জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে পথে কংগ্রেস, কলকাতায় মিছিল আটকাল পুলিশ
Congress Protest Rally: এসআইআর-এ বাদ পড়া ভোটারদের নাম দ্রুত তালিকায় ফেরানোর দাবি তুললেন শুভঙ্কর সরকাররা ৷
Published : October 29, 2026 at 9:35 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-কে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি । যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস । একদিকে বাদ পড়া ভোটারদের দ্রুত তালিকায় ফেরানোর দাবি, অন্যদিকে প্রায় 16 লক্ষ আপিলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন — এই দুই ইস্যুতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস । বৃহস্পতিবার কলকাতায় মিছিল করে প্রতিবাদ জানান দলের নেতা-কর্মীরা । একই সঙ্গে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিও তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ।
ভোটার তালিকা নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে আজ কলেজ স্ট্রিট থেকে মিছিল শুরু করেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা । তাঁদের গন্তব্য ছিল বিবাদী বাগে নির্বাচন কমিশনের দফতর । কিন্তু মিছিলকে এগোতে দেয়নি পুলিশ । গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়েই আটকে দেওয়া হয় মিছিল । এরপর সেখানেই পোস্টার-প্ল্যাকার্ড হাতে অবস্থানে বসেন বিক্ষোভকারীরা । এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, এআইসিসি-র পর্যবেক্ষক প্রকাশ জোশী, সহ-পর্যবেক্ষক অম্বা প্রসাদ-সহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা ।
শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, অন্যায়ভাবে বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, ‘‘নির্বাচন কমিশনকে আমরা ছাড়ব না, জ্ঞানেশ কুমারকে ইস্তফা দিতেই হবে ।’’ আগামী 1 নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দান থেকে এই দাবিতে দেশজুড়ে ফের আওয়াজ উঠবে বলেও জানান তিনি ।
আসন্ন কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটার তালিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস । দলের পর্যবেক্ষক প্রকাশ জোশীর দাবি, কলকাতায় প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার এবং হাওড়ায় প্রায় 40 হাজার ভোটারের বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত ঝুলে রয়েছে । তাঁর বক্তব্য, ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষকে বারবার সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে । পুরনির্বাচনের আগে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা কংগ্রেসের ।
নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস । দলের দাবি, ট্রাইব্যুনালে জমা পড়া বিপুল সংখ্যক আবেদনের নিষ্পত্তি এখনও বাকি । স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের 16 সেপ্টেম্বরের হলফনামা অনুযায়ী, বাদ পড়া ভোটারদের 22.21 লক্ষ আবেদনের মধ্যে 95 শতাংশেরও বেশি তখনও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল ।
কংগ্রেসের বক্তব্য, নিষ্পত্তির এই গতি বজায় থাকলে যোগ্য ভোটারদের ভোটাধিকার ফিরে পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে । তাই ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা যোগ্য ভোটারদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীভাবে ভোটার তালিকায় ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে তারা ।
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