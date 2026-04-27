গণনাকেন্দ্রের মধ্যেই তৃণমূল প্রার্থীকে স্যালুট পুলিশ আধিকারিকের, শুরু রাজনৈতিক তরজা
Published : April 27, 2026 at 9:10 PM IST
মালদা, 27 এপ্রিল: ভোট মিটতেই এবার নজর ইভিএমের নিরাপত্তা ঘিরে । আর সেই আবহেই মালদা কলেজে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা ঘিরে জেলায় শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর । শাসকদলের এক প্রার্থী স্ট্রংরুমে ঢুকতেই অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের স্যালুট, এই ঘটনাকেই হাতিয়ার করে সরব হয়েছে বিরোধীরা ।
প্রথম দফার ভোটের পর থেকেই মালদা জেলার দুই গণনাকেন্দ্রের স্ট্রংরুমে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে ইভিএম । তার মধ্যে মালদা কলেজে রয়েছে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম, আর মালদা পলিটেকনিক কলেজে রাখা হয়েছে সাতটি কেন্দ্রের ইভিএম । সোমবার বিকেলে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নিয়ে গণনাকেন্দ্র সংক্রান্ত নিয়মাবলী নিয়ে বৈঠক করেন ।
বৈঠকের পর থেকেই একে একে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মালদা কলেজে পৌঁছতে শুরু করেন । কলেজ চত্বরে তখন রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা, আলোচনা-সব মিলিয়ে চেনা ভোট-পরবর্তী ব্যস্ততা । সেই সময়ই নজরে আসে একটি দৃশ্য, যা ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক ।
চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী, প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজে ঢুকে প্রথমে পুলিশ সুপার অনুপম সিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করেন । এই সময় তৃণমূল প্রার্থী, প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে স্যালুট করতে দেখা যায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়কে । ঘটনাটি উপস্থিত অনেকের নজর এড়ায়নি ।
এই দৃশ্য প্রকাশ্যে আসতেই সরব হয়েছে বিজেপি । তাদের অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল পুলিশ প্রশাসনকে কার্যত নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে । একজন প্রার্থীকে এভাবে স্যালুট করা প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার পরিপন্থী বলেই দাবি তাদের । বিজেপির বক্তব্য, "এটাই প্রমাণ করে কীভাবে পুলিশ আধিকারিকদের দলদাসে পরিণত করা হয়েছে ।"
যদিও পালটা জবাব দিতে দেরি করেনি তৃণমূল । শাসকদলের দাবি, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই প্রাক্তন আইপিএস অফিসার । সেই কারণে হয়তো পেশাগত অভ্যাসবশতই ওই পুলিশকর্তা তাঁকে স্যালুট করে ফেলেছেন । এর মধ্যে রাজনৈতিক রং খোঁজার কোনও কারণ নেই বলেই মত তাদের । পাশাপাশি তৃণমূলের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের অধীনেই কাজ করছেন সমস্ত পুলিশ আধিকারিক, ফলে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ভিত্তিহীন ।
ঘটনাকে ঘিরে জেলা পুলিশের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে ভোটের আবহে এমন একটি 'স্যালুট' যে রাজনৈতিক পারদ আরও চড়াবে, তা বলাই বাহুল্য । এখন দেখার, এই বিতর্কের জল শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছয় !
