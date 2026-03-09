ETV Bharat / politics

ধরনাস্থলে লোক ঢুকিয়ে লিফলেট বিলি বিজেপির ! মমতার অভিযোগে 2 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ

এমন লোকেদের মুখ্যমন্ত্রী হাতেনাতে ধরতে বলার পরই তৎপর হয় তৃণমূল শিবির এবং ধরনাস্থলের কাছ থেকে সন্দেহভাজন দু'জনকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ধরনাস্থলে বিজেপির লিফলেট বিলির অভিযোগ মমতার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 9, 2026 at 2:53 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 9 মার্চ: আসন্ন 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ এমনিতেই উত্তপ্ত । ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে টানা প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার সেই ধরনার তৃতীয় দিনে এক অভাবনীয় পরিস্থিতি তৈরি হল । তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতে এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পণ্ড করতে ধরনাস্থলে লোক ঢুকিয়ে লিফলেট বিলি করাচ্ছে বিরোধী দল বিজেপি ।

এই ঘটনায় এদিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি । এমন লোকেদের হাতেনাতে ধরতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর নির্দেশের পরেই তৎপর হয় তৃণমূল শিবির এবং ধরনাস্থলের কাছ থেকে সন্দেহভাজন দু'জনকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ।

এদিন ধরনামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আচমকাই মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী । সরাসরি বিজেপিকে 'ভীতু' ও 'কাপুরুষের দল' বলে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি অভিযোগ করেন, ভোট এলেই গেরুয়া শিবির নানা এজেন্সিকে কাজে লাগায় । মঞ্চ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে এবং কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি ধরনার জায়গায় লিফলেট বিলি করতে চাইছে । এজেন্সি দিয়ে করাচ্ছে । এদের হাতেনাতে ধরতে হবে । গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত । এরা ভোট চোর । শশী পাঁজাকে দায়িত্ব দিলাম, এদের বিরুদ্ধে এফআইআর করুক । এখানে ওদের ঢোকার অধিকার নেই । অন্যায় করলে ফোঁস করতে হয় । এদের হাতে-নাতে ধরুন । সতর্ক করছি ।"

নেত্রীর এই কড়া বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা । মঞ্চ থেকে মমতা যখন এই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, ঠিক সেই সময়েই ধরনাস্থলের আশপাশ থেকে দু'জনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয় । তৃণমূল শিবিরের দাবি, ওই ব্যক্তিরাই এলাকায় লিফলেট বিলি করে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছিলেন । পুলিশের হাতে একজনকে তুলে দেওয়ার সময় এলাকায় রীতিমতো হইচই শুরু হয়ে যায় । ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ, এটি আসলে বিজেপির একটি 'প্ল্যানটেড গেম'।

উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের ধরনার জায়গায় কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবাইকে আমি সতর্ক করছি । ধরনার জায়গায় নজর রাখুন । কোথায় গেল ? পালিয়েছে বোধহয় । এদের আমাদের ধরতেই হবে । ভোট আসলে এনআইএ-সহ এজেন্সি পাঠায় ।"

অন্যদিকে, ধরনামঞ্চে যখন এই হাইভোল্টেজ পরিস্থিতি, ঠিক তখনই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে নজিরবিহীন অপমানের মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসকদলের প্রতিনিধি দল । জানা গিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে প্রায় 60 লক্ষ নাম বাদ যাওয়া এবং এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনে নালিশ জানাতে গিয়েছিলেন রাজ্যের দুই প্রবীণ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং ফিরহাদ হাকিম । তৃণমূলের অভিযোগ, নিরপেক্ষ থাকার বদলে কমিশন এখন সম্পূর্ণভাবে বিজেপির নির্দেশিত পথে হাঁটছে । সেখানেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তাঁদের তীব্র বাদানুবাদ হয় ।

রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, তিনি যখন ভোটার তালিকার এই বিপুল অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন তাঁর কথার মাঝেই ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে ওঠেন নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । তৃণমূল কেন এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি রীতিমতো মেজাজ হারান বলে অভিযোগ । চন্দ্রিমা জানিয়েছেন, তিনি একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও কমিশনার তাঁকে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে 'Don't shout' বা 'চিৎকার করবেন না' বলে ধমক দেন ।

এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে চন্দ্রিমা বলেন, "কীভাবে একজন মহিলার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারেন উনি ? সুপ্রিম কোর্টে গেছি বেশ করেছি । আমার রাজ্যের মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্যই গিয়েছি ।" তাঁর আরও যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন, বিষয়টি যদি সুপ্রিম কোর্টেই বিচারাধীন থাকে, তবে তাঁদের এই আলোচনার জন্য ডাকা হল কেন ? সব মিলিয়ে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে ধরনামঞ্চের নিরাপত্তা - সব ইস্যুতেই রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে ।

