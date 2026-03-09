ধরনাস্থলে লোক ঢুকিয়ে লিফলেট বিলি বিজেপির ! মমতার অভিযোগে 2 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ

ধরনাস্থলে লোক ঢুকিয়ে লিফলেট বিলি বিজেপির ! মমতার অভিযোগে 2 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ
Published : March 9, 2026 at 2:53 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: আসন্ন 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ এমনিতেই উত্তপ্ত । ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে টানা প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার সেই ধরনার তৃতীয় দিনে এক অভাবনীয় পরিস্থিতি তৈরি হল । তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতে এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পণ্ড করতে ধরনাস্থলে লোক ঢুকিয়ে লিফলেট বিলি করাচ্ছে বিরোধী দল বিজেপি ।
এই ঘটনায় এদিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি । এমন লোকেদের হাতেনাতে ধরতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর নির্দেশের পরেই তৎপর হয় তৃণমূল শিবির এবং ধরনাস্থলের কাছ থেকে সন্দেহভাজন দু'জনকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ।
এদিন ধরনামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আচমকাই মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী । সরাসরি বিজেপিকে 'ভীতু' ও 'কাপুরুষের দল' বলে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি অভিযোগ করেন, ভোট এলেই গেরুয়া শিবির নানা এজেন্সিকে কাজে লাগায় । মঞ্চ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে এবং কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি ধরনার জায়গায় লিফলেট বিলি করতে চাইছে । এজেন্সি দিয়ে করাচ্ছে । এদের হাতেনাতে ধরতে হবে । গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত । এরা ভোট চোর । শশী পাঁজাকে দায়িত্ব দিলাম, এদের বিরুদ্ধে এফআইআর করুক । এখানে ওদের ঢোকার অধিকার নেই । অন্যায় করলে ফোঁস করতে হয় । এদের হাতে-নাতে ধরুন । সতর্ক করছি ।"
নেত্রীর এই কড়া বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা । মঞ্চ থেকে মমতা যখন এই হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, ঠিক সেই সময়েই ধরনাস্থলের আশপাশ থেকে দু'জনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয় । তৃণমূল শিবিরের দাবি, ওই ব্যক্তিরাই এলাকায় লিফলেট বিলি করে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছিলেন । পুলিশের হাতে একজনকে তুলে দেওয়ার সময় এলাকায় রীতিমতো হইচই শুরু হয়ে যায় । ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ, এটি আসলে বিজেপির একটি 'প্ল্যানটেড গেম'।
উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের ধরনার জায়গায় কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবাইকে আমি সতর্ক করছি । ধরনার জায়গায় নজর রাখুন । কোথায় গেল ? পালিয়েছে বোধহয় । এদের আমাদের ধরতেই হবে । ভোট আসলে এনআইএ-সহ এজেন্সি পাঠায় ।"
অন্যদিকে, ধরনামঞ্চে যখন এই হাইভোল্টেজ পরিস্থিতি, ঠিক তখনই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে নজিরবিহীন অপমানের মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসকদলের প্রতিনিধি দল । জানা গিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে প্রায় 60 লক্ষ নাম বাদ যাওয়া এবং এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনে নালিশ জানাতে গিয়েছিলেন রাজ্যের দুই প্রবীণ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং ফিরহাদ হাকিম । তৃণমূলের অভিযোগ, নিরপেক্ষ থাকার বদলে কমিশন এখন সম্পূর্ণভাবে বিজেপির নির্দেশিত পথে হাঁটছে । সেখানেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তাঁদের তীব্র বাদানুবাদ হয় ।
রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, তিনি যখন ভোটার তালিকার এই বিপুল অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন তাঁর কথার মাঝেই ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে ওঠেন নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । তৃণমূল কেন এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি রীতিমতো মেজাজ হারান বলে অভিযোগ । চন্দ্রিমা জানিয়েছেন, তিনি একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও কমিশনার তাঁকে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে 'Don't shout' বা 'চিৎকার করবেন না' বলে ধমক দেন ।
এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে চন্দ্রিমা বলেন, "কীভাবে একজন মহিলার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারেন উনি ? সুপ্রিম কোর্টে গেছি বেশ করেছি । আমার রাজ্যের মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্যই গিয়েছি ।" তাঁর আরও যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন, বিষয়টি যদি সুপ্রিম কোর্টেই বিচারাধীন থাকে, তবে তাঁদের এই আলোচনার জন্য ডাকা হল কেন ? সব মিলিয়ে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে ধরনামঞ্চের নিরাপত্তা - সব ইস্যুতেই রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে ।