়া শিবিরের তরফে যুযুধান দুই গোষ্ঠীকে বার্তা দেওয়া হয়েছে, সভাধিপতির পদ তাদের ছেড়ে দেওয়া হলে তারা তলবি সভার ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করতে পারে ৷ যদিও সেই গুঞ্জনের কোনও সত্যতা জানা যায়নি ৷
43 আসনবিশিষ্ট মালদা জেলা পরিষদে বোর্ড গড়তে গেলে অন্তত 22 জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন ৷ তৃণমূলের দখলে থাকা এই বোর্ডের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ঘাসফুলেরই 17 সদস্য ৷ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও জেলা পরিষদের পাঁচ কংগ্রেস সদস্যের সমর্থন তাঁরা পেয়েছিলেন ৷ তলবি সভায় যদি কংগ্রেসের সদস্যরা বিক্ষুব্ধদের সমর্থন করেন, তবে নিশ্চিতভাবেই বর্তমান বোর্ডের পতন ঘটবে ৷
কিন্তু রাজনীতির অংক সহজ পাটিগণিতের সমাধানে মেলে না ৷ ইতিমধ্যে বিক্ষুব্ধদের এক সদস্যকে নিজেদের দিকে টেনে এনেছে সভাধিপতির শিবির ৷ এখন তাঁরা কলকাতার কোনও জায়গায় একসঙ্গে রয়েছেন ৷ বিক্ষুব্ধরাও রাজ্যের অন্য প্রান্তে গোপন ঘাঁটিতে রয়েছেন ৷ তাঁরা দাবি করছেন, সভাধিপতির গোষ্ঠী তাঁদের একজনকে ভাঙিয়ে নিয়ে গেলে তাঁরাও ওই গোষ্ঠীর একজনকে নিজেদের দিকে টেনে এনেছেন ৷
এরই মধ্যে শুরু হয়েছে তলবি সভায় অনুপস্থিতি নিয়ে চর্চা ৷ শোনা যাচ্ছে, 17 তারিখের সভায় অনুপস্থিত থাকার জন্য দুই শিবিরের সদস্যদের কাছেই অফার যাচ্ছে ৷ সেই অফারে রাজি হলেই পকেটে নোটের উপস্থিতি তাঁরা টের পাবেন ৷ কিন্তু এমন অফারে এখনও পর্যন্ত কতজন রাজি হয়েছেন, তা কারও জানা নেই ৷ বিজেপির সদস্যরা সেদিন কী ভূমিকা নিতে চলেছেন, ধোঁয়াশা তা নিয়েও ৷
জেলা পরিষদের বর্তমান সহকারি সভাধিপতি আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেন কলকাতা থেকে ফোন মারফৎ বলেন, ‘‘তলবি সভায় আমাদের জয় নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই ৷ ইতিমধ্যে আমরা ওদের একজন সদস্যকে নিজেদের দিকে নিয়ে এসেছি ৷ ওরা সেদিনের সভায় নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবে না ৷ অন্য কোনও দলকে নিয়ে ভাবছিই না আমরা ৷ নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে সভাধিপতি এবং সহকারি সভাধিপতি অর্থাৎ আমার পদ সুরক্ষিত থাকছে ৷’’
অন্যদিকে, বিক্ষুব্ধ শিবিরের সেনাপতি সামশুল হক ফোনে বলেন, “ওরা আমাদের শিবিরের এক সদস্যকে ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছে৷ সেটা ঠিক ৷ তবে আমরাও বসে নেই ৷ ওদেরও একজন সদস্যকে আমরা নিজেদের দিকে নিয়ে এসেছি ৷ তাই যে সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম, তা বহাল রয়েছে ৷ তলবি সভায় আমাদের জয় আটকানো যাবে না ৷’’
তবে তিনি বিজেপির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ সামশুল হক বলেন, ‘‘বিজেপির ভূমিকা বড় গোলমেলে লাগছে ৷ গেরুয়া শিবির এখন তিন ভাগে বিভক্ত ৷ একটা ভাগ চাইছে, শুধু সভাধিপতির পদ ছেড়ে দিলেই তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে ৷ এক পক্ষ চাইছে, ভোটাভুটি এখন যাতে না হয় ৷ তৃতীয় পক্ষ চাইছে, 17 তারিখের সভায় তাদের দলের সদস্যরা অনুপস্থিত থাকুক ৷ তবে বিজেপি কী করবে, সেটা তাদের বিষয় ৷ আমরা শুধু সেদিন নিজেদের জয় দেখতে পাচ্ছি ৷’’
জেলা পরিষদের বিজেপি সদস্য তারাশংকর রায়ের দাবি, ‘‘বিষয়টি আমাদের দলের রাজ্য নেতৃত্ব দেখছে ৷ তলবি সভায় আমাদের অবস্থান কী হবে, সেটাও রাজ্য নেতৃত্ব ঠিক করবে ৷ এখনও পর্যন্ত আমাদের কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়নি ৷ এই নিয়ে কোনও বৈঠকও হয়নি ৷ হাওয়ায় উড়ছে, আমাদের তরফে নাকি সভাধিপতির পদ দাবি করা হয়েছে ৷ এসব কথার কোনও ভিত্তি নেই ৷’’
তবে এই অবস্থায় কংগ্রেস সদস্য সায়েম চৌধুরীর মন্তব্যে সবচেয়ে বেশি ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে৷ তলবি সভা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘‘এখনও পর্যন্ত জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী খুব ভালো অবস্থানে নেই ৷ সেই কারণেই সভাধিপতির স্বামী সোশাল মিডিয়ায় নানা ধরনের মন্তব্য পোস্ট করছেন ৷ তাঁর পোস্টে বিজেপি ঘনিষ্ঠতার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে ৷ আমরা দলের নির্দেশ মেনেই সেদিনের সভায় ভূমিকা নেব ৷ তবে একটা কথা বলতে পারি, তলবি সভা শুধু ট্রেলার মাত্র ৷ পিকচার বহুত বাকি হ্যায় ৷’’